Купить квартиру в Португалии — какие цены и налоги в августе

Дома в Порту. Фото: Freepik

Португалия привлекает украинцев мягким климатом, живописными пейзажами, дружелюбными людьми и доступным уровнем жизни. В августе 2025 года спрос на недвижимость в этой стране остается стабильно высоким, ведь многие рассматривают ее как место для жизни, отдыха или инвестиций. Цены на квартиры зависят от региона, города, расположения и состояния жилья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит купить квартиру в Португалии, где самое дорогое и самое дешевое жилье, а также какие факторы влияют на цену.

Реклама

Читайте также:

Цены на квартиры в Португалии

Средняя цена квадратного метра в Португалии в августе 2025 года составляет около 2 775 евро, что на 6,3% выше, чем в 2024 году, по данным Национального института статистики (INE). Однако цены значительно различаются в зависимости от региона.

В туристических и крупных городах, таких как Лиссабон и Порту, а также в курортном регионе Алгарве, жилье стоит дороже. В то же время в менее популярных регионах, таких как Алентежу или Брага, можно найти бюджетные варианты.

Для сравнения, типичная однокомнатная квартира площадью 50 кв. м в Португалии будет стоить от 60 000 до 350 000 евро в зависимости от местоположения. Например, в Лиссабоне цены стартуют от 250 000 евро, тогда как в Браге можно найти жилье за 60 000-100 000 евро.

"Португалия - это страна для ценителей комфортного климата, океанского воздуха и стандартов европейского уровня жизни... интерес украинцев к приобретению здесь недвижимости был еще до войны. Сейчас он вырос, однако в доле покупателей больше состоятельных украинцев", — говорит владелица агентства зарубежной недвижимости VRC Ukraine Ирина Кнорр.

Самые дорогие регионы Португалии

Лиссабон

Лиссабон, столица Португалии, остается самым дорогим рынком недвижимости. В августе 2025 года средняя цена за квадратный метр в центре города колеблется от 4500 до 6000 евро. По данным портала Idealista, однокомнатная квартира площадью 50 кв. м в престижных районах, таких как Baixa или Chiado, стоит от 250 000 до 350 000 евро.

Двухкомнатные квартиры в центре могут достигать 400 000-500 000 евро, а трехкомнатные — до 700 000 евро.

В окрестностях Лиссабона, таких как Amadora или Odivelas, цены ниже — от 2500 до 3500 евро за кв. м. Здесь однокомнатная квартира обойдется в 125 000-175 000 евро, но такие объекты могут нуждаться в ремонте или иметь менее развитую инфраструктуру, например, отсутствие лифта.

Алгарве

Регион Алгарве на юге Португалии известен своими пляжами и мягким климатом, что делает его популярным среди иностранных инвесторов. В городах Фару и Лагуш средняя цена за квадратный метр составляет 2 500-3 500 евро.

Однокомнатная квартира площадью 50 кв. м стоит от 125 000 до 175 000 евро, а двухкомнатная — 200 000-250 000 евро. Элитные комплексы у побережья могут иметь цены до 5000 евро за кв. м, что делает их самыми дорогими в регионе.

Мадейра

Мадейра, популярный островной регион, также входит в тройку самых дорогих. В городе Фуншал средняя цена за квадратный метр составляет около 2 000-3 000 евро. Квартиры площадью 50 кв. м стоят от 100 000 до 150 000 евро, но цены на новостройки или апартаменты с видом на море могут быть выше.

За последние годы цены на Мадейре выросли на 17%, что делает ее привлекательной для инвестиций.

Самые дешевые регионы Португалии

Брага

Брага — один из самых дешевых городов для покупки квартиры. Средняя цена за квадратный метр здесь составляет 1 200-2 000 евро. Однокомнатная квартира площадью 50 кв. м стоит от 60 000 до 100 000 евро, что делает Брагу идеальным выбором для тех, кто ищет доступное жилье.

Город имеет развитую инфраструктуру, но менее туристический, чем Лиссабон или Порту, что влияет на цены.

Коимбра

Коимбра, известная своим университетом, предлагает квартиры по цене 1 200-2 000 евро за кв. м. Однокомнатная квартира площадью 50 кв. м обойдется в 60 000-100 000 евро. Этот город подходит для тех, кто ищет спокойную жизнь с хорошей инфраструктурой и доступными ценами. Жилье здесь часто ориентировано на студентов, поэтому предложений на рынке достаточно.

Алентежу

Алентежу — наименее населенный регион Португалии, где цены на недвижимость самые низкие. Средняя стоимость квадратного метра составляет около 1 000 евро.

В муниципалитете Crato можно найти жилье по цене до 500 евро за кв. м, что делает регион самым бюджетным. Например, квартира площадью 50 кв. м может стоить от 25 000 до 50 000 евро, хотя такие объекты часто нуждаются в ремонте.

Факторы, влияющие на цену

Цены на квартиры в Португалии зависят от нескольких ключевых факторов:

Расположение. Самое дорогое жилье — в центре крупных городов и туристических регионах, таких как Лиссабон, Порту и Алгарве. Удаленные районы и окраины предлагают более низкие цены. Состояние жилья. Новостройки и квартиры с ремонтом стоят дороже, чем вторичный рынок или объекты, требующие обновления. Площадь и типология. В Португалии квартиры классифицируют по количеству спален (T1 — однокомнатная, T2 — двухкомнатная и т.д.). Компактные студии (T0) дешевле, но редко встречаются. Инфраструктура. Близость к морю, транспорту, школам или магазинам повышает цену. Спрос иностранцев. В туристических регионах, таких как Алгарве или Мадейра, высокий спрос со стороны иностранных инвесторов поднимает цены.

Как сообщалось, между Порту и Лиссабоном лежит Томар — португальская жемчужина, которую туристы только что открыли для себя. Этот город — настоящая находка, которая захватывает своей уникальностью.

Также мы рассказывали, что в рамках инициативы по снижению уровня шума в Лиссабоне, столице Португалии, создали 14 новых "тихих зон". Водителям, которые нарушат установленные ограничения, грозят крупные штрафы.