Можно ли оформить дом на родственника в 2025 — условия и ограничения

Женщина и мужчина с документом. Фото: Freepik

Вопрос оформления недвижимости на родственников — один из самых распространенных в Украине, особенно в сложные времена, когда важно не только сохранить имущество, но и защитить его от потенциальных рисков. В 2025 году такая возможность остается, однако она требует грамотного юридического сопровождения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие есть способы передать дом родственнику, чем они отличаются и на что стоит обратить внимание.

Реклама

Читайте также:

Основные способы оформления дома на родственника

В 2025 году существует несколько основных способов оформить дом на родственника:

через договор дарения;

путем купли-продажи;

с помощью завещания;

через договор пожизненного содержания;

по доверенности, что не является передачей права собственности, но дает доступ к управлению.

Каждый из этих механизмов предполагает разный уровень затрат, ответственности и правовых последствий.

Дарение: быстро, но не всегда безопасно

Договор дарения — самый быстрый способ оформить дом на родственника. Закон сохраняет налоговые льготы для ближайших членов семьи: мужа или жены, детей, родителей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек. Если передача происходит между такими родственниками, налоги на дарение не уплачиваются.

Однако дарение — это окончательная передача, отмечают специалисты консалтинговой компании "Парео". Владелец полностью теряет право контроля над имуществом. Даже если родственник впоследствии изменит свое мнение или отношения испортятся, вернуть дом обратно будет чрезвычайно сложно.

Преимущества дарения:

не нужно платить налоги между близкими родственниками;

быстрое оформление у нотариуса;

не требует большого количества документов.

Но есть и недостатки:

потеря контроля над имуществом навсегда;

высокий риск конфликтов в будущем;

невозможность наложить ограничения на пользование.

Купля-продажа: юридически надежно, но формально платно

Купля-продажа дома между родственниками — распространенная альтернатива дарению, особенно тогда, когда стороны хотят избежать возможных обжалований.

Сделки купли-продажи между физическими лицами требуют соблюдения следующих условий:

если продавец владел домом менее 3 лет или это не его единственное жилье — придется уплатить 5% НДФЛ + 5% военного сбора;

если дом находился в собственности более 3 лет и это единственное жилье — налоги не уплачиваются.

Кроме того, обязательно:

провести независимую оценку стоимости;

заверить договор у нотариуса;

зарегистрировать новое право собственности в Государственном реестре.

Завещание: удобно, но с оговоркой

Завещание — это решение "на будущее". Его можно составить у нотариуса, указав, кому именно должен перейти дом после смерти. Завещание можно менять неограниченное количество раз.

Однако в 2025 году все еще сохраняется норма об обязательной доле в наследстве. Если у владельца дома есть нетрудоспособные дети, родители или другие лица, имеющие право на наследство по закону, — они могут получить часть имущества даже вопреки содержанию завещания.

Также в наследственных делах часто возникают судебные споры — из-за отсутствия свидетелей, непонятных формулировок или сомнений относительно психического состояния завещателя на момент подписания документа.

Договор пожизненного содержания: защита на старость

Сейчас растет популярность договоров пожизненного содержания — особенно среди людей старшего возраста. По такому договору родственник обязуется ухаживать за владельцем дома, обеспечивать проживание, питание, лечение, а также покрывать расходы, связанные с жизнью и бытом.

Взамен владелец передает право собственности на дом, но не сразу — право переходит к держателю только после смерти лица, за которым он ухаживает. Это своеобразная "гарантия" для обеих сторон.

В договоре могут быть четко прописаны:

объемы помощи;

условия проживания;

санкции за невыполнение обязательств.

Этот формат выгоден тем, кто хочет оставить жилье благодарному родственнику, но при этом получать заботу и безопасность до конца жизни.

А если просто дать доверенность

Некоторые владельцы решают не оформлять полноценную передачу имущества, а просто предоставить доверенность на его обслуживание. Такой документ позволяет родственнику представлять интересы владельца: подписывать договоры, оплачивать коммунальные услуги, управлять имуществом и т.д.

Но важно помнить: доверенность - это не право собственности. Она действует лишь временно и может быть отозвана в любой момент. То есть, это удобный, но ограниченный инструмент.

Какие документы понадобятся

Оформление любого из описанных вариантов потребует стандартного набора документов:

паспорт и ИНН обеих сторон;

правоустанавливающие документы на дом (госакт, выписка из реестра);

технический паспорт;

справки, подтверждающие родственную связь (при необходимости);

в некоторых случаях — оценка имущества;

квитанции об уплате налогов и услуг нотариуса.

Что стоит учитывать

В этом году остаются в силе все основные механизмы оформления жилья на родственника, но государство усилило контроль за сомнительными сделками. Особое внимание проверяющие обращают на:

фиктивные сделки с низкой стоимостью;

отсутствие подтверждения родства;

слишком частые смены собственников в течение короткого периода.

Именно поэтому лучше заранее позаботиться о прозрачности сделки и собрать все необходимые документы.

Ранее мы рассказывали, что при разводе общая квартира часто становится источником серьезных разногласий, превращаясь из совместного воспоминания в поле боя. Раздел жилья между бывшими супругами остается сложным юридическим и эмоциональным вызовом, особенно когда речь идет об имуществе, приобретенном во время брака.

Также отметим, что право собственности на недвижимость в Украине — это официальное подтверждение вашего владения имуществом, например квартирой или земельным участком. Однако, несмотря на запись в реестре, это право может быть аннулировано, что становится особенно актуальным из-за усиленных проверок и цифровизации данных, направленных на борьбу с мошенничеством.