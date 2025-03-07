Приватизація житла в Україні в 2025 році: хто має право та як оформити

Жінки вивчають документи. Фото: Freepik

Приватизація — це процес безоплатного або частково платного переходу житла з державної чи комунальної власності у приватну. Це дає можливість громадянам України стати власниками житла, яким вони користуються на законних підставах. Однак, не всі розуміють нюанси приватизації та її правила.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто має право скористатися цією можливістю, а кому в цьому можуть відмовити.

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Хто може приватизувати житло

Право на приватизацію житлових приміщень мають громадяни України, які:

постійно проживають у квартирах або будинках державного чи комунального житлового фонду;

перебували на обліку для покращення житлових умов до прийняття Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";

законно мешкають у житлових приміщеннях, що підлягають приватизації.

Приватизація здійснюється безоплатно в межах санітарної норми:

21 кв. м загальної площі на особу;

+10 кв. м на сім’ю додатково.

Якщо площа перевищує ці норми, мешканці можуть викупити "надлишок".

Варто зазначити, що кожен громадянин України має право безкоштовно приватизувати житло лише один раз.

Яке житло не підлягає приватизації

Не всі об’єкти можна приватизувати, забороні підлягають:

квартири-музеї;

житло в аварійному стані;

службові квартири та приміщення;

гуртожитки, де мешканці проживають менше 5 років;

житло у заповідниках, національних парках, військових поселеннях;

соціальні гуртожитки та тимчасові житлові приміщення.

Перед початком процесу приватизації важливо уточнити, чи входить ваше житло в цей перелік.

Коли можуть відмовити у приватизації

Органи місцевого самоврядування не мають права безпідставно відмовляти у приватизації. Проте існують випадки, коли це все ж таки можливо:

особа вже використала своє право на безоплатну приватизацію;

житло має статус службового;

мешканці не мають законних підстав для проживання у гуртожитку;

особа мешкає у гуртожитку, призначеному для тимчасового перебування;

житло розташоване в зоні безумовного відселення;

мешканець потребує лікування від туберкульозу і проживає у спеціальному закладі.

Якщо вам відмовили у приватизації, перевірте, чи ця відмова законна.

Як можна оскаржити відмову

Якщо відмова у приватизації необґрунтована, її можна оскаржити через суд. Для цього потрібно:

отримати офіційну письмову відмову з поясненням причин;

проконсультуватися з юристом;

подати позов до суду та зібрати необхідні документи.

Зазвичай, якщо особа має законне право на приватизацію, суд приймає рішення на її користь.

Чи можна продати або подарувати приватизоване житло

Після приватизації власник має повне право розпоряджатися житлом:

продавати;

дарувати;

здавати в оренду;

заповідати.

Однак, якщо квартира була приватизована з додатковими обмеженнями (наприклад, у рамках соціальних програм), то її продаж може мати певні нюанси.

Раніше ми розповідали, як правильно приватизувати власний будинок. Адже після завершення будівництва будинку необхідно офіційно оформити право власності, зареєструвавши його в Єдиному державному реєстрі нерухомості. Процедура має свої особливості, які важливо врахувати. Крім того, існують певні нюанси, які необхідно знати кожному власнику нерухомості в Україні.

Також зазначимо, що приватизація землі під час війни оповита міфами: багато хто помилково вважає, що власність на будинок автоматично означає право на землю. Інші ж переконані, що оформлення нерухомості в умовах воєнного стану неможливе. Насправді ж, існують певні винятки та процедури, які дозволяють оформити право власності на землю навіть під час війни.