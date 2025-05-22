Какая недвижимость не облагается налогом в Украине в 2025 году

Женщины с бумагами и калькулятором. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине налог на недвижимость, известный также как "налог на лишние метры", остался важным инструментом наполнения местных бюджетов. В то же время закон предусматривает ряд исключений, когда платить не нужно вообще.

Как напоминают в Государственной налоговой службе, налог применяется к жилой и нежилой недвижимости, которая превышает определенные законом пределы. Для квартиры это более 60 кв. м, для частных домов — более 120 кв. м, а для комбинированного жилья — более 180 кв. м в целом.

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Начисляется налог за каждый квадратный метр сверх нормы. Размер налога исчисляется от минимальной зарплаты (в 2025 году — 7 100 грн), максимальная ставка — 1,5% за 1 кв. м сверх нормы. То есть самое большое, что может платить владелец — 106,5 грн/кв. м.

Налогообложение происходит за прошлый год — в 2025 году начисляется налог за 2024-й. Квитанции приходят до 1 июля, оплатить нужно в течение 60 дней.

Какая недвижимость не облагается налогом: главные исключения

В законодательстве Украины четко прописано, какие объекты и категории лиц могут не платить налог на недвижимость.

Жилье, которое не превышает льготную площадь

Если квартира до 60 кв. м, дом — до 120 кв. м, или суммарная площадь всех объектов жилья — до 180 кв. м, налог не начисляется.

Объекты на временно оккупированных или боевых территориях

Владельцы жилья, находящегося в зонах активных боевых действий или временной оккупации, временно освобождены от уплаты налога — на время действия соответствующего правового режима.

Жилье, разрушенное в результате войны

Недвижимость, которая физически утрачена из-за военных действий, не облагается налогом, при условии предоставления подтверждающих документов (акт оценки, заключение ГСЧС и т.д.).

Специальные категории граждан

Освобождаются от уплаты налога на недвижимость:

участники боевых действий;

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

дети с инвалидностью, которых воспитывает один из родителей;

приемные и многодетные семьи (от 5 детей);

детские дома семейного типа.

Общественные, образовательные и религиозные объекты

Налог не уплачивается за:

здания, принадлежащие государству или территориальным общинам;

сооружения религиозного назначения;

здания, в которых размещены учебные заведения.

Также жилье, которое еще не введено в эксплуатацию, не подлежит налогообложению — даже если фактически в нем уже проживают. Налог начинает начисляться только после регистрации права собственности.

Роль местных советов в 2025 году

В то же время местные власти имеют право:

увеличить необлагаемую площадь;

установить дополнительные льготы для отдельных категорий (например, ветеранов труда или ВПЛ);

уменьшить ставку налога ниже 1,5% — вплоть до нуля.

Итак, условия налогообложения могут разниться в зависимости от региона, и важно уточнять их на сайте городского или поселкового совета.

Что будет, если не уплатить налог

Неуплата налога вовремя (в течение 60 дней после получения квитанции) влечет за собой штрафы:

10% от суммы налога — за просрочку до 30 дней;

20% от суммы — за просрочку свыше 30 дней.

В случае длительной неуплаты налоговая может инициировать взыскание через суд.

Как сообщалось, с начала 2025 года украинцы уплатили в бюджет более 2,5 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот значительный рост свидетельствует об увеличении поступлений от этого налога. Среди регионов, которые больше всего присоединились к этой сумме, выделяется Одесская область.

Отметим также, в 2025 году декларирование недвижимости является важным инструментом в борьбе с коррупцией в Украине. Согласно законодательству, декларанты и их семьи должны подавать исчерпывающую информацию обо всей недвижимости, которой они владеют, арендуют или пользуются.