Коли можуть скасувати право власності на землю — правила та нюанси у 2025 році

Право власності на землю в Україні гарантується Конституцією та регулюється Земельним кодексом. Це право дає змогу володіти, користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою: продавати, дарувати, обмінювати, передавати у спадок чи здавати в оренду. Проте законодавство передбачає випадки, коли це право може бути припинено.

Підстави для припинення права власності на землю

Земельний кодекс України (глава 22) чітко визначає ситуації, коли право власності на землю може бути скасовано.

Основні підстави такі:

добровільна відмова від землі;

смерть власника без спадкоємців;

продаж, дарування або обмін за власним рішенням;

примусове стягнення за борги;

вилучення для суспільних потреб;

конфіскація за рішенням суду;

обмеження для іноземців та осіб без громадянства.

Кожен із цих випадків має свої юридичні особливості, але всі вони чітко регламентовані законодавством.

Як відбувається добровільна відмова від землі

Власник може відмовитися від землі за власним бажанням. Для цього він подає письмову заяву, і ділянка передається державі чи територіальній громаді. Така передача відбувається безкоштовно, але лише за нотаріально посвідченою угодою.

"Цей механізм використовують рідко, зазвичай тоді, коли власник не може утримувати ділянку чи вона втратила для нього цінність", — зазначає експерт "Земельного фонду" Сергій Коновалов.

Вилучення землі для суспільних потреб

Закон України "Про відчуження земельних ділянок для суспільних потреб" дозволяє вилучати землю, якщо вона потрібна для важливих державних чи громадських цілей. Наприклад, це може бути будівництво шкіл, лікарень, доріг чи інших об’єктів.

Проте вилучення можливе лише за виняткових обставин і з обов’язковим відшкодуванням вартості землі. Власник отримує компенсацію, яка відповідає ринковій ціні ділянки. Процес відбувається за чіткою процедурою, визначеною законом, щоб захистити права власника.

Конфіскація землі за рішенням суду

Конфіскація застосовується у випадках, коли власник порушив закон і суд визнав за необхідне вилучити ділянку. Це може бути пов’язано, наприклад, із використанням землі для незаконної діяльності.

Без судового рішення конфіскація неможлива, а держава повинна діяти виключно в межах закону.

Втрата землі через борги і кредити

Якщо земля була передана в заставу чи іпотеку, а власник не виконав фінансові зобов’язання, кредитор може звернутися до суду. Згідно із Законами України "Про заставу" та "Про іпотеку", суд може постановити вилучити ділянку, щоб погасити борг.

Наприклад, якщо ви взяли іпотечний кредит під заставу землі і не сплатили його, банк має право вимагати ділянку для покриття заборгованості. Це один із найпоширеніших випадків втрати землі через фінансові проблеми.

Обмеження для іноземців та осіб без громадянства

Законодавство України містить чіткі обмеження для володіння землею іноземними громадянами. Якщо така особа набуває земельну ділянку, але не відчужує її протягом визначеного строку, право власності може бути примусово припинене.

Як повідомлялось, законодавство України завжди вимагало офіційних документів для підтвердження права власності на землю, хоча їхній вигляд змінювався з часом. У 90-х роках це були державні акти, які пізніше модернізували, додаючи кадастрові номери та ідентифікаційні дані власників.

Також ми розповідали про земельний податок — обов’язковий платіж для власників і користувачів землі, який регулюється законодавством. Хоча в 2025 році основні правила залишаються незмінними, важливо знати про ставки та пільги, що встановлюються місцевою владою.