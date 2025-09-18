Відео
Головна Нерухомість Не втратити пай — як ділиться земля під час розлучення

Не втратити пай — як ділиться земля під час розлучення

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 08:15
Поділ земельної ділянки при розлученні — що потрібно знати
Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Процедура поділу майна під час розлучення завжди є стресовою. Втім, її можна значно спростити, якщо заздалегідь розуміти, які земельні ділянки підлягають поділу, а які ні.

Нервовий тиск від поділу майна можна зменшити, якщо діяти в юридичній площині, наголошує юрист Олександр Малик.

Читайте також:

Від яких факторів залежить поділ земельної ділянки

Якщо земельна ділянка була придбана під час шлюбу на спільні кошти, вона є об’єктом спільної сумісної власності. У такому разі її можна поділити порівну, якщо інше не передбачено шлюбним договором або договором про поділ майна.

"Шлюбний договір дозволяє визначити сценарій поділу майна ще до розлучення. Його можна укласти з моменту подання заяви на державну реєстрацію шлюбу або під час шлюбу, окрім самого процесу розлучення", — пояснює Малик.

Якщо шлюбного договору немає, а обидві сторони бажають цивілізовано врегулювати питання, варто укласти договір про поділ майна. Такий документ можна оформити під час шлюбу або навіть на різних етапах шлюборозлучного процесу.

Отже, земельна ділянка у спільній власності може бути поділена або за домовленістю, або через суд.

Які земельні ділянки не підлягають поділу

Не всі ділянки є об’єктом поділу. До особистої приватної власності, яка залишається за одним із подружжя, належать:

  • земельні ділянки та інша нерухомість, придбані до шлюбу;
  • подаровані або успадковані ділянки;
  • ділянки, куплені під час шлюбу за особисті кошти (наприклад, із власного депозиту);
  • приватизовані одним із подружжя ділянки.

"Сімейний кодекс чітко розмежовує спільну та особисту власність. Це гарантує захист прав кожного з подружжя під час шлюбу та при можливому розлученні", — зазначає Малик.

Як уникнути конфліктів при поділі землі

Щоб уникнути тривалих суперечок:

  • слід заздалегідь визначити майнові відносини;
  • варто укласти шлюбний договір або договір про поділ майна;
  • можна залучити посередника або юриста для підготовки документів;
  • якщо домовитися не вдається, варто готуватися до судового процесу.

Все це допомагає мінімізувати емоційні та фінансові втрати та зберегти відносини максимально цивілізовано.

Таким чином поділ земельної ділянки під час розлучення залежить від форми власності та наявності договорів. Спільна власність ділиться, особиста — ні. Чітке документальне оформлення гарантують, що процес пройде з мінімальним стресом і ризиком для сторін.

"Знання про те, які ділянки підлягають поділу, а які ні, дозволяє розраховувати на справедливий результат і уникнути неприємних сюрпризів", — підкреслює Малик.

Раніше ми розповідали, як грамотно розділити спільне майно — кредити, нерухомість та авто — під час розлучення. Ці рекомендації допоможуть уникнути поширених фінансових помилок і зберегти ваші активи. 

Також зазначимо, що майно, придбане під час шлюбу, не завжди підлягає розділу. Закони України встановлюють, яке саме майно є особистою власністю одного з подружжя і не ділиться у випадку розлучення.

земля шлюб нерухомість розлучення документи
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
