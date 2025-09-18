Раздел земельного участка при разводе — что нужно знать

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Процедура раздела имущества при разводе всегда является стрессовой. Впрочем, ее можно значительно упростить, если заранее понимать, какие земельные участки подлежат разделу, а какие нет.

Нервное давление от раздела имущества можно уменьшить, если действовать в юридической плоскости, отмечает юрист Александр Малик.

От каких факторов зависит раздел земельного участка

Если земельный участок был приобретен во время брака на общие средства, он является объектом общей совместной собственности. В таком случае его можно поделить поровну, если иное не предусмотрено брачным договором или договором о разделе имущества.

"Брачный договор позволяет определить сценарий раздела имущества еще до развода. Его можно заключить с момента подачи заявления на государственную регистрацию брака или во время брака, кроме самого процесса развода", — объясняет Малик.

Если брачного договора нет, а обе стороны желают цивилизованно урегулировать вопрос, стоит заключить договор о разделе имущества. Такой документ можно оформить во время брака или даже на разных этапах бракоразводного процесса.

Итак, земельный участок в совместной собственности может быть разделен или по договоренности, или через суд.

Какие земельные участки не подлежат разделу

Не все участки являются объектом раздела. К личной частной собственности, которая остается за одним из супругов, относятся:

земельные участки и другая недвижимость, приобретенные до брака;

подаренные или унаследованные участки;

участки, купленные во время брака за личные средства (например, из собственного депозита);

приватизированные одним из супругов участки.

"Семейный кодекс четко разграничивает общую и личную собственность. Это гарантирует защиту прав каждого из супругов во время брака и при возможном разводе", — отмечает Малик.

Как избежать конфликтов при разделе земли

Чтобы избежать длительных споров:

следует заранее определить имущественные отношения;

стоит заключить брачный договор или договор о разделе имущества;

можно привлечь посредника или юриста для подготовки документов;

если договориться не удается, стоит готовиться к судебному процессу.

Все это помогает минимизировать эмоциональные и финансовые потери и сохранить отношения максимально цивилизованно.

Таким образом раздел земельного участка при разводе зависит от формы собственности и наличия договоров. Совместная собственность делится, личная — нет. Четкое документальное оформление гарантируют, что процесс пройдет с минимальным стрессом и риском для сторон.

"Знание о том, какие участки подлежат разделу, а какие нет, позволяет рассчитывать на справедливый результат и избежать неприятных сюрпризов", — подчеркивает Малик.

