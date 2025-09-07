Відео
Головна Нерухомість Перший внесок за єОселею — в яких містах треба віддати більше

Перший внесок за єОселею — в яких містах треба віддати більше

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 20:08
Скільки коштує перший внесок по єОселі в містах України — регіональні особливості
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна програма "єОселя" у 2025 році продовжує залишатися одним з найпопулярніших способів придбати нове житло для українців. Однак головне питання, яке постає перед потенційними покупцями, — скільки саме доведеться віддати за перший внесок. Розмір цього платежу напряму залежить від ринкових цін на первинну нерухомість у конкретному місті.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які мінімальні суми доведеться сплатити за однокімнатні квартири, що відповідають критеріям єОселі. 

Читайте також:

Що таке перший внесок по єОселі

Вартість першого внеску за єОселею формується відразу кількома факторами, зазначено на сайті програми. Зазвичай він становить 20% від ціни житла, але для молоді до 25 років — лише 10%. Якщо квартира дорожча за встановлені програмою ліміти, різницю також додають до першого внеску, що може суттєво збільшити суму.

Наприклад, для одинокої людини максимальна площа квартири — 52,5 кв. м, а для сім’ї з двох осіб — 73,5 кв. м. Якщо ви обираєте квартиру, яка перевищує ці ліміти, будьте готові доплатити власними коштами. 

Найдорожчі міста для першого внеску

Дослідження порталу ЛУН показує, що найдорожчі міста для першого внеску — це Ужгород, Львів та Київ. У цих регіонах ціни на новобудови високі, що прямо впливає на суму, яку потрібно зібрати.

  1. Ужгород: середня ціна однокімнатної квартири — 3,2 млн грн. Перший внесок за єОселю становить 640 тис. грн. Висока вартість пояснюється обмеженою пропозицією та популярністю регіону серед покупців.
  2. Львів: однокімнатка коштує в середньому 3,1 млн грн, а перший внесок — 626 тис. грн. Львів приваблює стабільним ринком нерухомості та попитом на новобудови.
  3. Київ: столиця трохи дешевша — середня ціна квартири 2,4 млн грн, а внесок — 487 тис. грн. Проте в окремих районах, як Печерськ, ціни можуть бути значно вищими, що збільшує внесок.

Де перший внесок по єОселі виявився найнижчим

Натомість у менш дорогих містах із відносно доступними новобудовами стартові платежі значно нижчі.

Мінімальні внески виглядають так:

  • Кропивницький — 128 тис. грн (вартість квартири — 639 тис. грн);
  • Запоріжжя — 189 тис. грн (943 тис. грн);
  • Суми — 198 тис. грн (988 тис. грн);
  • Харків — 230 тис. грн (1,2 млн грн).

Таким чином, навіть за умов складної економічної ситуації в регіонах певна частина населення має можливість спробувати отримати житло на вигідніших умовах.

Перший внесок по єОселі у великих містах

Не менш показові цифри стосуються й інших обласних центрів, де рівень доходів середній, але попит на квартири стабільно високий.

Статистика показує такі значення:

  • Полтава — 448 тис. грн (вартість житла — близько 2,2 млн грн);
  • Чернівці — 442 тис. грн (2,2 млн грн);
  • Вінниця — 392 тис. грн (2 млн грн);
  • Дніпро — 383 тис. грн (1,9 млн грн);
  • Одеса — 329 тис. грн (1,6 млн грн);
  • Хмельницький — 293 тис. грн (1,5 млн грн).

Ці суми демонструють певний баланс: внесок залишається суттєвим, проте ще більш-менш досяжним для сімей із середнім рівнем доходу.

 

Перший внесок за єОселею — в яких містах треба віддати більше - фото 1
Сума першого внеску за 1-кімнатну квартиру по єОселі. Графіка: ЛУН

Чому перший внесок по єОселі суттєво відрізняється

Вартість першого внеску формується відразу кількома факторами. По-перше, це середня ціна квадратного метра у новобудові, яка залежить від попиту, кількості забудовників та інфраструктури міста. По-друге, роль відіграє динаміка внутрішньої міграції: люди переїжджають туди, де є робота і відносна безпека, а це знову підвищує ціни.

Таким чином, різниця між внеском у Києві та, наприклад, у Кропивницькому може становити кілька сотень тисяч гривень. І це не лише показник вартості житла, а й відображення соціально-економічних процесів у країні.

Як повідомлялось, єОселя надає українцям унікальну можливість придбати власне житло на пільгових умовах. За цією програмою можна придбати не лише квартири, а й приватні будинки та таунхауси.

Також ми розповідали, що єОселя є важливим інструментом для придбання власного житла, але доступна вона не для всіх. Програма має чітко визначені критерії, які постійно оновлюються, що обмежує коло учасників.

іпотека нерухомість єОселя купити квартиру квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
