Які податки сплачуються при даруванні нерухомості — правила та нюанси у 2025 році

Передача майна через дарування або спадкування завжди вважалася одним з найпростіших способів змінити власника житла чи земельної ділянки. Проте кожна така угода в Україні має свої податкові особливості. З початку 2025 року правила змінилися, і тепер громадяни сплачують вищі збори, ніж раніше.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які податки застосовуються та у яких випадках діють винятки.

Податки при даруванні нерухомості

Будь-яке отримання майна безкоштовно вважається доходом. Відповідно, на нього поширюється податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. З січня 2025 року розмір військового збору становить уже 5% замість колишніх 1,5%. Це суттєве підвищення, яке одразу відчули ті, хто оформлював угоди дарування або спадкування, зазначають юристи Печенізького бюро правничої допомоги.

Таким чином, навіть якщо громадянин отримує у власність квартиру чи будинок від знайомого, він зобов’язаний сплатити як податок на доходи фізичних осіб, так і військовий збір.

Дарування нерухомості між родичами

В українському законодавстві передбачені пільги для найближчих членів сім’ї. Якщо квартира, будинок або земельна ділянка передаються у дарунок від батьків дітям, від дітей батькам, між чоловіком і дружиною чи між рідними братами та сестрами, податки не стягуються.

У такому разі обов’язковими залишаються лише витрати на нотаріальне оформлення. Це робить дарування всередині сім’ї фінансово вигідним способом передати майно.

Дарування нерухомості не родичам

Інша ситуація виникає тоді, коли дарувальник і обдарований не перебувають у родинних стосунках. У такому випадку держава вимагає сплати 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. У сумі податкове навантаження складає 10% від вартості об’єкта.

Наприклад, якщо квартира оцінена у 1 мільйон гривень, то при даруванні людині, яка не є родичем, доведеться сплатити 100 тисяч гривень податків. Це досить значна сума, яку варто враховувати перед підписанням договору.

Податки при даруванні нерухомості нерезидентам

Особливі правила стосуються тих випадків, коли учасником угоди виступає нерезидент. Під цим поняттям українське законодавство розуміє:

іноземців та осіб без громадянства, що мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні;

українських громадян, які постійно мешкають за кордоном і приїжджають до України тимчасово, також на підставі відповідного документа.

Для нерезидентів ставки податків є значно вищими. Податок на доходи фізичних осіб складає 18%, військовий збір — 5%. Разом податкове навантаження сягає 23%. Це означає, що майже чверть вартості квартири або будинку потрібно віддати державі.

Як зменшити витрати при даруванні нерухомості

Єдиний законний спосіб уникнути високих податків — оформляти дарування тільки між близькими родичами. У такому разі не доведеться сплачувати ані податок на доходи, ані військовий збір.

Інші варіанти, наприклад продаж за символічну суму, можуть викликати питання у податкових органів і створити ризик додаткових перевірок. Тому юристи радять дотримуватися саме передбачених законом пільг.

