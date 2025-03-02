Налог на недвижимость в 2025 году: как оплатить без штрафов

Женщина с документами. Фото: Freepik

Налог на недвижимое имущество — один из важных платежей для владельцев жилья в Украине. В 2025 году он остается актуальным, а процедура его уплаты имеет четко установленные правила.

Государственная налоговая служба (ГНС) разъясняет, как правильно уплатить этот налог, кто имеет льготы, а также какие санкции предусмотрены за неуплату.

Читайте также:

Налоговая присылает уведомление о сумме налога до 1 июля каждого года. Это уведомление содержит:

расчет суммы налога;

реквизиты для уплаты;

информацию об объекте недвижимости (адрес, площадь, наличие льгот).

Если вы приобрели новую квартиру или дом, налог начинает начисляться с месяца, когда вы официально стали владельцем.

Как рассчитывается налог

Размер налога определяется по площади вашей недвижимости. Законодательством предусмотрены скидки:

квартира — налог начисляется только на площадь, превышающую 60 кв. м;

дом — необлагаемой остается площадь до 120 кв. м;

квартира + дом — общая скидка составляет 180 кв. м.

Пример: если ваша квартира имеет площадь 85 кв. м, налог будет начисляться только на 25 кв. м (85 - 60 = 25).

Если же в собственности несколько квартир или домов, их площадь суммируется, а затем применяются соответствующие скидки.

Дополнительный налог для большой недвижимости

Владельцы квартир более 300 кв. м и домов более 500 кв. м должны платить дополнительный фиксированный налог — 25 000 грн в год за каждый такой объект.

Кто освобождается от уплаты

Есть категории граждан, которые не обязаны платить налог:

владельцы жилья в пределах лимитов — квартиры до 60 кв. м, дома до 120 кв. м;

украинцы, чье жилье стало непригодным из-за войны;

жители временно оккупированных территорий;

многодетные семьи;

одинокие матери, воспитывающие детей-сирот или детей с инвалидностью;

религиозные организации и учебные заведения.

Для военных и участников АТО/ООС льготы на уровне государства не предусмотрены, но местные советы могут принимать отдельные решения об освобождении их от налога.

"В зависимости от местной власти, военные могут иметь льготы, но в целом Налоговый кодекс не предусматривает для них специального освобождения", — объясняет адвокат Наталья Чацкис.

Как и где уплатить налог на недвижимость

В банке или через платежные терминалы по реквизитам, указанным в сообщении ГНС.

Через онлайн-банкинг (Приват24, Монобанк, Ощадбанк).

На сайте налоговой через Электронный кабинет налогоплательщика.

Налог нужно уплатить в течение 60 дней с момента получения уведомления.

Какие штрафы за неуплату налога на недвижимость

Если налог не уплачен вовремя, начисляются штрафы:

10% от суммы задолженности — если просрочка до 30 дней;

20% от суммы долга — если просрочка более 30 дней;

пеня 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки свыше 60 дней.

"При задержке до 30 дней штраф составит 10% от суммы налога, а если больше 30 дней — уже 20%", — объясняет юрист Александр Курявый.

Чтобы избежать лишних трат, рекомендуется своевременно проверять уведомления от ГНС и уплачивать налог в установленный срок.

Уведомления о налоге поступают до 1 июля, а уплатить его надо в течение 60 дней.

Налог начисляется только на "лишнюю" площадь: более 60 кв. м для квартиры, 120 кв. м для дома.

Дополнительный платеж в 25 000 грн в год применяется для больших квартир (от 300 кв. м) и домов (от 500 кв. м).

Есть категории лиц, освобожденные от уплаты налога, среди них многодетные семьи, жители оккупированных территорий и жертвы войны.

Штрафы за неуплату могут достигать 20% от суммы долга + пеня за каждый день просрочки.

Как сообщалось, в 2025 году продавцы недвижимости в Украине столкнутся с повышением военного сбора до 5%, что существенно уменьшит их чистую прибыль. Кроме того, сохраняются обязательные платежи, такие как НДФЛ, государственная пошлина и пенсионный сбор. Эти изменения в налогообложении повлияют на финансовые расчеты при заключении сделок с недвижимостью.

Отметим также, что война кардинально изменила украинский рынок недвижимости. Из-за нестабильности люди стали чаще оформлять сделки дарения жилья, чтобы защитить свою собственность. Ранее же преобладали привычные сделки купли-продажи.