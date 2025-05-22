Яка нерухомість не оподатковується в Україні у 2025 році

Жінки з паперами та калькулятором. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні податок на нерухомість, відомий також як "податок на зайві метри", залишився важливим інструментом наповнення місцевих бюджетів. Водночас закон передбачає низку винятків, коли платити не потрібно взагалі.

Як нагадують у Державній податковій службі, податок застосовується до житлової та нежитлової нерухомості, яка перевищує визначені законом межі. Для квартири це понад 60 кв. м, для приватних будинків — понад 120 кв. м, а для комбінованого житла — понад 180 кв. м загалом.

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Нараховується податок за кожен квадратний метр понад норму. Розмір податку обчислюється від мінімальної зарплати (у 2025 році — 7 100 грн), максимальна ставка — 1,5% за 1 кв. м понад норму. Тобто найбільше, що може платити власник — 106,5 грн/кв. м.

Оподаткування відбувається за минулий рік — тобто у 2025 році нараховується податок за 2024-й. Квитанції надходять до 1 липня, оплатити потрібно протягом 60 днів.

Яка нерухомість не оподатковується: головні виключення

У законодавстві України чітко прописано, які об'єкти та категорії осіб можуть не сплачувати податок на нерухомість.

Житло, що не перевищує пільгову площу

Якщо квартира до 60 кв. м, будинок — до 120 кв. м, або сумарна площа всіх об'єктів житла — до 180 кв. м, податок не нараховується.

Об’єкти на тимчасово окупованих або бойових територіях

Власники житла, що знаходиться в зонах активних бойових дій або тимчасової окупації, тимчасово звільнені від сплати податку — на час дії відповідного правового режиму.

Житло, зруйноване внаслідок війни

Нерухомість, яка фізично втрачена через воєнні дії, не обкладається податком, за умови надання підтверджуючих документів (акт оцінки, висновок ДСНС тощо).

Спеціальні категорії громадян

Звільняються від сплати податку на нерухомість:

учасники бойових дій;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю, яких виховує один із батьків;

прийомні та багатодітні родини (від 5 дітей);

дитячі будинки сімейного типу.

Громадські, освітні та релігійні об'єкти

Податок не сплачується за:

будівлі, що належать державі або територіальним громадам;

споруди релігійного призначення;

будівлі, у яких розміщені навчальні заклади.

Також житло, яке ще не введене в експлуатацію, не підлягає оподаткуванню — навіть якщо фактично в ньому вже проживають. Податок починає нараховуватися лише після реєстрації права власності.

Роль місцевих рад у 2025 році

Водночас місцева влада має право:

збільшити неоподатковувану площу;

встановити додаткові пільги для окремих категорій (наприклад, ветеранів праці або ВПО);

зменшити ставку податку нижче 1,5% — аж до нуля.

Отже, умови оподаткування можуть різнитися залежно від регіону, і важливо уточнювати їх на сайті міської або селищної ради.

Що буде, якщо не сплатити податок

Несплата податку вчасно (протягом 60 днів після отримання квитанції) тягне за собою штрафи:

10% від суми податку — за прострочення до 30 днів;

20% від суми — за прострочення понад 30 днів.

У разі тривалої несплати податкова може ініціювати стягнення через суд.

Як повідомлялось, з початку 2025 року українці сплатили до бюджету понад 2,5 мільярда гривень податку на нерухомість, що на 17,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цей значний ріст свідчить про збільшення надходжень від цього податку. Серед регіонів, що найбільше долучилися до цієї суми, виділяється Одеська область.

Зазначимо також, у 2025 році декларування нерухомості є важливим інструментом у боротьбі з корупцією в Україні. Згідно з законодавством, декларанти та їхні сім'ї повинні подавати вичерпну інформацію про всю нерухомість, якою вони володіють, орендують або користуються.