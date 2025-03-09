Можно ли выселить квартирантов в военное время в Украине: все о правах собственников

Женщина за столом изучает документы. Фото: Freepik

В условиях военного положения многие аспекты повседневной жизни в Украине претерпевают изменения, в том числе и в праве аренды жилья. Владельцы недвижимости могут сталкиваться с вопросом, есть ли возможность выселить квартирантов во время войны. В частности, важно разобраться, каким образом военное положение влияет на арендные правоотношения и на требование о выселении.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, может ли арендодатель выселить квартирантов во время войны и какие права имеют наниматели и владельцы.

Читайте также:

Действует ли запрет на выселение из-за войны

В Украине нет специального закона, который бы запрещал выселение квартирантов именно из-за военного положения. Однако любое выселение должно соответствовать законодательству и условиям договора аренды.

Если в договоре указано, что в случае форс-мажора (к которому относится война) договор может быть расторгнут, это дает владельцу право прекратить аренду. Но даже в таком случае необходимо придерживаться установленной процедуры, в частности предупреждать арендатора заранее.

Если же договор не предусматривает автоматического расторжения из-за форс-мажора, действуют общие правила найма жилья.

Основания для выселения квартирантов

Арендодатель может расторгнуть договор через суд в таких случаях:

задолженность за аренду более 6 месяцев (или более двух раз для краткосрочной аренды);

порча имущества нанимателем или его гостями;

использование жилья не по назначению (например, коммерческие цели);

систематическое нарушение прав соседей (шум, конфликты и т.д.).

Если суд дает квартиранту время на устранение нарушений (до 1 года), но проблема не решена, арендодатель может подать повторный иск на выселение.

Также владелец имеет право прекратить аренду, если жилье необходимо для него или его семьи. В таком случае квартирантов надо предупредить минимум за 2 месяца.

Выселение семей с детьми: есть ли ограничения

Многие считают, что во время войны или зимнего периода выселение семей с детьми запрещено. Однако украинское законодательство не содержит специальных норм, которые бы запрещали выселение квартирантов с детьми в отопительный сезон или во время войны.

Если договор предусматривает основания для расторжения, то даже семья с детьми может быть выселена через суд.

Когда квартирант имеет право остаться

Арендаторы, которые имеют договор, получают определенную защиту:

если договор еще не завершился, владелец не может выселить нанимателя без веских оснований;

по завершению срока аренды квартирант имеет приоритетное право на продление договора на тех же условиях (за исключением краткосрочной аренды до 1 года);

арендодатель обязан предупредить о расторжении договора не позднее чем за три месяца до его окончания;

если собственник отказал в продлении договора, но сдал жилье другому лицу в течение года, квартирант может требовать компенсацию или перевод договора на себя.

Если квартирант освобождает жилье без предупреждения, арендодатель может взыскать плату за три месяца, если докажет, что не смог сдать квартиру другим.

Что делать, если нет договора аренды

Самая сложная ситуация для арендаторов — отсутствие договора. Без юридически оформленного соглашения собственник имеет право требовать выселения в любой момент. Если квартиранты откажутся, арендодатель может вызвать полицию и заявить, что в его квартире находятся посторонние лица.

Без договора нет никаких доказательств оплаты аренды, поэтому наниматели не смогут защитить свои права. Владелец не обязан предупреждать и может просто сменить замки.

Единственный способ повлиять на недобросовестного владельца — сообщить в налоговую службу о незаконной сдаче жилья без уплаты налогов. Но это не поможет избежать выселения.

Военное положение не запрещает выселение квартирантов, однако все действия должны происходить в соответствии с законом и договором. Если соглашение заключено официально, выселить арендатора без оснований нельзя. Наниматели без договора не имеют никаких прав и могут быть выселены в любой момент.

Как сообщалось, с наступлением весны арендный рынок Украины традиционно активизируется, и 2025 год не станет исключением. Уже в марте ожидается рост спроса на квартиры в крупных городах, что неизбежно отразится на ценах.

Напомним также, ежегодно в Украине заключается около 1,5 миллиона договоров аренды жилья, но большинство из них не регистрируется официально. Таким образом более 1,3 миллиона сделок остаются в тени, без уплаты налогов, что приводит к потере миллиардов гривен для государства.