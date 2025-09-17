Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Поляки начали искать недвижимость за границей — в чем причина

Поляки начали искать недвижимость за границей — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 20:08
Почему поляки ищут варианты покупки недвижимости за пределами страны
Дом и деревья. Фото: Freepik

Последние атаки российских дронов на территории Польши вызвали волну беспокойства среди местных жителей. Это привело к резкому росту интереса к недвижимости за рубежом, особенно в странах, которые считаются более безопасными.

По данным польского издания Wyborcza, агентства недвижимости фиксируют настоящий бум запросов на квартиры и дома в Испании, Болгарии и других странах. Поляки ищут не только комфорт, но и стабильность, которой не хватает на фоне геополитических угроз.

Реклама
Читайте также:

"Для поляков все более важной становится безопасность. Мы находимся на восточной границе НАТО, а Испания — в стороне. Даже Вторая мировая война остановилась в Пиренеях", — объясняет владелец Colores Agency Славомир Ставарчик.

По его словам, цены на жилье в Кракове и во многих городах Испании сравнялись. Квартира-студия в Польше за миллион злотых — это уже реальность, и за те же деньги можно купить приличное жилье в Испании.

Причины роста интереса к жилью за границей

Есть несколько главных факторов, заставляющих поляков активнее смотреть на зарубежные рынки:

  • ощущение опасности после атак дронов;
  • высокие цены на недвижимость в Польше;
  • желание иметь "план Б" в случае обострения войны;
  • сопоставимая стоимость квартир в Польше и Испании.

Владелец агентства недвижимости GoESTE Михал Сподимек, рассказал, что после атак ему звонили жители Жешува, Люблина и Варшавы.

"Они говорили, сколько имеют денег, и спрашивали, можно ли что-то купить. Все хотят как можно быстрее посмотреть квартиры", — отметил он.

Популярные страны для покупки жилья

Агентства недвижимости называют несколько направлений, где поляки чаще всего ищут квартиры:

  1. Испания — главный выбор благодаря стабильности и климату;
  2. Болгария — бюджетные квартиры от 1 000 евро за квадратный метр;
  3. Северный Кипр — простые условия покупки без жестких проверок средств;
  4. Греция и Черногория — альтернатива для тех, кто ищет море и доступные цены;
  5. Кабо-Верде и Турция — для желающих вложиться в туристические локации.

По официальной статистике, только в 2024 году поляки приобрели в Испании более 4 тысяч квартир и домов. Это на 35% больше, чем годом ранее, и Польша оказалась в первой десятке иностранных покупателей.

Теряет ли Испания привлекательность

Несмотря на высокий спрос, часть экспертов отмечает, что Испания постепенно становится менее выгодной для инвесторов. Из-за ограничений на аренду и падения доходности квартиры там уже не приносят ожидаемого дохода.

"Испания теряет привлекательность. Для тех, кто ищет более дешевый план Б, Болгария становится оптимальным вариантом. Еще одно направление — Северный Кипр, где рынок более гибкий", — уточняет Сподимек.

Перспективы и риски для покупателей

Рост спроса означает и новые вызовы. Специалисты напоминают, что стоит тщательно проверять документы на недвижимость за рубежом, чтобы избежать мошенничества. Также важным является вопрос перевода средств и налогов.

Однако для многих поляков эти риски являются приемлемыми, ведь ключевым фактором выступает безопасность.

"Квартиры в Кракове уже стоят около миллиона злотых. За эти деньги в Испании можно приобрести вполне достойное жилье", — подытожил Ставарчик.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира, опередив даже Цюрих и Женеву. Это произошло благодаря чрезвычайно высоким ценам на жилье, транспорт, коммунальные услуги и питание, что сделало ежедневную жизнь в городе чрезвычайно дорогой.

А привлекательный климат, живописная природа, приветливые жители и доступные цены делают Португалию идеальным местом для жизни, отдыха и инвестиций. Поэтому спрос на недвижимость здесь постоянно высокий, а стоимость квартир варьируется в зависимости от местоположения и состояния жилья.

Польша недвижимость жилье дроны купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации