Документи на нерухомість — які потрібні для підтвердження прав на житло у 2025

Багато власників впевнені, що наявність договору купівлі-продажу або свідоцтва про спадщину автоматично робить їх повноправними господарями житла. Проте в реальності все складніше: для офіційного підтвердження права необхідно, щоб інформація про нерухомість і власника була внесена до Державного реєстру речових прав (ДРРП).

Без витягу з ДРРП ви не вважаєтеся власником у юридичному сенсі, навіть якщо маєте всі інші папери. Це основний доказ права, який визнає держава, зазначають у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

Саме перевірка документів допомагає уникнути ситуацій, коли продати, подарувати чи передати у спадщину житло неможливо через відсутність належної реєстрації.

Які документи підтверджують право власності у 2025 році

Єдиним офіційним підтвердженням права власності залишається витяг з ДРРП. У ньому зазначені:

повні дані про власника;

адреса і характеристика об’єкта;

кадастровий номер;

правова підстава для набуття;

наявні обтяження чи заборони.

Отримати витяг можна кількома способами: через портал "Дія", у нотаріуса або в Центрі надання адміністративних послуг. Для цього знадобляться паспорт, ідентифікаційний код та адреса об’єкта.

Які документи вважаються лише додатковими

До 2016 року ключовим підтвердженням власності було свідоцтво від БТІ або місцевої ради. Тепер ці документи втрачають юридичну силу без внесення даних до ДРРП. Така сама ситуація з договорами купівлі-продажу, дарування, рішеннями суду чи свідоцтвами про спадщину.

Вони залишаються важливими для пояснення підстав виникнення права, але самостійно його не підтверджують.

Як підтвердити спадкову нерухомість

Отримання спадщини — це лише перший етап. Після оформлення у нотаріуса свідоцтва про право на спадщину необхідно зареєструвати його в ДРРП і отримати витяг. Лише після цього спадкоємець вважається власником у повному юридичному розумінні.

Без цієї процедури можливі складнощі з продажем чи передачею такого майна.

Як оформити землю під будинком

Часто власники будинків забувають, що земля під ними також має бути зареєстрована. Для цього потрібні:

державний акт на землю;

договір купівлі-продажу чи дарування ділянки;

витяг із Державного земельного кадастру (ДЗК).

Якщо відомості ще не внесені до електронного кадастру, їх потрібно додати, інакше у майбутньому можуть виникнути суперечки щодо меж чи права користування ділянкою.

Що робити у разі втрати документів

Втрачений паперовий витяг можна легко відновити. Це робиться через:

сайт Міністерства юстиції у розділі електронних сервісів;

додаток "Дія";

звернення до нотаріуса або ЦНАПу.

Новий документ формується онлайн протягом 1-2 днів. Важливо пам’ятати, що електронний витяг має таку ж юридичну силу, як і паперовий, і є офіційним підтвердженням права власності.

Чому перевірка документів важлива вже сьогодні

У 2025 році держава продовжує курс на цифровізацію і переведення всіх правовстановлюючих документів в електронну форму. Це означає, що будь-які старі паперові довідки, свідоцтва чи договори без внесення інформації до ДРРП фактично не захищають право власника.

"Тому перевірка і, за потреби, актуалізація даних у реєстрі — обов’язкова дія для тих, хто хоче впевнено розпоряджатися своєю нерухомістю", — наголошують юристи.

