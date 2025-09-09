Какие налоги уплачиваются при дарении недвижимости — правила и нюансы в 2025 году

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Передача имущества через дарение или наследование всегда считалась одним из самых простых способов сменить собственника жилья или земельного участка. Однако каждая такая сделка в Украине имеет свои налоговые особенности. С начала 2025 года правила изменились, и теперь граждане платят более высокие сборы, чем раньше.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие налоги применяются и в каких случаях действуют исключения.

Налоги при дарении недвижимости

Любое получение имущества бесплатно считается доходом. Соответственно, на него распространяется налог на доходы физических лиц и военный сбор. С января 2025 года размер военного сбора составляет уже 5% вместо прежних 1,5%. Это существенное повышение, которое сразу почувствовали те, кто оформлял сделки дарения или наследования, отмечают юристы Печенежского бюро юридической помощи.

Таким образом, даже если гражданин получает в собственность квартиру или дом от знакомого, он обязан уплатить как налог на доходы физических лиц, так и военный сбор.

Дарение недвижимости между родственниками

В украинском законодательстве предусмотрены льготы для ближайших членов семьи. Если квартира, дом или земельный участок передаются в дар от родителей детям, от детей родителям, между мужем и женой или между родными братьями и сестрами, налоги не взимаются.

В таком случае обязательными остаются только расходы на нотариальное оформление. Это делает дарение внутри семьи финансово выгодным способом передать имущество.

Дарение недвижимости не родственникам

Другая ситуация возникает тогда, когда даритель и одаренный не находятся в родственных отношениях. В таком случае государство требует уплаты 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В сумме налоговая нагрузка составляет 10% от стоимости объекта.

Например, если квартира оценена в 1 миллион гривен, то при дарении человеку, который не является родственником, придется заплатить 100 тысяч гривен налогов. Это довольно значительная сумма, которую стоит учитывать перед подписанием договора.

Налоги при дарении недвижимости нерезидентам

Особые правила касаются тех случаев, когда участником сделки выступает нерезидент. Под этим понятием украинское законодательство понимает:

иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в Украине;

украинских граждан, постоянно проживающих за рубежом и приезжающих в Украину временно, также на основании соответствующего документа.

Для нерезидентов ставки налогов значительно выше. Налог на доходы физических лиц составляет 18%, военный сбор — 5%. Вместе налоговая нагрузка достигает 23%. Это означает, что почти четверть стоимости квартиры или дома нужно отдать государству.

Как уменьшить расходы при дарении недвижимости

Единственный законный способ избежать высоких налогов — оформлять дарение только между близкими родственниками. В таком случае не придется платить ни налог на доходы, ни военный сбор.

Другие варианты, например продажа за символическую сумму, могут вызвать вопросы у налоговых органов и создать риск дополнительных проверок. Поэтому юристы советуют придерживаться именно предусмотренных законом льгот.

