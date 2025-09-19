Строительство дома без оформления права пользования землей — какие риски

Дом в деревне. Фото: OLX

Строительство дома на земельном участке без оформленных документов на право собственности или пользования — это распространенная ошибка, которая может привести к серьезным проблемам. Часто люди считают землю "своей", ведь давно ею пользуются, но без юридического подтверждения прав такое строительство считается самовольным. Это влечет за собой юридические, финансовые и даже уголовные последствия.

Самовольное строительство — это возведение дома или другого сооружения без надлежащих документов, объясняет юрист Марина Барабаш в комментарии "24 каналу".

Реклама

Читайте также:

"Начало строительства объекта недвижимости без документов о праве собственности или праве пользования земельным участком не соответствует действующему законодательству и несет значительные риски", — говорит она.

Согласно статье 376 Гражданского кодекса Украины, самовольным считается строительство, если здание или сооружение:

возводятся на земельном участке, который не отведен для этой цели;

без соответствующего документа, разрешающего выполнять строительные работы;

с существенными нарушениями строительных норм и правил.

Таким образом, даже если участок кажется "своим", отсутствие формальных прав может классифицировать строительство как самовольное.

Как возникают права на землю

Барабаш отмечает, что права на недвижимое имущество возникают со дня государственной регистрации в соответствии с законом.

Документы для регистрации включают:

документы о праве собственности на землю;

документы о праве пользования земельным участком.

Без этих документов государственная регистрация здания невозможна, а собственность на объект не будет официально оформлена.

Отсутствие прав на недвижимость и последствия

Если строительство осуществлено самовольно, часть 2 статьи 376 Гражданского кодекса устанавливает, что собственность на такое имущество не возникает автоматически.

"Закон позволяет приобрести право собственности на самовольно построенное имущество только через суд, и только при условии предоставления земельного участка в установленном порядке", — добавляет Барабаш.

Это означает, что без легализации земельного участка строительство рискует остаться незаконным даже после завершения работ.

Ответственность за самовольное строительство

Гражданский кодекс предусматривает ответственность за нарушение строительных норм или за самовольное занятие земельного участка.

Суд может обязать:

провести перестройку в соответствии с нормами;

снести сооружение за счет застройщика, если перестройка невозможна.

"Человек, который осуществляет самовольное строительство, обязан возместить расходы на приведение земельного участка в прежнее состояние", — подчеркивает Барабаш.

Виды ответственности за самовольное строительство

Согласно Закону Украины "О государственном контроле за использованием и охраной земель", самовольное занятие земельного участка подпадает под:

административную ответственность (штрафы от 10 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан);

уголовную ответственность (в случае нанесения значительного ущерба собственнику или строительству сооружений).

"Перед началом строительства гражданин или юридическое лицо обязаны приобрести право собственности или пользования землей, чтобы избежать длительных судебных споров", — отмечает Барабаш.

Как сообщалось, дом и земельный участок под ним юридически связаны. С 2021 года в Украине действует принцип единства, который упростил процедуру оформления права собственности. Это означает, что право на дом автоматически предусматривает право на землю, что значительно уменьшило количество споров.

Также мы рассказывали, что право собственности на землю всегда удостоверялось официальными документами, формы которых менялись со временем. В 90-х годах это были государственные акты, которые позже модернизировали, добавив к ним кадастровые номера и идентификационные данные владельцев.