Чи можна приватизувати землю в дачному кооперативі в Україні — що каже закон у 2025 році

В Україні кожен громадянин має право отримати земельну ділянку безплатно, зокрема для дачного будівництва. За Земельним кодексом України, держава чи місцева громада можуть передати у власність до 0,10 га для індивідуального дачного будівництва. Проте процес приватизації має свої особливості, витрати та обмеження, про які варто знати.

Дачний кооператив — це спільне об’єднання людей, які володіють або користуються земельними ділянками в одній місцевості, зазначають у "Земельному фонді України". Членство дозволяє колективно вирішувати питання облаштування території, утримання доріг, підключення електрики чи водопостачання.

Основні переваги членства в кооперативі:

менші витрати на утримання інфраструктури;

простіше підключення комунікацій та оформлення документів;

можливість колективно відстоювати свої права;

безпечне середовище завдяки спільним правилам.

Перші кооперативи з’явилися ще у 1960-х роках у СРСР, і тоді основною метою було вирощування овочів та фруктів. Сьогодні ж це радше місце відпочинку і заміського життя.

Право власності на землю в кооперативі

Земельні ділянки в кооперативах можуть бути у користуванні або у власності. Якщо земля надана в оренду чи належить кооперативу, то члени можуть користуватися нею, але не завжди вільно розпоряджатися. Лише після викупу чи оформлення державної реєстрації виникає право власності.

Закон передбачає, що член кооперативу може володіти та користуватися дачним будинком чи ділянкою, але для повного розпорядження потрібне належне оформлення документів. З моменту державної реєстрації власник отримує всі законні права.

Земельний кодекс України і приватизація

Відповідно до статті 51 Земельного кодексу України до земель рекреаційного призначення належать і ті, що використовуються для дачного будівництва. Це означає, що громадяни мають право отримати їх у власність.

Своєю чергою стаття 121 Земельного кодексу визначає норми безоплатної приватизації. Для індивідуального дачного будівництва можна отримати до 0,10 га землі. Однак кожен громадянин може скористатися цим правом лише один раз для кожного виду цільового призначення.

Як отримати землю у власність

Для оформлення приватизації член кооперативу має подати заяву до органу місцевого самоврядування або виконавчої влади.

Порядок дій виглядає так:

Подати заяву до відповідної ради чи органу влади. Додати технічну документацію із землеустрою. Отримати кадастровий номер ділянки. Подати документи для державної реєстрації.

У випадку відмови органів влади громадяни мають право звернутися до суду. Судова практика показує, що такі справи часто вирішуються на користь заявників.

Які витрати чекають при приватизації

Хоча сама земля надається безплатно, процес приватизації потребує витрат:

розробка документації із землеустрою. Вартість залежить від регіону та складності робіт, але зазвичай становить кілька тисяч гривень;

державна реєстрація. Реєстрація права власності також передбачає сплату адміністративного збору;

додаткові витрати. У деяких випадках може знадобитися проект землеустрою, якщо місцева влада висуває такі вимоги.

Ці витрати неминучі, тому варто заздалегідь оцінити бюджет і підготуватися до оформлення документів, наголошують експерти.

Обмеження під час воєнного стану

Станом на 2025 рік діє воєнний стан, і це суттєво впливає на земельні відносини.

Обмеження виглядають так:

заборонена безоплатна передача нових земель у приватну власність;

оформити у власність землю можна лише під уже збудованим будинком;

кадастровий номер присвоюється без додаткових дозволів за наявності нерухомості.

Це означає, що приватизацію вільних ділянок доведеться відкласти до скасування воєнного стану.

