Чому поляки шукають варіанти купівлі нерухомість за межами країни

Останні атаки російських дронів на території Польщі спричинили хвилю занепокоєння серед місцевих жителів. Це призвело до різкого зростання інтересу до нерухомості за кордоном, особливо в країнах, які вважаються безпечнішими.

За даними польського видання Wyborcza, агентства нерухомості фіксують справжній бум запитів на квартири та будинки в Іспанії, Болгарії та інших країнах. Поляки шукають не лише комфорт, а й стабільність, якої бракує на тлі геополітичних загроз.

"Для поляків дедалі важливішою стає безпека. Ми перебуваємо на східному кордоні НАТО, а Іспанія — осторонь. Навіть Друга світова війна зупинилася в Піренеях", — пояснює власник Colores Agency Славомір Ставарчик.

За його словами, ціни на житло в Кракові та в багатьох містах Іспанії зрівнялися. Квартира-студія у Польщі за мільйон злотих — це вже реальність, і за ті ж гроші можна купити пристойне житло в Іспанії.

Причини зростання інтересу до житла за кордоном

Є кілька головних факторів, що змушують поляків активніше дивитися на закордонні ринки:

відчуття небезпеки після атак дронів;

високі ціни на нерухомість у Польщі;

бажання мати "план Б" у разі загострення війни;

порівнянна вартість квартир у Польщі та Іспанії.

Власник агентства нерухомості GoESTE Міхал Сподимек, розповів, що після атак йому дзвонили жителі Жешува, Любліна та Варшави.

"Вони казали, скільки мають грошей, і питали, чи можна щось купити. Усі хочуть якнайшвидше подивитися квартири", — зазначив він.

Популярні країни для купівлі житла

Агентства нерухомості називають кілька напрямів, де поляки найчастіше шукають квартири:

Іспанія — головний вибір завдяки стабільності й клімату; Болгарія — бюджетні квартири від 1 000 євро за квадратний метр; Північний Кіпр — простіші умови купівлі без жорстких перевірок коштів; Греція та Чорногорія — альтернатива для тих, хто шукає море і доступні ціни; Кабо-Верде та Туреччина — для охочих вкластися у туристичні локації.

За офіційною статистикою, лише у 2024 році поляки придбали в Іспанії понад 4 тисячі квартир і будинків. Це на 35% більше, ніж роком раніше, і Польща опинилася у першій десятці іноземних покупців.

Чи втрачає Іспанія привабливість

Попри високий попит, частина експертів наголошує, що Іспанія поступово стає менш вигідною для інвесторів. Через обмеження на оренду та падіння прибутковості квартири там уже не приносять очікуваного доходу.

"Іспанія втрачає привабливість. Для тих, хто шукає дешевший план Б, Болгарія стає оптимальним варіантом. Ще один напрямок — Північний Кіпр, де ринок більш гнучкий", — уточнює Сподимек.

Перспективи і ризики для покупців

Зростання попиту означає і нові виклики. Фахівці нагадують, що варто ретельно перевіряти документи на нерухомість за кордоном, аби уникнути шахрайства. Також важливим є питання переказу коштів та податків.

Однак для багатьох поляків ці ризики є прийнятними, адже ключовим фактором виступає безпека.

"Квартири в Кракові вже коштують близько мільйона злотих. За ці гроші в Іспанії можна придбати цілком гідне житло", — підсумував Ставарчик.

