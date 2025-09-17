Почему поляки ищут варианты покупки недвижимости за пределами страны

Дом и деревья. Фото: Freepik

Последние атаки российских дронов на территории Польши вызвали волну беспокойства среди местных жителей. Это привело к резкому росту интереса к недвижимости за рубежом, особенно в странах, которые считаются более безопасными.

По данным польского издания Wyborcza, агентства недвижимости фиксируют настоящий бум запросов на квартиры и дома в Испании, Болгарии и других странах. Поляки ищут не только комфорт, но и стабильность, которой не хватает на фоне геополитических угроз.

"Для поляков все более важной становится безопасность. Мы находимся на восточной границе НАТО, а Испания — в стороне. Даже Вторая мировая война остановилась в Пиренеях", — объясняет владелец Colores Agency Славомир Ставарчик.

По его словам, цены на жилье в Кракове и во многих городах Испании сравнялись. Квартира-студия в Польше за миллион злотых — это уже реальность, и за те же деньги можно купить приличное жилье в Испании.

Причины роста интереса к жилью за границей

Есть несколько главных факторов, заставляющих поляков активнее смотреть на зарубежные рынки:

ощущение опасности после атак дронов;

высокие цены на недвижимость в Польше;

желание иметь "план Б" в случае обострения войны;

сопоставимая стоимость квартир в Польше и Испании.

Владелец агентства недвижимости GoESTE Михал Сподимек, рассказал, что после атак ему звонили жители Жешува, Люблина и Варшавы.

"Они говорили, сколько имеют денег, и спрашивали, можно ли что-то купить. Все хотят как можно быстрее посмотреть квартиры", — отметил он.

Популярные страны для покупки жилья

Агентства недвижимости называют несколько направлений, где поляки чаще всего ищут квартиры:

Испания — главный выбор благодаря стабильности и климату; Болгария — бюджетные квартиры от 1 000 евро за квадратный метр; Северный Кипр — простые условия покупки без жестких проверок средств; Греция и Черногория — альтернатива для тех, кто ищет море и доступные цены; Кабо-Верде и Турция — для желающих вложиться в туристические локации.

По официальной статистике, только в 2024 году поляки приобрели в Испании более 4 тысяч квартир и домов. Это на 35% больше, чем годом ранее, и Польша оказалась в первой десятке иностранных покупателей.

Теряет ли Испания привлекательность

Несмотря на высокий спрос, часть экспертов отмечает, что Испания постепенно становится менее выгодной для инвесторов. Из-за ограничений на аренду и падения доходности квартиры там уже не приносят ожидаемого дохода.

"Испания теряет привлекательность. Для тех, кто ищет более дешевый план Б, Болгария становится оптимальным вариантом. Еще одно направление — Северный Кипр, где рынок более гибкий", — уточняет Сподимек.

Перспективы и риски для покупателей

Рост спроса означает и новые вызовы. Специалисты напоминают, что стоит тщательно проверять документы на недвижимость за рубежом, чтобы избежать мошенничества. Также важным является вопрос перевода средств и налогов.

Однако для многих поляков эти риски являются приемлемыми, ведь ключевым фактором выступает безопасность.

"Квартиры в Кракове уже стоят около миллиона злотых. За эти деньги в Испании можно приобрести вполне достойное жилье", — подытожил Ставарчик.

