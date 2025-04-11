Прихожая Зои Салданы: как акцентное растение в стиле 70-х изменило дизайн интерьера (фото)

Зои Салдана. Фото: Reuters

Прихожая — первое, что видят гости, когда заходят в дом, и первое, что создает впечатление. Именно поэтому многие звезды тщательно продумывают оформление этого пространства. Оскароносная актриса Зои Салдана выбрала в своем доме решение, которое вызвало восхищение дизайнеров: в центре ее прихожей — большое акцентное растение, отсылающее к эстетике 1970-х.

Как пишет издание Homes and gardens, идея озеленения интерьера не нова, но не теряет популярности. Комнатные растения не только украшают пространство, но и положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека. Зелень снижает уровень стресса, очищает воздух, уменьшает частоту сердцебиения и создает атмосферу спокойствия. Зои Салдана доказывает, что стиль и польза могут идти рядом — ее прихожая дышит гармонией.

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Выбор, имеющий характер

Актриса не просто поставила вазон с цветком — в ее холле возвышается большое декоративное дерево в мраморном кашпо. Такой выбор не случайный. Сочетание природного и изысканного материала (мрамора) — пример органичного модерна, сочетающего натуральность и минимализм. Кроме того, каменные горшки — еще один реверанс в сторону трендов 70-х.

Как повторить успех Зои в обустройстве прихожей

Дизайнеры советуют обратить внимание на элементы, которые помогут передать атмосферу стиля 70-х, не перегружая пространство:

фиговые деревья, монстеры, сансевиерии — главные растительные символы того периода;

плетеные кашпо или подвесные конструкции — отличное дополнение к интерьеру;

каменные, глиняные или мраморные горшки — стильный акцент для современного вида;

нейтральные стены и деревянные детали — как у Зои: фон для естественной красоты растения.

Решение Зои Салданы — это не только о моде или ностальгии по 70-м. Это об осознанном подходе к пространству, где важна не только красота, но и внутренний баланс. Ее прихожая — пример того, как один природный элемент может задать тон всему дому. И тренд на комнатные растения, похоже, останется с нами надолго — как минимум до следующего десятилетия.

Зои Салдана. Фото: zoesaldana/Instagram

Несколько советов для обустройства прихожей

Выбирайте крупные растения — они лучше заполняют пространство и создают wow-эффект.

Не забывайте об освещении — даже самая лучшая зелень тускнеет без правильного света.

Следите за гармонией текстур — дерево, камень и зелень прекрасно сочетаются.

Не перегружайте пространство — одно растение может сказать больше, чем десяток мелких деталей.

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