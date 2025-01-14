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Ціни вигідні, а попиту немає — що сталося з ринком нерухомості

14 січня 2025 17:25
Єлизавета Супівська - редактор
Зміни на ринку нерухомості – що відбувається з попитом і цінами на квартири
Рієлтор шукає покупців на квартиру. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Попри більш сприятливі цінові умови на ринку нерухомості, українці не поспішають інвестувати в житло через воєнні ризики. Нові об’єкти з’являються поволі, основна частка пожвавлення зосереджена на заході країни та в Києві. Споживачі хочуть інвестувати в готове житло, водночас купівля за програмою "єОселя" сповільнилася у 2024 році.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність за грудень 2024 року" від Національного банку.

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Що відбувається з попитом і цінами на житло

Попит пожвавився на вторинному ринку, тобто клієнти укладали угоди купівлі-продажу на житло у власності. За 11 місяців 2024 року нотаріуси посвідчили на 14% більше договорів, ніж за аналогічний період 2023-го. Та досягти довоєнного рівня не вдалося, відновлення становить 70% від показника до повномасштабного вторгнення Росії.

"Найбільшим попитом на вторинному ринку користується невелике, а отже дешевше житло. Медіанна площа придбаних квартир — 48 кв. м (як у країні в цілому, так у Києві), будинків — 71 кв. м. Більшість угод — це купівля житла, яке старше 35 років, лише чверть угод укладається для купівлі житла віком до 15 років", — йдеться у звіті.

Що стосується первинного ринку, то дослідники дійшли висновку, що новобудови мало цікавлять покупців. За даними опитування ЛУН, на початку 2024-го кількість угод майже не змінилася порівняно з попереднім роком і не перевищувала п’ятої частини довоєнного рівня.

Водночас ціни на нерухомість не спіймали висхідний тренд. Показники мляво підвищуються, але здебільшого на заході України і в Києві. Деякі регіони взагалі фіксують зниження вартості квартир. Хоча оренда подорожчала, перетворюючи купівлю на вигідну альтернативу довгостроковому проживанню в чужій оселі.

"У середньому на придбання 70 кв. м житла у Києві родина із 1.1 працевлаштованим витрачає еквівалент свого 10-річного доходу. Тож цінові умови ринку нерухомості навіть сприятливіші за довоєнні. Однак воєнні ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше", — констатували фахівці.

"єОселя" не дає результатів

Іпотечне кредитування за державною програмою пригальмувало. Цьому є кілька причин. Перша — оператор Укрфінжитло змінив умови надання кредитів:

  • нові обмеження на максимальний вік житла;
  • зниження до 10% першого внеску для молоді;
  • підвищення ставок після десятого року кредитування.

Друга причина — банально не вистачає коштів. Аби програма відновила темпи, потрібно регулярно фінансувати кредитування, причому не зменшуючи розмір виплат. Експерти передбачають, що українці мало звертатимуться до "єОселі", попри всі зусилля перефокусування програми.

Нагадаємо, внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть допомогу на оренду житла. Вже з 29 січня почнеться реалізація програми. Субсидії зможуть отримати ВПО, які уклали договір на оренду квартири. Щоб виплати узгодили, потрібно відповідати визначеним критеріям.

Також ми писали, що власники нерухомості повинні сплачувати податки за "зайві" квадратні метри. Це регулярний платіж у державний бюджет за володіння квартирою чи будинком, площа яких перевищує граничні межі. Платіж не є фіксованим і може змінюватися щороку.

квартири нерухомість ціни на квартири житло оренда

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