Головна Нерухомість Обмін земельної ділянки — як правильно оформити у 2025 році

Обмін земельної ділянки — як правильно оформити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 04:20
Як обміняти земельну ділянку — правила та обмеження у 2025 році
Люди в полі. Фото: Freepik

Право власності на землю в Україні закріплене Конституцією. Кожен власник може використовувати свою ділянку на власний розсуд — продавати, дарувати, здавати в оренду чи обмінювати на інше майно. Саме останній варіант часто викликає питання, адже процедура має свої особливості.

Як наголошують фахівці "Земельного фонду", договір міни дозволяє передати ділянку в обмін на будь-яке інше рухоме або нерухоме майно. Обмеження щодо предмету обміну Земельний кодекс не містить.

Читайте також:

Обмін земельної ділянки за Земельним кодексом

Законодавство чітко визначає право громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави укладати угоди обміну. Відповідно до статті 131 Земельного кодексу України, обмін прирівнюється до будь-якої іншої цивільно-правової угоди.

Це означає, що власник може передати ділянку в обмін на квартиру, будинок, транспорт чи навіть іншу землю. Однак існують нюанси щодо сільськогосподарських земель.

Обмін земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Найбільше обмежень стосується саме аграрних земель. Стаття 37-1 Земельного кодексу передбачає, що власники чи користувачі можуть обмінюватися ділянками лише в межах одного масиву. Це правило запроваджене для запобігання хаотичній зміні конфігурацій та уникнення зловживань.

"Власники та орендарі ділянок, розташованих у межах одного масиву, мають право укладати договори оренди чи суборенди без згоди власника. Такі домовленості діють до завершення основного договору оренди", — пояснюють експерти "Земельного фонду".

Таким чином, аграрії отримують гнучкість у використанні землі, проте зберігається юридична чіткість і захист від маніпуляцій.

Обмін земельної ділянки державної або комунальної власності

Особливий порядок діє для земель держави та громади. Обмін у межах одного масиву можливий лише за умови рівної нормативної грошової оцінки ділянок або якщо різниця не перевищує 10%.

Якщо ж різниця більша, правочин визнається недійсним. Це важливе обмеження, яке унеможливлює спроби штучно дробити землю з метою отримання більшої кількості ділянок для обміну.

Обмін земельної ділянки та порядок реєстрації

Укладання договору міни відбувається виключно у нотаріуса. Він перевіряє документи, посвідчує угоду та забезпечує внесення змін у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

"Права на земельну ділянку переходять до нового власника відразу після виконання сторонами умов договору. Після державної реєстрації новий власник має повне право розпоряджатися майном", — підкреслюють фахівці.

Така процедура гарантує юридичний захист та прозорість операції.

Таким чином українське законодавство дозволяє обмінювати землю на широкий перелік майна. Проте власникам слід враховувати:

  • аграрні ділянки можна міняти лише в межах одного масиву;
  • обмін державних і комунальних земель можливий лише при рівній або майже рівній оцінці;
  • договір міни має бути нотаріально посвідчений та зареєстрований.

З урахуванням цих умов процедура є цілком реальною та захищеною. Власники землі можуть ефективно змінювати активи відповідно до власних потреб, не порушуючи норм права.

Як повідомлялось, при оренді землі в Україні важливо не лише укласти договір, а й виконати податкові зобов'язання. Орендодавці та орендарі повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір з отриманої орендної плати.

Також ми розповідали, що право власності на землю підтверджується офіційними документами, форми яких змінювалися протягом часу. Якщо у 90-х роках це були державні акти на землю, то пізніше їх модернізували, додавши кадастрові номери та ідентифікаційні дані власників.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
