Основания для прекращения права собственности на недвижимость — добровольные и принудительные действия

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

В современной Украине право собственности на недвижимость не является абсолютным и неизменным. Оно может прекращаться при различных обстоятельствах, которые закон признает юридическими фактами. Именно эти события и определяют момент, когда одно лицо теряет право, а другое его приобретает.

Основания прекращения делятся на три группы: добровольные действия собственника, объективные обстоятельства и принудительное изъятие, пишет юридический портал "Протокол".

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Добровольное прекращение права собственности на недвижимость

Самый распространенный сценарий — это передача имущества другому лицу. Это происходит через договоры:

купли-продажи;

дарения;

мены;

наследования;

отказ от права собственности.

Например, человек продает квартиру. Для него это прекращение права собственности, а для покупателя — его приобретение.

Но даже уничтожение вещи (например, частного дома) по инициативе собственника тоже является формой добровольного прекращения права. Это возможно в случае переоборудования или застройки.

Еще одна форма — отказ от права собственности. Например, когда гражданин решает оставить нежилое помещение без охраны, не используя его и не желая больше быть его владельцем.

Потеря права собственности в силу объективных обстоятельств

Этот тип потери не зависит от воли лица. В правовой плоскости таких случаев несколько:

гибель вещи — например, разрушенный вследствие стихии дом;

потеря вещи — если она попала к другому лицу, и владелец не восстановил свое право вовремя;

приобретательная давность — когда другое лицо открыто и добросовестно владеет недвижимостью более 10 лет (ст. 344 ГК Украины).

В этих ситуациях лицо часто даже не знает, что уже не имеет юридических прав на имущество.

Особенно интересна ситуация с находками. По закону, лицо, нашедшее вещь, имеет право подать заявление в полицию. Если бывший владелец не появится в течение 6 месяцев, собственность переходит новому владельцу. Такая ситуация возможна даже с садовым домиком или гаражом.

Принудительное прекращение права собственности на недвижимость

Этот вариант является наиболее конфликтным. Здесь владелец теряет имущество по решению органов власти или суда. Среди таких оснований:

конфискация имущества по приговору суда (например, в случае коррупционных преступлений);

выкуп для общественных нужд (ст. 350 ГК Украины) — например, для строительства дороги;

обращение взыскания - когда должник не выполняет кредитных обязательств, а банк продает его квартиру через исполнительную службу.

Ситуации с принудительным изъятием всегда требуют судебной проверки:

"Даже при конфискации или обращении взыскания, без решения суда и соблюдения процессуальных норм никто не имеет права лишить собственника имущества", — отмечает юрист Радион Кирилкин.

Потеря права собственности из-за приватизации

Это распространенное явление касается государственной или коммунальной недвижимости. В случае приватизации, владельцем становится физическое или юридическое лицо, тогда как государственная или коммунальная форма права прекращается.

Приватизация происходит только по процедуре, предусмотренной законом. Если условия нарушены — суд может отменить результаты, и право собственности возвращается к общине или государству.

Отказ от недвижимости не всегда освобождает от ответственности

Часто считается, что отказ от собственности автоматически означает прекращение каких-либо обязательств. На самом же деле это не так. Например, если лицо оставило квартиру без охраны и в ней произошел пожар, который повредил соседнее имущество — ответственность все равно может остаться за прежним владельцем.

Что нужно знать для защиты своего права собственности

Чтобы не потерять имущество неожиданно, эксперты советуют:

своевременно переоформлять документы,

фиксировать владение имуществом (особенно если оно не используется постоянно),

проверять Единый государственный реестр вещных прав,

избегать подписания непрозрачных сделок,

консультироваться с юристами перед любыми сделками.

Как сообщалось, право собственности на земельный участок является фундаментальным для любых операций с землей в Украине, будь то покупка, продажа или наследование. Хотя в 2025 году законодательство в этой сфере остается преимущественно стабильным, важно учитывать определенные ключевые нюансы.

Также мы рассказывали, что договор дарения — это юридический документ, по которому собственность на недвижимость безвозмездно и добровольно передается от одного лица к другому, удостоверяясь нотариусом. Даритель при этом полностью теряет свои права на имущество, не получая ничего взамен. Однако возникают ситуации, когда такой договор необходимо отменить, что часто вызывает много вопросов.