Изменения на рынке недвижимости – что происходит со спросом и ценами на квартиры

Риелтор ищет покупателей на квартиру. Фото: Pexels

Несмотря на более благоприятные ценовые условия на рынке недвижимости, украинцы не спешат инвестировать в жилье из-за военных рисков. Новые объекты появляются медленно, основная доля оживления сосредоточена на западе страны и в Киеве. Потребители хотят инвестировать в готовое жилье, однако покупка по программе "єОселя" замедлилась в 2024 году.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2024 года" от Национального банка.

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Что происходит со спросом и ценами на жилье

Спрос оживился на вторичном рынке, то есть клиенты заключали сделки купли-продажи на жилье во владении. За 11 месяцев 2024 года нотариусы удостоверили на 14% больше договоров, чем за аналогичный период 2023-го. Но достичь довоенного уровня не удалось, восстановление составляет 70% от показателя до полномасштабного вторжения России.

"Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуется небольшое, а следовательно более дешевое жилье. Медианная площадь приобретенных квартир — 48 кв. м (как в стране в целом, так и в Киеве), домов — 71 кв. м. Большинство сделок — это покупка жилья, которое старше 35 лет, лишь четверть сделок заключается для покупки жилья возрастом до 15 лет", — говорится в отчете.

Что касается первичного рынка, то исследователи пришли к выводу, что новостройки мало интересует покупателей. По данным опроса ЛУН, в начале 2024-го количество сделок почти не изменилось по сравнению с предыдущим годом и не превышало пятой части довоенного уровня.

В то же время цены на недвижимость не поймали восходящий тренд. Показатели вяло поднимаются, но по большей части на западе Украины и в Киеве. Некоторые регионы вообще фиксируют снижение стоимости квартир. Хотя аренда подорожала, превращая покупку в выгодную альтернативу долгосрочному проживанию в чужом жилье.

"В среднем на приобретение 70 кв. м жилья в Киеве семья с 1.1 трудоустроенным тратит эквивалент своего 10-летнего дохода. Поэтому ценовые условия рынка недвижимости даже благоприятнее довоенных. Однако военные риски изменили правила игры: население не готово инвестировать в приобретение жилья на таких условиях, как раньше", — констатировали специалисты.

"єОселя" не дает результатов

Ипотечное кредитование по государственной программе притормозило. Этому есть несколько причин. Первая — оператор "Укрфинжилье" изменил условия предоставления кредитов:

новые ограничения на максимальный возраст жилья;

снижение до 10% первого взноса для молодежи;

повышение ставок после десятого года кредитования.

Вторая причина — банально не хватает средств. Чтобы программа возобновила темпы, нужно регулярно финансировать кредитование, причем не уменьшая размер выплат. Эксперты предсказывают, что украинцы мало будут обращаться к "єОселі", несмотря на все усилия по перефокусировке программы.

Напомним, внутренне перемещенным лицам будут выплачивать помощь на аренду жилья. Уже с 29 января начнется реализация программы. Субсидии смогут получить ВПЛ, которые заключили договор на аренду квартиры. Чтобы выплаты согласовали, нужно соответствовать определенным критериям.

Также мы писали, что владельцы недвижимости должны уплачивать налоги за "лишние" квадратные метры. Это регулярный платеж в государственный бюджет за владение квартирой или домом, площадь которых превышает предельные границы. Платеж не является фиксированным и может меняться каждый год.