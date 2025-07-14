Налог на недвижимость в 2025 году — Гетманцев рассказал, что мешает эффективности

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на длительное существование налога на недвижимость в Украине, его эффективность в 2025 году остается крайне низкой. Причина — в неспособности государственных и местных структур качественно администрировать этот сбор.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE рассказал, почему налог на недвижимость в Украине администрируется хуже всего, что не так с реестрами и как это влияет на бюджеты общин.

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Состояние реестров недвижимости блокирует начисление

Налог на недвижимость — это местный налог, который полностью направляется в бюджет общины, где расположена соответствующая недвижимость. Но для точного начисления нужно иметь достоверную информацию об объектах, их площади, типе и владельцах.

Гетманцев прямо назвал его "хуже всего администрируемым налогом в стране". По его словам , в Украине реестры имущества находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Информация устаревшая или не полная, что делает невозможным точное начисление налога.

"Реестры совершенствуют, актуализируют, приводят в соответствие с реалиями... Но по состоянию на сейчас это, к сожалению, не работает эффективно", — признает он.

Многие объекты до сих пор не внесены в электронную базу или внесены с ошибками. Часть информации — в бумажном виде, а органы местного самоуправления не имеют ресурсов или мотивации для ее полной оцифровки.

Как должен работать налог на недвижимость в идеале

В нормальных условиях налоговая служба формирует уведомление для каждого владельца жилья на основе данных из государственных реестров. Сообщение направляется по месту регистрации, или его можно посмотреть в электронном кабинете налогоплательщика или в приложении "Моя налоговая".

Налогоплательщик обязан уплатить сумму в течение 60 дней с момента получения уведомления. Деньги поступают в местный бюджет и используются на нужды общества — ремонт дорог, освещение, благоустройство.

Однако из-за несовершенства реестров этот алгоритм работает с большими сбоями.

Почему налог не приносит ожидаемых поступлений

Проблемы с реестрами — не единственная причина провала. Существует еще ряд факторов, которые снижают эффективность налога:

Неравномерное администрирование: в одних громадах процесс более-менее налажен, в других — полный хаос. Недостаток информационной кампании: многие люди просто не знают, что должны платить этот налог. Сложность проверки данных: граждане часто не понимают, как проверить начисления или изменить ошибки в реестрах. Отсутствие санкций: за несвоевременную уплату налога на недвижимость ответственность остается мягкой, что не стимулирует плательщиков соблюдать правила.

"У каждого из нас есть электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы или в приложении "Моя налоговая", где вы можете зайти и с использованием своей подписи вы узнаете, какие у вас взаимоотношения с налоговой. Очень рекомендуем пользоваться электронным кабинетом, чтобы понимать баланс расчетов", — подчеркнул Гетманцев.

Кабинет позволяет проверить, поступило ли сообщение, и избежать штрафов за несвоевременную уплату. Однако многие украинцы не используют электронные сервисы из-за низкой цифровой грамотности или недоверия к государственным платформам. Это приводит к тому, что сообщения остаются непрочитанными, а налоги — неуплаченными.

Как ситуация влияет на местные бюджеты

Налог на недвижимость — это один из основных инструментов наполнения местных бюджетов. Но пока вместо миллиардов общине остаются копейки. Например, в 2023 году государство собрало лишь 9 млрд грн со всего населения — сумма, которая не позволяет реализовать даже базовые инфраструктурные проекты.

Особенно критическим это стало в условиях военного положения, когда громады потеряли часть бизнес-поступлений и нуждаются в альтернативных источниках финансирования.

Почему налог на недвижимость важен

Налог на недвижимость — это не только источник доходов для местных бюджетов, но и инструмент социальной справедливости. Он позволяет громадам получать средства от тех, кто владеет большим количеством "лишних метров", и направлять их на нужды всех жителей. Однако без надлежащего администрирования этот налог теряет свою эффективность.

Как подчеркивает Гетманцев, "орган местного самоуправления на эти деньги должен выполнить те социальные функции, которые за ним закреплены". Если система не работает, общины теряют возможность развиваться, а граждане не получают качественных услуг.

Отметим, продажа недвижимости часто сопровождается вопросами о налогообложении. Однако, в 2025 году существуют определенные условия, при которых продавец может быть освобожден от уплаты налогов с полученной суммы, избегая обязанности платить проценты государству.

Также мы рассказывали, что сдача жилья в аренду предусматривает обязательную уплату налогов, а не добровольный выбор. Сейчас фискальный контроль усилится, и государство будет еще тщательнее отслеживать случаи "серой" аренды.