Как обменять земельный участок — правила и ограничения в 2025 году

Люди в поле. Фото: Freepik

Право собственности на землю в Украине закреплено Конституцией. Каждый владелец может использовать свой участок по своему усмотрению — продавать, дарить, сдавать в аренду или обменивать на другое имущество. Именно последний вариант часто вызывает вопросы, ведь процедура имеет свои особенности.

Как отмечают специалисты "Земельного фонда", договор мены позволяет передать участок в обмен на любое другое движимое или недвижимое имущество. Ограничения относительно предмета обмена Земельный кодекс не содержит.

Обмен земельного участка по Земельному кодексу

Законодательство четко определяет право граждан, юридических лиц, территориальных общин и государства заключать сделки обмена. В соответствии со статьей 131 Земельного кодекса Украины, обмен приравнивается к любой другой гражданско-правовой сделке.

Это означает, что владелец может передать участок в обмен на квартиру, дом, транспорт или даже другую землю. Однако существуют нюансы относительно сельскохозяйственных земель.

Обмен земельного участка сельскохозяйственного назначения

Больше всего ограничений касается именно аграрных земель. Статья 37-1 Земельного кодекса предусматривает, что владельцы или пользователи могут обмениваться участками только в пределах одного массива. Это правило введено для предотвращения хаотичного изменения конфигураций и избежания злоупотреблений.

"Владельцы и арендаторы участков, расположенных в пределах одного массива, имеют право заключать договоры аренды или субаренды без согласия владельца. Такие договоренности действуют до завершения основного договора аренды", — объясняют эксперты.

Таким образом, аграрии получают гибкость в использовании земли, однако сохраняется юридическая четкость и защита от манипуляций.

Обмен земельного участка государственной или коммунальной собственности

Особый порядок действует для земель государства и общины. Обмен в пределах одного массива возможен только при условии равной нормативной денежной оценки участков или если разница не превышает 10%.

Если же разница больше, сделка признается недействительной. Это важное ограничение, которое делает невозможным попытки искусственно дробить землю с целью получения большего количества участков для обмена.

Обмен земельного участка и порядок регистрации

Заключение договора мены происходит исключительно у нотариуса. Он проверяет документы, удостоверяет сделку и обеспечивает внесение изменений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Права на земельный участок переходят к новому владельцу сразу после выполнения сторонами условий договора. После государственной регистрации новый владелец имеет полное право распоряжаться имуществом", — подчеркивают специалисты.

Такая процедура гарантирует юридическую защиту и прозрачность сделки.

Таким образом украинское законодательство позволяет обменивать землю на широкий перечень имущества. Однако владельцам следует учитывать:

аграрные участки можно менять только в пределах одного массива;

обмен государственных и коммунальных земель возможен только при равной или почти равной оценке;

договор мены должен быть нотариально удостоверен и зарегистрирован.

С учетом этих условий процедура является вполне реальной и защищенной. Владельцы земли могут эффективно менять активы в соответствии с собственными потребностями, не нарушая норм права.

