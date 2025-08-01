Как лишить права собственности на недвижимость в Украине — причины и условия в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Лишение права собственности на недвижимость — это сложный юридический процесс, который может происходить по разным причинам: от судебных решений до добровольной передачи имущества. Каждый случай требует тщательного анализа и юридического сопровождения.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, как законодательство регулируют процесс и какие права имеет владелец.

Реклама

Читайте также:

Судебное решение по недвижимости

Самый распространенный способ потери права собственности на квартиру или дом — это судебное решение. Оснований для такого вердикта — немало. Например, когда лицо приобрело право собственности незаконным способом — поддельными документами, по фиктивному договору, или даже в результате мошенничества со стороны застройщика.

Суд может отменить регистрацию права собственности, если будет доказано, что она возникла с нарушением закона. Особенно часто это случается по делам о наследстве, приватизации или купли-продажи с нарушением норм Гражданского кодекса.

"Право собственности может быть отменено или на основании антирейдерской комиссии Минюста, или по решению суда в случае признания действий государственного регистратора незаконными. В отдельных случаях существует возможность добровольной подачи заявления об отмене права собственности", — отмечает юрист Радион Кирилкин.

Лишение права собственности за долги

Еще один весомый риск — это долги. По решению суда, недвижимость может быть конфискована и продана на торгах. Обычно это происходит по делам о кредитах под залог жилья, коммунальных долгах или неуплаченных алиментах.

Как отмечают специалисты юридического портала "Протокол", судебная практика показывает: уже с долгом в 100-200 тысяч гривен риск потери жилья становится реальным.

Расторжение договора дарения или наследования

Отдельная категория — это споры между родственниками. Договоры дарения и наследственные дела часто оспариваются. Если окажется, что даритель был недееспособным или его принудили к подписанию договора, суд отменит его, а право собственности — аннулируют.

Также суд может признать недействительным завещание или объявить наследника недостойным. В результате он потеряет уже оформленную собственность.

Лишение права через добросовестного приобретателя

Существует парадоксальное явление в украинском праве — лишение собственности даже добросовестного приобретателя. Например, человек купил квартиру, не зная, что продавец не имел права ее продавать. И хотя покупатель не нарушал закон, суд может отменить сделку и вернуть квартиру предыдущему владельцу.

При этом добросовестному приобретателю могут выплатить компенсацию, но не всегда это происходит вовремя или в полном объеме.

Признание права собственности прекратившимся

Право собственности может быть признано прекращенным через:

отказа собственника от права на имущество;

разрушения или уничтожения объекта (например, вследствие обстрелов или пожара);

изъятия имущества для общественных нужд — например, для строительства дороги или объекта критической инфраструктуры.

В таких случаях государство обязано выплатить компенсацию, но сумма и сроки часто остаются предметом спора.

Регистрационные ошибки и мошенничество

В некоторых случаях человека могут лишить собственности из-за технических ошибок или мошеннических действий в реестре недвижимости. Если человека незаконно исключили из реестра, он фактически теряет защиту своего права.

Это может произойти после смены нотариуса, рейдерского захвата или ошибочного дублирования записей. Исправление таких ситуаций возможно только через суд.

Уничтожение дома или квартиры

Недвижимость считается утраченной, если она физически уничтожена. Например, если дом разрушен войной, взрывом или другими катастрофами, право собственности прекращается. Возмещение возможно только через государственные или международные программы компенсации.

В 2025 году продолжает работать Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Но его механизм еще далек от идеала: часть заявок просто зависают в системе.

Законодательные основания для изъятия имущества

Гражданский кодекс Украины содержит ряд норм, которые позволяют изымать имущество у собственника:

статья 346 — утрата права собственности вследствие уничтожения имущества;

статья 348 — изъятие для общественных нужд;

статья 388 — возврат имущества собственнику из чужого незаконного владения.

Как защитить право собственности

Чтобы не потерять недвижимость, владельцам стоит:

Своевременно платить налоги и кредиты. Это уменьшает риск судебных исков. Проверять документы. Перед продажей или покупкой недвижимости обращайтесь к специалистам. Знать свои права. Ознакомьтесь с основными положениями Гражданского кодекса Украины. Обращаться к юристам. В случае споров профессиональная помощь значительно повышает шансы на успех.

Лишение права собственности — это не всегда окончательный приговор. Во многих случаях владелец может обжаловать решение или договориться о компенсации.

Как сообщалось, продажа недвижимости в Украине может быть сложной, особенно в нестандартных случаях. Сейчас один из самых частых вопросов: возможно ли продать квартиру без документов, подтверждающих право собственности? Этот вопрос является чрезвычайно актуальным для тех, кто столкнулся с потерей документов, спорами о собственности или другими юридическими проблемами.

Также мы рассказывали о договоре дарения — это добровольная письменная сделка, безвозмездно передающая право собственности на недвижимость от дарителя к одаряемому, которую обязательно удостоверяет нотариус. Даритель при этом полностью теряет свои права на имущество, не получая ничего взамен. Однако, несмотря на окончательность сделки, существуют обстоятельства, при которых возникает необходимость и много вопросов по ее отмене.