Право собственности на недвижимость в Украине 2025: когда и как его могут отменить

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Право собственности является одним из фундаментальных принципов правовой системы Украины, закрепленным в Конституции и Гражданском кодексе. Однако в 2025 году, в связи с реформами, военным положением и евроинтеграционными процессами, появляются новые вызовы и основания для отмены права собственности.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, когда и как право собственности может быть отменено, какие риски существуют для граждан и бизнеса, и как защитить свои имущественные права.

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Право собственности, согласно статье 316 Гражданского кодекса Украины, предусматривает право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Это право защищается Конституцией (статья 41), но не является абсолютным. Государство может ограничивать или отменять его при определенных условиях, определенных законом.

В 2025 году актуальность этого вопроса возрастает из-за отмены Хозяйственного кодекса, военного положения, реформы управления государственным и коммунальным имуществом, а также судебной практики, которая все чаще рассматривает споры об отмене права собственности.

Основные угрозы:

незаконная регистрация имущества: ошибки или мошенничество в Государственном реестре вещных прав;

судебные решения: признание договоров недействительными или отмена государственных актов;

государственные интересы: экспроприация или национализация имущества для общественных нужд;

военное положение: изъятие имущества для нужд обороны.

Основания для отмены права собственности в 2025 году

Отмена права собственности в Украине возможна только на законных основаниях, определенных законодательством.

Судебные споры и признание сделок недействительными

Если договор купли-продажи, дарения или иная сделка признается недействительной из-за нарушения закона (например, мошенничество, подделка документов), право собственности, приобретенное на его основании, отменяется. Как отмечают юристы Бесплатной юридической помощи, Верховный Суд по делу №921/318/22 подчеркнул, что отмена государственной регистрации права собственности является производным требованием от признания договора недействительным.

Экспроприация и изъятие имущества

Согласно статье 41 Конституции, имущество может быть принудительно отчуждено для общественных нужд с компенсацией. В 2025 году, из-за военного положения, изъятие имущества для нужд Вооруженных Сил Украины регулируется Законом "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Например, земельные участки или объекты недвижимости могут изыматься для строительства оборонительных сооружений.

Отмена государственной регистрации

Ошибки или мошенничество при регистрации права собственности в Государственном реестре вещных прав могут привести к его отмене. Согласно Закону "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", отмена возможна по решению суда или по жалобе в Минюст.

В 2025 году, с учетом цифровизации реестров, такие случаи могут участиться из-за технических сбоев или кибератак.

Реформа управления государственным и коммунальным имуществом

Отмена Хозяйственного кодекса (вступает в силу с 28 августа 2025 года) меняет регулирование права собственности на государственное и коммунальное имущество. Право хозяйственного ведения и оперативного управления заменяется узуфруктом, что может привести к пересмотру прав на имущество государственных и коммунальных предприятий. Закон №4196-IX предусматривает, что имущество, переданное в узуфрукт, не может быть отчуждено без согласия государства или общины.

Как защитить себя от потери собственности

Обновите все документы — храните копии офлайн и в облачных хранилищах.

Регулярно проверяйте информацию в реестре прав на недвижимое имущество.

Установите SMS-информирование об изменениях в реестрах.

Фиксируйте свое фактическое пользование имуществом, даже если находитесь за границей — через коммунальные платежи, фото, акты.

Обратитесь к юристу, если есть риски незаконного отчуждения.

Оформляйте наследство исключительно через нотариуса, проверяйте историю недвижимости.

Как сообщалось, в Украине право собственности на квартиру подлежит обязательной государственной регистрации, что является ключевым для его подтверждения. К сожалению, и в 2025 году существуют случаи, когда владельцы старой недвижимости не оформили свои права должным образом. Важно помнить, что без официальной регистрации в государственном реестре право собственности на имущество юридически не признается.

Отметим также, столкнувшись с повреждением или потерей документа на недвижимость, не стоит паниковать. Хотя это может создать определенные неудобства, закон предусматривает механизм восстановления прав собственности. Владелец может обратиться в государственные органы для повторной регистрации, что подтвердит его право собственности даже при отсутствии оригинального документа.