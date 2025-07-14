Податок на нерухомість у 2025 році — Гетманцев розповів, що заважає ефективності

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Попри тривале існування податку на нерухомість в Україні, його ефективність у 2025 році залишається вкрай низькою. Причина – у неспроможності державних і місцевих структур якісно адмініструвати цей збір.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE розповів, чому податок на нерухомість в Україні адмініструється найгірше, що не так з реєстрами та як це впливає на бюджети громад.

Реклама

Читайте також:

Стан реєстрів нерухомості блокує нарахування

Податок на нерухомість – це місцевий податок, який повністю спрямовується до бюджету громади, де розташована відповідна нерухомість. Але для точного нарахування потрібно мати достовірну інформацію про об'єкти, їхню площу, тип і власників.

Гетманцев прямо назвав його "найгірше адміністрованим податком у країні". За його словами, в Україні реєстри майна перебувають у вкрай незадовільному стані. Інформація застаріла або не повна, що унеможливлює точне нарахування податку.

"Реєстри вдосконалюють, актуалізують, приводять у відповідність до реалій… Але станом на зараз це, на жаль, не працює ефективно", — визнає він.

Багато об’єктів досі не внесено до електронної бази або внесено з помилками. Частина інформації — у паперовому вигляді, а органи місцевого самоврядування не мають ресурсів або мотивації для її повного оцифрування.

Як має працювати податок на нерухомість в ідеалі

У нормальних умовах податкова служба формує повідомлення для кожного власника житла на основі даних з державних реєстрів. Повідомлення надсилається за місцем реєстрації, або його можна переглянути в електронному кабінеті платника податків чи у додатку "Моя податкова".

Платник податків зобов’язаний сплатити суму протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення. Гроші надходять у місцевий бюджет і використовуються на потреби громади — ремонт доріг, освітлення, благоустрій.

Однак через недосконалість реєстрів цей алгоритм працює з великими збоями.

Чому податок не приносить очікуваних надходжень

Проблеми з реєстрами — не єдина причина провалу. Існує ще низка чинників, які знижують ефективність податку:

Нерівномірне адміністрування: в одних громадах процес більш-менш налагоджений, в інших — повний хаос. Брак інформаційної кампанії: багато людей просто не знають, що повинні платити цей податок. Складність перевірки даних: громадяни часто не розуміють, як перевірити нарахування або змінити помилки в реєстрах.

Відсутність санкцій: за несвоєчасну сплату податку на нерухомість відповідальність залишається м’якою, що не стимулює платників дотримуватися правил.

"У кожного з нас є електронний кабінет на сайті Державної податкової служби або у додатку "Моя податкова", де ви можете зайти і з використанням свого підпису ви дізнаєтесь, які у вас взаємовідносини з податковою.Дуже рекомендуємо користуватися електронним кабінетом, щоб розуміти баланс розрахунків", — підкреслив Гетманцев.

Кабінет дозволяє перевірити, чи надійшло повідомлення, та уникнути штрафів за несвоєчасну сплату. Однак багато українців не використовують електронні сервіси через низьку цифрову грамотність або недовіру до державних платформ. Це призводить до того, що повідомлення залишаються непрочитаними, а податки — несплаченими.

Як ситуація впливає на місцеві бюджети

Податок на нерухомість — це один із основних інструментів наповнення місцевих бюджетів. Але поки що замість мільярдів громаді лишаються копійки. Для прикладу, у 2023 році держава зібрала лише 9 млрд грн з усього населення — сума, що не дозволяє реалізувати навіть базові інфраструктурні проєкти.

Особливо критичним це стало в умовах воєнного стану, коли громади втратили частину бізнес-надходжень і потребують альтернативних джерел фінансування.

Чому податок на нерухомість важливий

Податок на нерухомість — це не лише джерело доходів для місцевих бюджетів, а й інструмент соціальної справедливості. Він дозволяє громадам отримувати кошти від тих, хто володіє великою кількістю "зайвих метрів", і спрямовувати їх на потреби всіх жителів. Однак без належного адміністрування цей податок втрачає свою ефективність.

Як підкреслює Гетманцев, "орган місцевого самоврядування на ці гроші повинен виконати ті соціальні функції, які за ним закріплені". Якщо система не працює, громади втрачають можливість розвиватися, а громадяни не отримують якісних послуг.

Зазначимо, продаж нерухомості часто супроводжується запитаннями щодо оподаткування. Однак, у 2025 році існують певні умови, за яких продавець може бути звільнений від сплати податків з отриманої суми, уникаючи обов'язку платити відсотки державі.

Також ми розповідали, що здача житла в оренду передбачає обов'язкову сплату податків, а не добровільний вибір. Зараз фіскальний контроль посилиться, і держава буде ще ретельніше відстежувати випадки "сірої" оренди.