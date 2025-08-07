Прекращение права собственности на земельный участок в Украине — какие существуют законные основания

Мужчина в поле. Фото: Freepik

Право собственности на земельный участок позволяет владеть, пользоваться и распоряжаться землей. Это означает, что владелец может продавать, дарить, обменивать, передавать по наследству или сдавать участок в аренду, если это не противоречит закону. Однако право собственности может быть прекращено по разным причинам, которые четко определены законодательством Украины.

Кроме оснований для приобретения права собственности, глава 22 Земельного кодекса Украины определяет основания, порядок и механизм прекращения прав на землю как для юридических лиц, так и для граждан, отмечает эксперт "Земельного фонда Украины" Сергей Коновалов.

Закон различает добровольные и принудительные основания прекращения права собственности.

Добровольный отказ от права собственности на землю

Владелец земельного участка имеет право добровольно отказаться от своей собственности. Это может произойти, когда содержание участка больше не выгодно или владелец не планирует его использовать. В таком случае лицо подает письменное заявление в орган местного самоуправления или исполнительной власти.

По словам Коновалова, добровольный отказ оформляется только в пользу государства или территориальной общины, и такая передача является бесплатной.

В случае принятия решения органами власти заключается соглашение о передаче права собственности, которое должно быть нотариально удостоверено.

Потеря собственности из-за смерти без наследников

В случае смерти собственника земельного участка и отсутствия наследников земля переходит в государственную или коммунальную собственность. Такой сценарий является типичным для лиц без родственников или тех, кто не составил завещание.

Этот механизм регламентируется как гражданским, так и земельным законодательством.

Отчуждение участка собственником

Продажа, дарение, мена или другие действия, направленные на передачу земельного участка другому лицу, являются формой прекращения права собственности. Это происходит на добровольных началах.

"Когда собственник сам решает распорядиться имуществом — это классическое основание для прекращения его прав на участок", — отмечает Коновалов.

Обращение взыскания на земельный участок

В случае невыполнения обязательств по кредиту земельный участок, который был предметом залога или ипотеки, может быть изъят в пользу кредитора. Владелец может потерять право на землю на основании судебного решения.

"Такое взыскание может осуществляться в соответствии с Законом Украины "Об ипотеке" или "О залоге", если собственник не выполнил условий договора", — объясняет Коновалов.

Принудительное изъятие для общественных нужд

Государство имеет право принудительно изъять земельный участок, если он необходим для общественных нужд — например, для строительства дорог, школ, больниц. Это возможно лишь в исключительных случаях и при условии предварительного полного возмещения стоимости имущества.

Основания и порядок такого изъятия регулирует Закон Украины "Об отчуждении земельных участков... для общественных нужд".

"Такая процедура возможна лишь за исключением, и право собственности прекращается исключительно после полного возмещения владельцу", — подчеркивает эксперт.

Конфискация по решению суда

В случае нарушения закона или в рамках уголовного производства суд может принять решение о конфискации земельного участка. Эта исключительная мера применяется редко, но является законодательно предусмотренной.

Конфискация — это форма наказания и не имеет ничего общего с добровольным или экономически обусловленным прекращением права собственности.

Требование продать землю из-за ограничения статуса лица

Если земельный участок попал в собственность иностранного лица или лица без гражданства, такое лицо обязано отчудить его в установленный законом срок. В случае невыполнения требования право собственности будет прекращено.

Как сообщалось, в Украине граждане имеют право на бесплатное получение земельного участка от государства, что гарантировано Земельным кодексом. Это право регулируется четкими нормами относительно размеров участков и условий их получения, а также имеет ограничения, действующие, в частности, во время военного положения.

Также мы рассказывали, что отсутствие права собственности на землю под домом значительно ограничивает возможности ее владельца. Без приватизации вы не можете продать, обменять или передать недвижимость по наследству, что создает юридические риски. Это может привести к потере прав на участок, если он находится только в пользовании.