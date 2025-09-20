Приусадебный земельный участок — какие права имеют владельцы

Приусадебный участок. Фото: Bellweder

Приусадебный земельный участок — это территория, которая предоставляется гражданам Украины для ведения личного крестьянского хозяйства, строительства жилого дома, хозяйственных построек или садоводства. Это понятие часто встречается в земельном законодательстве, но для многих оно остается не до конца понятным.

Что такое приусадебный земельный участок в Украине

Приусадебный земельный участок — это небольшая территория возле жилого дома, которая принадлежит гражданину на праве собственности или пользования. Она предназначена для ведения личного хозяйства, обустройства сада, огорода, строительства вспомогательных сооружений.

В отличие от паев или фермерских земель, приусадебный участок имеет индивидуальное назначение — удовлетворение бытовых нужд семьи.

В 2025 году актуальность приусадебных участков только растет. В условиях экономических вызовов и высоких цен на продукты украинцы все чаще используют собственную землю как дополнительный источник продуктов и доходов.

Правовое определение приусадебного земельного участка

Согласно Земельному кодексу Украины, приусадебный земельный участок входит в категорию земель жилой и общественной застройки. Его ключевое отличие от других видов земли - привязка к жилому дому. Владелец имеет право располагать на территории хозяйственные постройки, теплицы, сараи, гаражи.

При этом важно понимать, что использование участка должно соответствовать его целевому назначению. Строительство промышленных объектов или коммерческих комплексов на нем запрещено.

Права владельцев приусадебных земельных участков

Владельцы таких участков имеют ряд прав, среди которых:

возводить жилой дом и хозяйственные постройки;

выращивать сельскохозяйственные культуры и содержать скот;

передавать землю по наследству;

дарить или продавать участок;

сдавать в аренду.

В то же время следует помнить, что участок сохраняет свой статус даже в случае продажи дома. То есть он идет в комплексе с жильем, что важно для правовой защиты владельцев.

Ограничения в использовании приусадебного участка

Законодательство четко устанавливает границы. На приусадебных участках запрещается размещение:

предприятий или заводов;

автозаправочных станций;

свалок;

коммерческих торговых центров.

Разрешается только деятельность, связанная с личным хозяйством или комфортом проживания семьи.

Размеры приусадебных земельных участков

В Украине существуют нормативы по максимальной площади. Они зависят от населенного пункта:

в селе — до 0,25 га;

в поселке — до 0,15 га;

в городе — до 0,10 га.

Эти границы установлены для обеспечения рационального землепользования и предотвращения спекуляций. В 2025 году порядок не изменился, однако эксперты прогнозируют, что в будущем возможен пересмотр норм в сторону увеличения, особенно для сельских территорий.

Использование приусадебного участка в современных условиях

Сегодня приусадебный участок — это не только огород. Украинцы активно обустраивают территории для отдыха, устанавливают беседки, бассейны, создают зоны озеленения. Это делает частное жилье более комфортным и добавляет стоимости недвижимости.

Кроме того, растет интерес к экологически чистому производству продуктов. Владельцы все чаще выращивают овощи, фрукты, ягоды для собственных нужд или на продажу на местных рынках.

Экономическая ценность приусадебных земельных участков

В 2025 году земельные участки возле домов стали весомым активом. Они повышают общую стоимость жилья, облегчают его продажу и предоставляют возможность дополнительного заработка. В регионах, где есть спрос на органическую продукцию, хозяева даже создают небольшие семейные бизнесы.

Таким образом, приусадебный участок — это не просто клочок земли, а реальный ресурс для экономической стабильности семьи.

