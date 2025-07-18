Налог на продажу земли в Украине — ставки и как уменьшить в 2025 году

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Украинцы, которые имеют в собственности земельные участки и планируют их продать, должны учитывать налоговые последствия. Налог при продаже земли зависит от нескольких факторов: количества сделок в течение года, способа приобретения участка, его размера и наличия подтвержденных расходов. В некоторых случаях сумма налогов может достигать 23% от стоимости продажи.

Если вы продаете земельный участок впервые в течение календарного года, налоговая нагрузка будет самой низкой. Как отмечает судебный эксперт и аудитор Ирина Зубрицкая в комментарии агентству УНИАН, ставка налога в таком случае составляет 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

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Второе и каждое последующее отчуждение земли в течение одного календарного года облагается налогом иначе.

"Если это унаследованный участок, ставка остается 5% НДФЛ + 5% военный сбор. Если же земельный участок был когда-то куплен, тогда ставка повышается до 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть вместе 23%", — объясняет Зубрицкая.

Это означает, что лица, которые планируют проводить несколько сделок с землей в год, должны заранее просчитывать возможные финансовые потери.

Налог при продаже земельного участка большого размера

Законодательство также определяет предельные размеры земельных участков, продажа которых позволяет воспользоваться льготным налогообложением. В случае превышения этих нормативов налоговая нагрузка возрастает даже при первой продаже.

"Для больших участков налог при первой продаже — 5% НДФЛ и 5% военный сбор. Последующие продажи — 18% плюс 5%, если это купленная земля", — отмечает Зубрицкая.

Расходы которые уменьшают налог при продаже земли

Украинское законодательство позволяет уменьшить сумму, с которой начисляются налоги, на подтвержденные расходы на приобретение земли. Речь идет, в частности, о:

расходы на покупку или обмен участка;

регистрационные пошлины и другие обязательные платежи;

сумме, уплаченной за имущественные права;

оценочной стоимости, если участок был задекларирован во время одноразового декларирования.

"Доход может быть уменьшен на сумму документально подтвержденных расходов на приобретение такого объекта путем подачи Декларации о доходах физического лица", — подчеркивает Зубрицкая.

Обязательная оценка перед продажей земельного участка

Перед продажей участка необходимо провести оценку его стоимости. Это обязательный этап, ведь налоги рассчитываются на основании данных из Единой базы оценки.

"База автоматически формирует е-Справку, которая действует в течение 30 дней. Если владелец не согласен с оценкой, он может обратиться к сертифицированному оценщику", — объясняет эксперт.

В случае если оценщик определит другую цену, чем указано в базе, отчет должен быть зарегистрирован в той же базе. Если отклонение составляет более 20%, нужна рецензия от Фонда госимущества.

Дополнительные расходы при продаже земельного участка

Продажа земли предусматривает еще и другие расходы, кроме налогов:

оплата услуг нотариуса;

госпошлина за удостоверение договора (1% стоимости);

административный сбор за регистрацию права собственности;

оплата услуг оценщика (если делается альтернативная оценка).

Как отмечает Зубрицкая, пошлина уплачивается только тогда, когда стороны сделки не являются близкими родственниками.

Оценка через сертифицированного эксперта вместо электронной базы

Если продавец не согласен с автоматически определенной стоимостью участка, он может воспользоваться правом на индивидуальную оценку.

"Оценщик составляет отчет, который действует 6 месяцев. Но если цена отличается от автоматической более чем на 20%, регистрацию могут отклонить", — предупреждает Зубрицкая.

В таком случае рецензия Фонда госимущества является обязательным условием.

Какие налоги надо уплатить при продаже унаследованной земли

Унаследованный участок легче продать с меньшими налоговыми потерями. Закон позволяет применять ставку 5% + 5% вместо 18% + 5%, даже если это не первая продажа в году. Это правило действует только при условии, что земля получена в порядке наследования.

Когда продажа земли не облагается налогом

Продажа не облагается налогом, если:

участок продается впервые за год;

участок не превышает нормативные размеры;

участок был в собственности более 3 лет и не покупался (например, получен в наследство или приватизирован);

продавец не осуществляет систематическую предпринимательскую деятельность.

В этих случаях не нужно платить НДФЛ, а вот военный сбор — почти всегда является обязательным.

Как сообщалось, передача права собственности на земельный участок в Украине — это серьезная юридическая процедура, которая всегда сопровождается государственным или частным нотариусом. Нотариус тщательно проверяет все детали сделки, чтобы предотвратить мошенничество и обеспечить ее законность.

Также мы рассказывали, что в 2025 году рынок сельскохозяйственных земель является важным компонентом украинской аграрной реформы, что имеет значительное влияние на экономику страны, развитие сельских регионов и продовольственную безопасность. Хотя рынок земли открылся еще в 2021 году, правила ее покупки и продажи остаются строго регламентированными.