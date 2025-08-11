Купити квартиру в Португалії — які ціни та податки у серпні

Будинки у Порту. Фото: Freepik

Португалія приваблює українців м’яким кліматом, мальовничими краєвидами, дружелюбними людьми та доступним рівнем життя. У серпні 2025 року попит на нерухомість у цій країні залишається стабільно високим, адже багато хто розглядає її як місце для життя, відпочинку чи інвестицій. Ціни на квартири залежать від регіону, міста, розташування та стану житла.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує купити квартиру в Португалії, де найдорожче і найдешевше житло, а також які фактори впливають на ціну.

Ціни на квартири в Португалії

Середня ціна квадратного метра в Португалії у серпні 2025 року становить близько 2 775 євро, що на 6,3% вище, ніж у 2024 році, за даними Національного інституту статистики (INE). Однак ціни значно різняться залежно від регіону.

У туристичних і великих містах, таких як Лісабон і Порту, а також у курортному регіоні Алгарве, житло коштує дорожче. Водночас у менш популярних регіонах, таких як Алентежу чи Брага, можна знайти бюджетні варіанти.

Для порівняння, типова однокімнатна квартира площею 50 кв. м у Португалії коштуватиме від 60 000 до 350 000 євро залежно від місця розташування. Наприклад, у Лісабоні ціни стартують від 250 000 євро, тоді як у Бразі можна знайти житло за 60 000-100 000 євро.

"Португалія — це країна для поціновувачів комфортного клімату, океанського повітря та стандартів європейського рівня життя… Інтерес українців до придбання тут нерухомості був ще до війни. Наразі він виріс, проте у частці покупців більше заможних українців", — каже власниця агенції закордонної нерухомості VRC Ukraine Ірина Кнорр.

Найдорожчі регіони Португалії

Лісабон

Лісабон, столиця Португалії, залишається найдорожчим ринком нерухомості. У серпні 2025 року середня ціна за квадратний метр у центрі міста коливається від 4500 до 6000 євро. За даними порталу Idealista, однокімнатна квартира площею 50 кв. м у престижних районах, таких як Baixa чи Chiado, коштує від 250 000 до 350 000 євро. Двокімнатні квартири в центрі можуть сягати 400 000-500 000 євро, а трикімнатні — до 700 000 євро.

На околицях Лісабона, таких як Amadora чи Odivelas, ціни нижчі — від 2500 до 3500 євро за кв. м. Тут однокімнатна квартира обійдеться у 125 000-175 000 євро, але такі об’єкти можуть потребувати ремонту чи мати менш розвинену інфраструктуру, наприклад відсутність ліфта.

Алгарве

Регіон Алгарве на півдні Португалії відомий своїми пляжами та м’яким кліматом, що робить його популярним серед іноземних інвесторів. У містах Фару та Лагуш середня ціна за квадратний метр становить 2 500-3 500 євро.

Однокімнатна квартира площею 50 кв. м коштує від 125 000 до 175 000 євро, а двокімнатна — 200 000-250 000 євро. Елітні комплекси біля узбережжя можуть мати ціни до 5000 євро за кв. м, що робить їх найдорожчими в регіоні.

Мадейра

Мадейра, популярний острівний регіон, також входить до трійки найдорожчих. У місті Фуншал середня ціна за квадратний метр становить близько 2 000-3 000 євро. Квартири площею 50 кв. м коштують від 100 000 до 150 000 євро, але ціни на новобудови чи апартаменти з видом на море можуть бути вищими.

За останні роки ціни на Мадейрі зросли на 17%, що робить її привабливою для інвестицій.

Найдешевші регіони Португалії

Брага

Брага — одне з найдешевших міст для купівлі квартири. Середня ціна за квадратний метр тут становить 1 200-2 000 євро. Однокімнатна квартира площею 50 кв. м коштує від 60 000 до 100 000 євро, що робить Брагу ідеальним вибором для тих, хто шукає доступне житло.

Місто має розвинену інфраструктуру, але менш туристичне, ніж Лісабон чи Порту, що впливає на ціни.

Коїмбра

Коїмбра, відома своїм університетом, пропонує квартири за ціною 1 200-2 000 євро за кв. м. Однокімнатна квартира площею 50 кв. м обійдеться у 60 000-100 000 євро. Це місто підходить для тих, хто шукає спокійне життя з гарною інфраструктурою та доступними цінами. Житло тут часто орієнтоване на студентів, тому пропозицій на ринку достатньо.

Алентежу

Алентежу — найменш населений регіон Португалії, де ціни на нерухомість найнижчі. Середня вартість квадратного метра становить близько 1 000 євро.

У муніципалітеті Crato можна знайти житло за ціною до 500 євро за кв. м, що робить регіон найбюджетнішим. Наприклад, квартира площею 50 кв. м може коштувати від 25 000 до 50 000 євро, хоча такі об’єкти часто потребують ремонту.

Фактори, що впливають на ціну

Ціни на квартири в Португалії залежать від кількох ключових факторів:

Розташування. Найдорожче житло — у центрі великих міст і туристичних регіонах, таких як Лісабон, Порту та Алгарве. Віддалені райони та околиці пропонують нижчі ціни. Стан житла. Новобудови та квартири з ремонтом коштують дорожче, ніж вторинний ринок чи об’єкти, що потребують оновлення. Площа та типологія. У Португалії квартири класифікують за кількістю спалень (T1 — однокімнатна, T2 — двокімнатна тощо). Компактні студії (T0) дешевші, але рідко зустрічаються. Інфраструктура. Близькість до моря, транспорту, шкіл чи магазинів підвищує ціну. Попит іноземців. У туристичних регіонах, таких як Алгарве чи Мадейра, високий попит з боку іноземних інвесторів підвищує ціни.

