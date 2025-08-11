Видео
Главная Недвижимость Право на недвижимость — какие документы признает государство

Право на недвижимость — какие документы признает государство

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 22:15
Документы на недвижимость — какие нужны для подтверждения прав на жилье в 2025 году
Женщина с папкой. Фото: Freepik

Многие владельцы уверены, что наличие договора купли-продажи или свидетельства о наследстве автоматически делает их полноправными хозяевами жилья. Однако в реальности все сложнее: для официального подтверждения права необходимо, чтобы информация о недвижимости и собственнике была внесена в Государственный реестр вещных прав (ГРВП).

Без выписки из ГРВП вы не считаетесь собственником в юридическом смысле, даже если имеете все остальные бумаги. Это основное доказательство права, которое признает государство, отмечают в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев).

Читайте также:

Именно проверка документов помогает избежать ситуаций, когда продать, подарить или передать по наследству жилье невозможно из-за отсутствия надлежащей регистрации.

Какие документы подтверждают право собственности в 2025 году

Единственным официальным подтверждением права собственности остается выписка из ГРВП. В нем указаны:

  • полные данные о владельце;
  • адрес и характеристика объекта;
  • кадастровый номер;
  • правовое основание для приобретения;
  • имеющиеся обременения или запреты.

Получить выписку можно несколькими способами: через портал "Дія", у нотариуса или в Центре предоставления административных услуг. Для этого понадобятся паспорт, идентификационный код и адрес объекта.

Какие документы считаются лишь дополнительными

До 2016 года ключевым подтверждением собственности было свидетельство от БТИ или местного совета. Теперь эти документы теряют юридическую силу без внесения данных в ГРВП. Такая же ситуация с договорами купли-продажи, дарения, решениями суда или свидетельствами о наследстве.

Они остаются важными для объяснения оснований возникновения права, но самостоятельно его не подтверждают.

Как подтвердить наследственную недвижимость

Получение наследства — это только первый этап. После оформления у нотариуса свидетельства о праве на наследство необходимо зарегистрировать его в ГРВП и получить выписку. Только после этого наследник считается собственником в полном юридическом смысле.

Без этой процедуры возможны сложности с продажей или передачей такого имущества.

Как оформить землю под домом

Часто владельцы домов забывают, что земля под ними также должна быть зарегистрирована. Для этого нужны:

  • государственный акт на землю;
  • договор купли-продажи или дарения участка;
  • выписка из Государственного земельного кадастра (ГЗК).

Если сведения еще не внесены в электронный кадастр, их нужно добавить, иначе в будущем могут возникнуть споры о границах или праве пользования участком.

Что делать в случае утери документов

Потерянное бумажное извлечение можно легко восстановить. Это делается через:

  • сайт Министерства юстиции в разделе электронных сервисов;
  • приложение "Дія";
  • обращения к нотариусу или ЦПАУ.

Новый документ формируется онлайн в течение 1-2 дней. Важно помнить, что электронная выписка имеет такую же юридическую силу, как и бумажная, и является официальным подтверждением права собственности.

Почему проверка документов важна уже сегодня

В 2025 году государство продолжает курс на цифровизацию и перевод всех правоустанавливающих документов в электронную форму. Это означает, что любые старые бумажные справки, свидетельства или договоры без внесения информации в ГРРП фактически не защищают право владельца.

"Поэтому проверка и, при необходимости, актуализация данных в реестре — обязательное действие для тех, кто хочет уверенно распоряжаться своей недвижимостью", — отмечают юристы.

Как сообщалось, пожилым людям, которым нужна постоянная помощь, договор пожизненного содержания позволяет получить уход и поддержку. По этому соглашению владелец передает свое имущество, чаще всего недвижимость, другому лицу, которое обязуется обеспечивать его всем необходимым до конца жизни.

Также мы рассказывали об аресте имущества — это инструмент, временно ограничивающий права собственника. Сейчас он часто применяется к недвижимости не только из-за уголовных правонарушений или долгов, но и из-за административных штрафов, в частности, новых санкций для людей, уклоняющихся от мобилизации.

