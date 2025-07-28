Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Право собственности на недвижимость — когда могут отменить

Право собственности на недвижимость — когда могут отменить

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 20:08
Когда могут аннулировать право собственности на недвижимость — причины и защита
Женщина читает документы. Фото: Freepik

Право собственности на недвижимость кажется незыблемым, но есть ситуации, когда его могут аннулировать. Это сложный юридический процесс, который зависит от конкретных обстоятельств, законодательства и судебных решений.

Редакция Новини.LIVE расскажет, когда и почему право собственности на квартиру, дом или земельный участок может быть отменено, какие основания для этого существуют и как защитить свои права.

Реклама
Читайте также:

Аннулирование права собственности

Аннулирование права собственности — это юридическая процедура, во время которой владелец теряет свои права на недвижимость по решению суда или по другим законным основаниям. Это может произойти из-за нарушения закона, мошенничества, ошибки в документах или других обстоятельств. Законодательство Украины, в частности Гражданский кодекс, определяет четкие основания для такого аннулирования.

Суды в Украине ежегодно рассматривают сотни дел, где отменяются договоры купли-продажи, дарения или мены. Если суд признает, что сделка заключена с нарушениями, право собственности отменяется автоматически, независимо от того, был ли покупатель добросовестным.

Например, если квартиру продало лицо с поддельными документами или не имело полномочий — такой договор признается ничтожным, а право нового владельца отменяется.

Отмена регистрации права собственности через суд

Регистрация права в Государственном реестре вещных прав не является абсолютной гарантией безопасности. Она может быть отменена через суд, если выяснится, что:

  • имущество было отчуждено незаконно;
  • регистрационные действия проводились по поддельным документам;
  • право на объект получено с нарушением законодательства.

Суд признает регистрацию недействительной, и она подлежит аннулированию, после чего реестр обновляется. Такая ситуация характерна для случаев рейдерства или споров между наследниками.

Потеря права собственности на недвижимость из-за ошибок нотариуса

Если нотариус не проверил все обстоятельства при удостоверении сделки или допустил ошибку в документах, это может стать основанием для отмены права собственности.

"На практике случается, что из-за формальных ошибок в договоре или неправильной идентификации сторон право собственности отменяется даже через несколько лет после заключения сделки", — объясняет адвокат Роман Бондаренко.

Последствия двойной продажи квартиры

Еще одна опасность — двойная продажа. Если продавец передает одну и ту же квартиру нескольким лицам, а договоры заключены в разное время, то право собственности получит тот, кто первым зарегистрировал покупку.

Другие лица могут через суд отменить регистрацию, доказав, что их права нарушены. В результате добросовестный покупатель теряет имущество, даже если он ничего не подозревал.

Отмена права собственности после решения КСУ

Конституционный Суд Украины в некоторых случаях признавал нормы законов неконституционными, что влекло за собой пересмотр уже выданных прав на имущество.

Такое случилось с правом собственности на землю после отмены ряда решений о передаче участков. Если право получено на основании акта, который позже признан незаконным, оно может быть аннулировано через суд.

Проблемы с наследственностью и право собственности на жилье

Если наследник не успел вовремя оформить наследство или не знал о своем праве, но впоследствии обратился в суд, возможна ситуация, когда уже оформленное право другого лица будет отменено.

Также бывают случаи, когда в наследственном деле появляются новые документы или родственники, о которых не знали. Если суд признает их права на имущество, предыдущий владелец может его потерять.

Самовольное строительство и аннулирование регистрации права

В 2025 году в Украине действует упрощенный порядок для узаконивания построек, но он не гарантирует сохранение права собственности.

Если выяснится, что объект возведен с нарушением строительных норм или на чужом земельном участке, зарегистрированное право может быть отменено.

В таком случае дом признается самовольным, а решение об аннулировании принимается в судебном порядке.

Махинации с реестрами и подделка документов

Нередко мошенники меняют данные в реестре или проводят фиктивные сделки с поддельными паспортами и доверенностями.

Такие схемы чаще выявляют в крупных городах, где недвижимость имеет высокую ценность. Если регистрационное действие совершено по поддельным данным, его отменяют через суд, а настоящий владелец вынужден доказывать свое право.

Как защитить право собственности на недвижимость

Чтобы минимизировать риски потери жилья:

  • проверяйте историю объекта перед покупкой;
  • пользуйтесь услугами надежного нотариуса;
  • оформляйте сделки с проверенными продавцами;
  • после приобретения недвижимости регистрируйтесь как собственник в реестре прав;
  • отслеживайте изменения в госреестре с помощью сервиса SMS-Маяк.

"Если возник спор, сразу обращайтесь к адвокату и собирайте все документы, подтверждающие добросовестность вашего владения", — отмечает юрист Радион Кирилкин.

Как сообщалось, право собственности на земельный участок дает владельцу полную свободу действий: его можно продать, подарить, передать по наследству или сдать в аренду. Чтобы подтвердить свое право, необходимо иметь соответствующие документы, форма которых менялась на протяжении лет.

Также отметим, с 1 января 2013 года в Украине заработал Государственный реестр прав на недвижимое имущество, который централизовал учет собственности на недвижимость. С тех пор все новые права на квартиры, дома и землю вносятся в единую цифровую базу. Однако, владельцы имущества, приобретенного до 2013 года, не были автоматически включены в этот реестр.

недвижимость документы юристы квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации