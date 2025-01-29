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Первичный рынок Киева — где купить самое дешевое жилье

29 января 2025 15:27
Катерина Балаева - редактор
Самые дорогие и самые дешевые районы Киева — цены на квартиры в 2025 году
Жилой комплекс в Киеве. Фото: kmb.ua
Катерина Балаева - редактор

Рынок первичной недвижимости Киева демонстрирует значительные колебания в стоимости квадратного метра в зависимости от района. Печерск остается наиболее дорогим районом для покупки квартиры в новостройке, тогда как самые дешевые варианты можно найти в Деснянском районе.

Редакция Новини.LIVE проанализировала, сколько стоит квадратный метр в гривнах на первичном рынке недвижимости столицы.

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По состоянию на 29 января 2025 года, согласно данным онлайн-платформы недвижимости ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве составляет 54,1 тыс. грн, а цены на жилье от застройщиков варьируются от 40 тыс. грн до более 100 тыс. грн за квадратный метр.

Самый дорогой район Киева — Печерский

Лидером по стоимости жилья традиционно остается Печерский район, где средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составляет 101,4 тыс. грн. Это объясняется престижным расположением, развитой инфраструктурой, близостью к правительственным учреждениям, большим количеством элитных новостроек и исторических достопримечательностей.

Печерск привлекает состоятельных инвесторов и бизнес-элиту, ведь жилье здесь не только комфортное, но и имеет высокий уровень ликвидности. Несмотря на высокую стоимость, спрос на квартиры в этом районе остается стабильным.

Где самое доступное жилье в Киеве

В противоположность Печерску, наиболее бюджетным районом столицы является Деснянский район, где средняя стоимость квадратного метра составляет 40 тыс. грн. Эта часть Киева известна своей панельной застройкой, удаленностью от центра и относительно более дешевыми новостройками.

Однако, несмотря на доступность, район имеет свои преимущества: хорошо развитую социальную инфраструктуру, многочисленные парки и зеленые зоны, а также выгодные условия для молодых семей, которые ищут доступное жилье.

Рейтинг районов Киева по стоимости квадратного метра

После Печерского района наиболее дорогим является Шевченковский район, где квадратный метр стоит 74,2 тыс. грн. Это объясняется его центральным расположением и большим количеством новых жилых комплексов бизнес-класса.

А вот как выглядит распределение цен за квадратный метр в разных районах столицы:

  • Печерский район — 101,4 тыс. грн;
  • Шевченковский район — 74,2 тыс. грн;
  • Голосеевский район — 54,5 тыс. грн;
  • Оболонский район — 50,6 тыс. грн;
  • Подольский район — 47,9 тыс. грн;
  • Святошинский район — 46 тыс. грн;
  • Солом’янский район — 46,2 тыс. грн;
  • Днепровский район — 45,9 тыс. грн;
  • Дарницкий район — 42 тыс. грн;
  • Деснянский район — 40 тыс. грн.

Что влияет на цены

Ключевые факторы, которые формируют стоимость квадратного метра в разных районах Киева:

  • расположение — чем ближе к центру, тем дороже;
  • инфраструктура — наличие метро, торговых центров, парков и школ повышает цену;
  • класс застройки — жилье комфорт-класса будет дешевле премиум-сегмента;
  • спрос и ликвидность — в престижных районах цены всегда высокие.

Ранее мы рассказывали, почему согласие супругов на операции с недвижимостью является не просто формальностью, а обязательным требованием для обеспечения правовой безопасности сделки. Ведь отсутствие этого документа может стать причиной обжалования сделки и привести к серьезным юридическим последствиям для обеих сторон.

Также сообщалось, что украинцы, которые не зарегистрируют свое жилье в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, не рискуют его потерять. Однако отсутствие регистрации может сделать их потенциальными жертвами мошеннических схем, связанных с незаконной перепродажей таких объектов.

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