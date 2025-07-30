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Главная Недвижимость Право собственности на недвижимость — кого могут лишить

Право собственности на недвижимость — кого могут лишить

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 08:15
Основания для прекращения права собственности на недвижимость — добровольные и принудительные действия
Мужчина читает документы. Фото: Freepik

В современной Украине право собственности на недвижимость не является абсолютным и неизменным. Оно может прекращаться при различных обстоятельствах, которые закон признает юридическими фактами. Именно эти события и определяют момент, когда одно лицо теряет право, а другое его приобретает.

Основания прекращения делятся на три группы: добровольные действия собственника, объективные обстоятельства и принудительное изъятие, пишет юридический портал "Протокол".

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Добровольное прекращение права собственности на недвижимость

Самый распространенный сценарий — это передача имущества другому лицу. Это происходит через договоры:

  • купли-продажи;
  • дарения;
  • мены;
  • наследования;
  • отказ от права собственности.

Например, человек продает квартиру. Для него это прекращение права собственности, а для покупателя — его приобретение.

Но даже уничтожение вещи (например, частного дома) по инициативе собственника тоже является формой добровольного прекращения права. Это возможно в случае переоборудования или застройки.

Еще одна форма — отказ от права собственности. Например, когда гражданин решает оставить нежилое помещение без охраны, не используя его и не желая больше быть его владельцем.

Потеря права собственности в силу объективных обстоятельств

Этот тип потери не зависит от воли лица. В правовой плоскости таких случаев несколько:

  • гибель вещи — например, разрушенный вследствие стихии дом;
  • потеря вещи — если она попала к другому лицу, и владелец не восстановил свое право вовремя;
  • приобретательная давность — когда другое лицо открыто и добросовестно владеет недвижимостью более 10 лет (ст. 344 ГК Украины).

В этих ситуациях лицо часто даже не знает, что уже не имеет юридических прав на имущество.

Особенно интересна ситуация с находками. По закону, лицо, нашедшее вещь, имеет право подать заявление в полицию. Если бывший владелец не появится в течение 6 месяцев, собственность переходит новому владельцу. Такая ситуация возможна даже с садовым домиком или гаражом.

Принудительное прекращение права собственности на недвижимость

Этот вариант является наиболее конфликтным. Здесь владелец теряет имущество по решению органов власти или суда. Среди таких оснований:

  • конфискация имущества по приговору суда (например, в случае коррупционных преступлений);
  • выкуп для общественных нужд (ст. 350 ГК Украины) — например, для строительства дороги;
  • обращение взыскания - когда должник не выполняет кредитных обязательств, а банк продает его квартиру через исполнительную службу.

Ситуации с принудительным изъятием всегда требуют судебной проверки:

"Даже при конфискации или обращении взыскания, без решения суда и соблюдения процессуальных норм никто не имеет права лишить собственника имущества", — отмечает юрист Радион Кирилкин.

Потеря права собственности из-за приватизации

Это распространенное явление касается государственной или коммунальной недвижимости. В случае приватизации, владельцем становится физическое или юридическое лицо, тогда как государственная или коммунальная форма права прекращается.

Приватизация происходит только по процедуре, предусмотренной законом. Если условия нарушены — суд может отменить результаты, и право собственности возвращается к общине или государству.

Отказ от недвижимости не всегда освобождает от ответственности

Часто считается, что отказ от собственности автоматически означает прекращение каких-либо обязательств. На самом же деле это не так. Например, если лицо оставило квартиру без охраны и в ней произошел пожар, который повредил соседнее имущество — ответственность все равно может остаться за прежним владельцем.

Что нужно знать для защиты своего права собственности

Чтобы не потерять имущество неожиданно, эксперты советуют:

  • своевременно переоформлять документы,
  • фиксировать владение имуществом (особенно если оно не используется постоянно),
  • проверять Единый государственный реестр вещных прав,
  • избегать подписания непрозрачных сделок,
  • консультироваться с юристами перед любыми сделками.

Как сообщалось, право собственности на земельный участок является фундаментальным для любых операций с землей в Украине, будь то покупка, продажа или наследование. Хотя в 2025 году законодательство в этой сфере остается преимущественно стабильным, важно учитывать определенные ключевые нюансы.

Также мы рассказывали, что договор дарения — это юридический документ, по которому собственность на недвижимость безвозмездно и добровольно передается от одного лица к другому, удостоверяясь нотариусом. Даритель при этом полностью теряет свои права на имущество, не получая ничего взамен. Однако возникают ситуации, когда такой договор необходимо отменить, что часто вызывает много вопросов.

недвижимость документы юристы квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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