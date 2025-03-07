Приватизация жилья в Украине в 2025 году: кто имеет право и как оформить

Женщины изучают документы. Фото: Freepik

Приватизация — это процесс бесплатного или частично платного перехода жилья из государственной или коммунальной собственности в частную. Это дает возможность гражданам Украины стать собственниками жилья, которым они пользуются на законных основаниях. Однако не все понимают нюансы приватизации и ее правила.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право воспользоваться этой возможностью, а кому в этом могут отказать.

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Кто может приватизировать жилье

Право на приватизацию жилых помещений имеют граждане Украины, которые:

постоянно проживают в квартирах или домах государственного или коммунального жилищного фонда;

состояли на учете для улучшения жилищных условий до принятия Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда";

законно проживают в жилых помещениях, подлежащих приватизации.

Приватизация осуществляется бесплатно в пределах санитарной нормы:

21 кв. м общей площади на человека;

+10 кв. м на семью дополнительно.

Если площадь превышает эти нормы, жильцы могут выкупить "излишек".

Стоит отметить, что каждый гражданин Украины имеет право бесплатно приватизировать жилье только один раз.

Какое жилье не подлежит приватизации

Не все объекты можно приватизировать, запрету подлежат:

квартиры-музеи;

жилье в аварийном состоянии;

служебные квартиры и помещения;

общежития, где жильцы проживают менее 5 лет;

жилье в заповедниках, национальных парках, военных поселениях;

социальные общежития и временные жилые помещения.

Перед началом процесса приватизации важно уточнить, входит ли ваше жилье в этот перечень.

Когда могут отказать в приватизации

Органы местного самоуправления не имеют права безосновательно отказывать в приватизации. Однако существуют случаи, когда это все же возможно:

лицо уже использовало свое право на бесплатную приватизацию;

жилье имеет статус служебного;

жители не имеют законных оснований для проживания в общежитии;

лицо проживает в общежитии, предназначенном для временного пребывания;

жилье расположено в зоне безусловного отселения;

жилец нуждается в лечении от туберкулеза и проживает в специальном учреждении.

Если вам отказали в приватизации, проверьте, законен ли этот отказ.

Как можно обжаловать отказ

Если отказ в приватизации необоснованный, его можно обжаловать через суд. Для этого нужно:

получить официальный письменный отказ с объяснением причин;

проконсультироваться с юристом;

подать иск в суд и собрать необходимые документы.

Обычно, если лицо имеет законное право на приватизацию, суд принимает решение в его пользу.

Можно ли продать или подарить приватизированное жилье

После приватизации владелец имеет полное право распоряжаться жильем:

продавать;

дарить;

сдавать в аренду;

завещать.

Однако если квартира была приватизирована с дополнительными ограничениями (например, в рамках социальных программ), то ее продажа может иметь определенные нюансы.

Ранее мы рассказывали, как правильно приватизировать собственный дом. Ведь после завершения строительства дома необходимо официально оформить право собственности, зарегистрировав его в Едином государственном реестре недвижимости. Процедура имеет свои особенности, которые важно учесть. Кроме того, существуют определенные нюансы, которые необходимо знать каждому владельцу недвижимости в Украине.

Также отметим, что приватизация земли во время войны окутана мифами: многие ошибочно считают, что собственность на дом автоматически означает право на землю. Другие же убеждены, что оформление недвижимости в условиях военного положения невозможно. На самом же деле, существуют определенные исключения и процедуры, которые позволяют оформить право собственности на землю даже во время войны.