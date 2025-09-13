Когда могут отменить право собственности на землю — правила и нюансы в 2025 году

Люди в поле. Фото: Freepik

Право собственности на землю в Украине гарантируется Конституцией и регулируется Земельным кодексом. Это право позволяет владеть, пользоваться и распоряжаться земельным участком: продавать, дарить, обменивать, передавать по наследству или сдавать в аренду. Однако законодательство предусматривает случаи, когда это право может быть прекращено.

Основания для прекращения права собственности на землю

Земельный кодекс Украины(глава 22) четко определяет ситуации, когда право собственности на землю может быть отменено.

Основные основания следующие:

добровольный отказ от земли;

смерть владельца без наследников;

продажа, дарение или обмен по собственному решению;

принудительное взыскание за долги;

изъятие для общественных нужд;

конфискация по решению суда;

ограничения для иностранцев и лиц без гражданства.

Каждый из этих случаев имеет свои юридические особенности, но все они четко регламентированы законодательством.

Как происходит добровольный отказ от земли

Владелец может отказаться от земли по собственному желанию. Для этого он подает письменное заявление, и участок передается государству или территориальной общине. Такая передача происходит бесплатно, но только по нотариально заверенному соглашению.

"Этот механизм используют редко, обычно тогда, когда владелец не может содержать участок или он потерял для него ценность", — отмечает эксперт "Земельного фонда" Сергей Коновалов.

Изъятие земли для общественных нужд

Закон Украины "Об отчуждении земельных участков для общественных нужд" позволяет изымать землю, если она нужна для важных государственных или общественных целей. Например, это может быть строительство школ, больниц, дорог или других объектов.

Однако изъятие возможно только в исключительных обстоятельствах и с обязательным возмещением стоимости земли. Владелец получает компенсацию, которая соответствует рыночной цене участка. Процесс происходит по четкой процедуре, определенной законом, чтобы защитить права владельца.

Конфискация земли по решению суда

Конфискация применяется в случаях, когда владелец нарушил закон и суд счел необходимым изъять участок. Это может быть связано, например, с использованием земли для незаконной деятельности.

Без судебного решения конфискация невозможна, а государство должно действовать исключительно в рамках закона.

Потеря земли из-за долгов и кредитов

Если земля была передана в залог или ипотеку, а владелец не выполнил финансовые обязательства, кредитор может обратиться в суд. Согласно Законам Украины "О залоге" и "Об ипотеке", суд может постановить изъять участок, чтобы погасить долг.

Например, если вы взяли ипотечный кредит под залог земли и не оплатили его, банк имеет право потребовать участок для покрытия задолженности. Это один из самых распространенных случаев потери земли из-за финансовых проблем.

Ограничения для иностранцев и лиц без гражданства

Законодательство Украины содержит четкие ограничения для владения землей иностранными гражданами. Если такое лицо приобретает земельный участок, но не отчуждает его в течение определенного срока, право собственности может быть принудительно прекращено.

Как сообщалось, законодательство Украины всегда требовало официальных документов для подтверждения права собственности на землю, хотя их вид менялся со временем. В 90-х годах это были государственные акты, которые позже модернизировали, добавляя кадастровые номера и идентификационные данные владельцев.

Также мы рассказывали о земельном налоге — обязательном платеже для владельцев и пользователей земли, который регулируется законодательством. Хотя в 2025 году основные правила остаются неизменными, важно знать о ставках и льготах, устанавливаемых местными властями.