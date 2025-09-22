Можно ли приватизировать землю в дачном кооперативе в Украине — что говорит закон в 2025 году

Женщина с растением. Фото: Freepik

В Украине каждый гражданин имеет право получить земельный участок бесплатно, в частности для дачного строительства. По Земельному кодексу Украины, государство или местная община могут передать в собственность до 0,10 га для индивидуального дачного строительства. Однако процесс приватизации имеет свои особенности, расходы и ограничения, о которых следует знать.

Дачный кооператив — это совместное объединение людей, которые владеют или пользуются земельными участками в одной местности, отмечают в "Земельном фонде Украины". Членство позволяет коллективно решать вопросы обустройства территории, содержание дорог, подключение электричества или водоснабжения.

Основные преимущества членства в кооперативе:

меньшие расходы на содержание инфраструктуры;

проще подключение коммуникаций и оформление документов;

возможность коллективно отстаивать свои права;

безопасная среда благодаря общим правилам.

Первые кооперативы появились еще в 1960-х годах в СССР, и тогда основной целью было выращивание овощей и фруктов. Сегодня же это скорее место отдыха и загородной жизни.

Право собственности на землю в кооперативе

Земельные участки в кооперативах могут быть в пользовании или в собственности. Если земля предоставлена в аренду или принадлежит кооперативу, то члены могут пользоваться ею, но не всегда свободно распоряжаться. Только после выкупа или оформления государственной регистрации возникает право собственности.

Закон предусматривает, что член кооператива может владеть и пользоваться дачным домом или участком, но для полного распоряжения требуется надлежащее оформление документов. С момента государственной регистрации владелец получает все законные права.

Земельный кодекс Украины и приватизация

В соответствии со статьей 51 Земельного кодекса Украины к землям рекреационного назначения относятся и те, что используются для дачного строительства. Это означает, что граждане имеют право получить их в собственность.

В свою очередь статья 121 Земельного кодекса определяет нормы бесплатной приватизации. Для индивидуального дачного строительства можно получить до 0,10 га земли. Однако каждый гражданин может воспользоваться этим правом только один раз для каждого вида целевого назначения.

Как получить землю в собственность

Для оформления приватизации член кооператива должен подать заявление в орган местного самоуправления или исполнительной власти.

Порядок действий выглядит так:

Подать заявление в соответствующий совет или орган власти. Приложить техническую документацию по землеустройству. Получить кадастровый номер участка. Подать документы для государственной регистрации.

В случае отказа органов власти граждане имеют право обратиться в суд. Судебная практика показывает, что такие дела часто решаются в пользу заявителей.

Какие расходы ждут при приватизации

Хотя сама земля предоставляется бесплатно, процесс приватизации требует затрат:

разработка документации по землеустройству. Стоимость зависит от региона и сложности работ, но обычно составляет несколько тысяч гривен:

государственная регистрация. Регистрация права собственности также предусматривает уплату административного сбора;

дополнительные расходы. В некоторых случаях может понадобиться проект землеустройства, если местные власти выдвигают такие требования.

Эти расходы неизбежны, поэтому стоит заранее оценить бюджет и подготовиться к оформлению документов, отмечают эксперты.

Ограничения во время военного положения

По состоянию на 2025 год действует военное положение, и это существенно влияет на земельные отношения.

Ограничения выглядят так:

запрещена бесплатная передача новых земель в частную собственность;

оформить в собственность землю можно только под уже построенным домом;

кадастровый номер присваивается без дополнительных разрешений при наличии недвижимости.

Это означает, что приватизацию свободных участков придется отложить до отмены военного положения.

