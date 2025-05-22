Какая недвижимость не облагается налогом в Украине в 2025 году

Налог на недвижимость — за какое имущество не надо платить
В 2025 году в Украине налог на недвижимость, известный также как "налог на лишние метры", остался важным инструментом наполнения местных бюджетов. В то же время закон предусматривает ряд исключений, когда платить не нужно вообще.
Как напоминают в Государственной налоговой службе, налог применяется к жилой и нежилой недвижимости, которая превышает определенные законом пределы. Для квартиры это более 60 кв. м, для частных домов — более 120 кв. м, а для комбинированного жилья — более 180 кв. м в целом.
Начисляется налог за каждый квадратный метр сверх нормы. Размер налога исчисляется от минимальной зарплаты (в 2025 году — 7 100 грн), максимальная ставка — 1,5% за 1 кв. м сверх нормы. То есть самое большое, что может платить владелец — 106,5 грн/кв. м.
Налогообложение происходит за прошлый год — в 2025 году начисляется налог за 2024-й. Квитанции приходят до 1 июля, оплатить нужно в течение 60 дней.
Какая недвижимость не облагается налогом: главные исключения
В законодательстве Украины четко прописано, какие объекты и категории лиц могут не платить налог на недвижимость.
Жилье, которое не превышает льготную площадь
Если квартира до 60 кв. м, дом — до 120 кв. м, или суммарная площадь всех объектов жилья — до 180 кв. м, налог не начисляется.
Объекты на временно оккупированных или боевых территориях
Владельцы жилья, находящегося в зонах активных боевых действий или временной оккупации, временно освобождены от уплаты налога — на время действия соответствующего правового режима.
Жилье, разрушенное в результате войны
Недвижимость, которая физически утрачена из-за военных действий, не облагается налогом, при условии предоставления подтверждающих документов (акт оценки, заключение ГСЧС и т.д.).
Специальные категории граждан
Освобождаются от уплаты налога на недвижимость:
- участники боевых действий;
- дети-сироты и лишенные родительской опеки;
- дети с инвалидностью, которых воспитывает один из родителей;
- приемные и многодетные семьи (от 5 детей);
- детские дома семейного типа.
Общественные, образовательные и религиозные объекты
Налог не уплачивается за:
- здания, принадлежащие государству или территориальным общинам;
- сооружения религиозного назначения;
- здания, в которых размещены учебные заведения.
Также жилье, которое еще не введено в эксплуатацию, не подлежит налогообложению — даже если фактически в нем уже проживают. Налог начинает начисляться только после регистрации права собственности.
Роль местных советов в 2025 году
В то же время местные власти имеют право:
- увеличить необлагаемую площадь;
- установить дополнительные льготы для отдельных категорий (например, ветеранов труда или ВПЛ);
- уменьшить ставку налога ниже 1,5% — вплоть до нуля.
Итак, условия налогообложения могут разниться в зависимости от региона, и важно уточнять их на сайте городского или поселкового совета.
Что будет, если не уплатить налог
Неуплата налога вовремя (в течение 60 дней после получения квитанции) влечет за собой штрафы:
- 10% от суммы налога — за просрочку до 30 дней;
- 20% от суммы — за просрочку свыше 30 дней.
В случае длительной неуплаты налоговая может инициировать взыскание через суд.
Как сообщалось, с начала 2025 года украинцы уплатили в бюджет более 2,5 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот значительный рост свидетельствует об увеличении поступлений от этого налога. Среди регионов, которые больше всего присоединились к этой сумме, выделяется Одесская область.
Отметим также, в 2025 году декларирование недвижимости является важным инструментом в борьбе с коррупцией в Украине. Согласно законодательству, декларанты и их семьи должны подавать исчерпывающую информацию обо всей недвижимости, которой они владеют, арендуют или пользуются.
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