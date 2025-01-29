Найдорожчі та найдешевші райони Києва — ціни на квартири у 2025 році

Житловий комплекс у Києві. Фото: kmb.ua

Ринок первинної нерухомості Києва демонструє значні коливання у вартості квадратного метра залежно від району. Печерськ залишається найбільш дорогим районом для купівлі квартири в новобудові, тоді як найдешевші варіанти можна знайти в Деснянському районі.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала, скільки коштує квадратний метр у гривнях на первинному ринку нерухомості столиці.

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Станом на 29 січня 2025 року, згідно з даними онлайн-платформи нерухомості ЛУН, середня вартість квадратного метру в Києві становить 54,1 тис. грн, а ціни на житло від забудовників варіюються від 40 тис. грн до понад 100 тис. грн за квадратний метр.

Найдорожчий район Києва — Печерський

Лідером за вартістю житла традиційно залишається Печерський район, де середня ціна за квадратний метр на первинному ринку становить 101,4 тис. грн. Це пояснюється престижним розташуванням, розвиненою інфраструктурою, близькістю до урядових установ, великою кількістю елітних новобудов та історичних пам’яток.

Печерськ приваблює заможних інвесторів та бізнес-еліту, адже житло тут не тільки комфортне, а й має високий рівень ліквідності. Незважаючи на високу вартість, попит на квартири у цьому районі залишається стабільним.

Де найдоступніше житло у Києві

На противагу Печерську, найбільш бюджетним районом столиці є Деснянський район, де середня вартість квадратного метра становить 40 тис. грн. Ця частина Києва відома своєю панельною забудовою, віддаленістю від центру та відносно дешевшими новобудовами.

Однак, незважаючи на доступність, район має свої переваги: добре розвинену соціальну інфраструктуру, численні парки та зелени зони, а також вигідні умови для молодих сімей, які шукають доступне житло.

Рейтинг районів Києва за вартістю квадратного метра

Після Печерського району найбільш дорогим є Шевченківський район, де квадратний метр коштує 74,2 тис. грн. Це пояснюється його центральним розташуванням та великою кількістю нових житлових комплексів бізнес-класу.

А ось як виглядає розподіл цін за квадратний метр у різних районах столиці:

Печерський район — 101,4 тис. грн;

Шевченківський район — 74,2 тис. грн;

Голосіївський район — 54,5 тис. грн;

Оболонський район — 50,6 тис. грн;

Подільський район — 47,9 тис. грн;

Святошинський район — 46 тис. грн;

Солом’янський район — 46,2 тис. грн;

Дніпровський район — 45,9 тис. грн;

Дарницький район — 42 тис. грн;

Деснянський район — 40 тис. грн.

Що впливає на ціни

Ключові фактори, які формують вартість квадратного метра в різних районах Києва:

розташування — чим ближче до центру, тим дорожче;

інфраструктура — наявність метро, торгових центрів, парків та шкіл підвищує ціну;

клас забудови — житло комфорт-класу буде дешевшим за преміум-сегмент;

попит та ліквідність — у престижних районах ціни завжди високі.

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