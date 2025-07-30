Основания для прекращения права собственности на недвижимость — добровольные и принудительные действия

Право собственности на недвижимость — кого могут лишить
В современной Украине право собственности на недвижимость не является абсолютным и неизменным. Оно может прекращаться при различных обстоятельствах, которые закон признает юридическими фактами. Именно эти события и определяют момент, когда одно лицо теряет право, а другое его приобретает.
Основания прекращения делятся на три группы: добровольные действия собственника, объективные обстоятельства и принудительное изъятие, пишет юридический портал "Протокол".
Добровольное прекращение права собственности на недвижимость
Самый распространенный сценарий — это передача имущества другому лицу. Это происходит через договоры:
- купли-продажи;
- дарения;
- мены;
- наследования;
- отказ от права собственности.
Например, человек продает квартиру. Для него это прекращение права собственности, а для покупателя — его приобретение.
Но даже уничтожение вещи (например, частного дома) по инициативе собственника тоже является формой добровольного прекращения права. Это возможно в случае переоборудования или застройки.
Еще одна форма — отказ от права собственности. Например, когда гражданин решает оставить нежилое помещение без охраны, не используя его и не желая больше быть его владельцем.
Потеря права собственности в силу объективных обстоятельств
Этот тип потери не зависит от воли лица. В правовой плоскости таких случаев несколько:
- гибель вещи — например, разрушенный вследствие стихии дом;
- потеря вещи — если она попала к другому лицу, и владелец не восстановил свое право вовремя;
- приобретательная давность — когда другое лицо открыто и добросовестно владеет недвижимостью более 10 лет (ст. 344 ГК Украины).
В этих ситуациях лицо часто даже не знает, что уже не имеет юридических прав на имущество.
Особенно интересна ситуация с находками. По закону, лицо, нашедшее вещь, имеет право подать заявление в полицию. Если бывший владелец не появится в течение 6 месяцев, собственность переходит новому владельцу. Такая ситуация возможна даже с садовым домиком или гаражом.
Принудительное прекращение права собственности на недвижимость
Этот вариант является наиболее конфликтным. Здесь владелец теряет имущество по решению органов власти или суда. Среди таких оснований:
- конфискация имущества по приговору суда (например, в случае коррупционных преступлений);
- выкуп для общественных нужд (ст. 350 ГК Украины) — например, для строительства дороги;
- обращение взыскания - когда должник не выполняет кредитных обязательств, а банк продает его квартиру через исполнительную службу.
Ситуации с принудительным изъятием всегда требуют судебной проверки:
"Даже при конфискации или обращении взыскания, без решения суда и соблюдения процессуальных норм никто не имеет права лишить собственника имущества", — отмечает юрист Радион Кирилкин.
Потеря права собственности из-за приватизации
Это распространенное явление касается государственной или коммунальной недвижимости. В случае приватизации, владельцем становится физическое или юридическое лицо, тогда как государственная или коммунальная форма права прекращается.
Приватизация происходит только по процедуре, предусмотренной законом. Если условия нарушены — суд может отменить результаты, и право собственности возвращается к общине или государству.
Отказ от недвижимости не всегда освобождает от ответственности
Часто считается, что отказ от собственности автоматически означает прекращение каких-либо обязательств. На самом же деле это не так. Например, если лицо оставило квартиру без охраны и в ней произошел пожар, который повредил соседнее имущество — ответственность все равно может остаться за прежним владельцем.
Что нужно знать для защиты своего права собственности
Чтобы не потерять имущество неожиданно, эксперты советуют:
- своевременно переоформлять документы,
- фиксировать владение имуществом (особенно если оно не используется постоянно),
- проверять Единый государственный реестр вещных прав,
- избегать подписания непрозрачных сделок,
- консультироваться с юристами перед любыми сделками.
Как сообщалось, право собственности на земельный участок является фундаментальным для любых операций с землей в Украине, будь то покупка, продажа или наследование. Хотя в 2025 году законодательство в этой сфере остается преимущественно стабильным, важно учитывать определенные ключевые нюансы.
Также мы рассказывали, что договор дарения — это юридический документ, по которому собственность на недвижимость безвозмездно и добровольно передается от одного лица к другому, удостоверяясь нотариусом. Даритель при этом полностью теряет свои права на имущество, не получая ничего взамен. Однако возникают ситуации, когда такой договор необходимо отменить, что часто вызывает много вопросов.
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