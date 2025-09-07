Сколько стоит первый взнос по єОселе в городах Украины — региональные особенности

Первый взнос по єОселе — в каких городах надо отдать больше
Государственная программа "єОселя" в 2025 году продолжает оставаться одним из самых популярных способов приобрести новое жилье для украинцев. Однако главный вопрос, который встает перед потенциальными покупателями, — сколько именно придется отдать за первый взнос. Размер этого платежа напрямую зависит от рыночных цен на первичную недвижимость в конкретном городе.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие минимальные суммы придется заплатить за однокомнатные квартиры, соответствующие критериям єОсели.
Что такое первый взнос по єОселе
Стоимость первого взноса по єОселе формируется сразу несколькими факторами, указано на сайте программы. Обычно он составляет 20% от цены жилья, но для молодежи до 25 лет — только 10%. Если квартира дороже установленных программой лимитов, разницу также добавляют к первому взносу, что может существенно увеличить сумму.
Например, для одинокого человека максимальная площадь квартиры — 52,5 кв. м, а для семьи из двух человек — 73,5 кв. м. Если вы выбираете квартиру, которая превышает эти лимиты, будьте готовы доплатить собственными средствами.
Самые дорогие города для первого взноса
Исследование портала ЛУН показывает, что самые дорогие города для первого взноса — это Ужгород, Львов и Киев. В этих регионах цены на новостройки высокие, что прямо влияет на сумму, которую нужно собрать.
- Ужгород: средняя цена однокомнатной квартиры — 3,2 млн грн. Первый взнос по єОселе составляет 640 тыс. грн. Высокая стоимость объясняется ограниченным предложением и популярностью региона среди покупателей.
- Львов: однокомнатка стоит в среднем 3,1 млн грн, а первый взнос — 626 тыс. грн. Львов привлекает стабильным рынком недвижимости и спросом на новостройки.
- Киев: столица немного дешевле — средняя цена квартиры 2,4 млн грн, а взнос — 487 тыс. грн. Однако в отдельных районах, как Печерск, цены могут быть значительно выше, что увеличивает взнос.
Где первый взнос по єОселе оказался самым низким
Зато в менее дорогих городах с относительно доступными новостройками стартовые платежи значительно ниже.
Минимальные взносы выглядят так:
- Кропивницкий — 128 тыс. грн (стоимость квартиры — 639 тыс. грн);
- Запорожье — 189 тыс. грн (943 тыс. грн);
- Сумы — 198 тыс. грн (988 тыс. грн);
- Харьков — 230 тыс. грн (1,2 млн грн).
Таким образом, даже в условиях сложной экономической ситуации в регионах определенная часть населения имеет возможность попробовать получить жилье на более выгодных условиях.
Первый взнос по єОселе в крупных городах
Не менее показательные цифры касаются и других областных центров, где уровень доходов средний, но спрос на квартиры стабильно высокий.
Статистика показывает следующие значения:
- Полтава — 448 тыс. грн (стоимость однушки — около 2,2 млн грн);
- Черновцы — 442 тыс. грн (2,2 млн грн);
- Винница — 392 тыс. грн (2 млн грн);
- Днепр — 383 тыс. грн (1,9 млн грн);
- Одесса — 329 тыс. грн (1,6 млн грн);
- Хмельницкий — 293 тыс. грн (1,5 млн грн).
Эти суммы демонстрируют определенный баланс: взнос остается существенным, однако еще более-менее достижимым для семей со средним уровнем дохода.
Почему первый взнос по єОселе существенно отличается
Стоимость первого взноса формируется сразу несколькими факторами. Во-первых, это средняя цена квадратного метра в новостройке, которая зависит от спроса, количества застройщиков и инфраструктуры города.
Во-вторых, роль играет динамика внутренней миграции: люди переезжают туда, где есть работа и относительная безопасность, а это снова повышает цены.
Таким образом, разница между взносом в Киеве и, например, в Кропивницком может составлять несколько сотен тысяч гривен. И это не только показатель стоимости жилья, но и отражение социально-экономических процессов в стране.
Как сообщалось, єОселя предоставляет украинцам уникальную возможность приобрести собственное жилье на льготных условиях. По этой программе можно приобрести не только квартиры, но и частные дома и таунхаусы.
Также мы рассказывали, что єОселя является важным инструментом для приобретения собственного жилья, но доступна она не для всех. Программа имеет четко определенные критерии, которые постоянно обновляются, что ограничивает круг участников.
Читайте Новини.LIVE!