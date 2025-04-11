Передпокій Зої Салдани: як акцентна рослина у стилі 70-х змінила дизайн інтер’єру (фото)

Зої Салдана. Фото: Reuters

Передпокій — перше, що бачать гості, коли заходять у дім, і перше, що створює враження. Саме тому багато зірок ретельно продумують оформлення цього простору. Оскароносна акторка Зої Салдана обрала у своєму домі рішення, яке викликало захоплення дизайнерів: у центрі її передпокою — велика акцентна рослина, що відсилає до естетики 1970-х.

Як пише видання Homes and gardens, ідея озеленення інтер’єру не нова, але не втрачає популярності. Кімнатні рослини не лише прикрашають простір, а й позитивно впливають на психоемоційний стан людини. Зелень знижує рівень стресу, очищує повітря, зменшує частоту серцебиття й створює атмосферу спокою. Зої Салдана доводить, що стиль і користь можуть йти поруч — її передпокій дихає гармонією.

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Вибір, що має характер

Акторка не просто поставила вазон із квіткою — у її холі височіє велике декоративне дерево в мармуровому кашпо. Такий вибір не випадковий. Поєднання природного та вишуканого матеріалу (мармуру) — приклад органічного модерну, що поєднує натуральність і мінімалізм. Крім того, кам’яні горщики — ще один реверанс у бік трендів 70-х.

Як повторити успіх Зої в облаштуванні передпокою

Дизайнери радять звернути увагу на елементи, які допоможуть передати атмосферу стилю 70-х, не перевантажуючи простір:

фігові дерева, монстери, сансевієрії — головні рослинні символи того періоду;

плетені кашпо або підвісні конструкції — чудове доповнення до інтер’єру;

кам’яні, глиняні або мармурові горщики — стильний акцент для сучасного вигляду;

нейтральні стіни та дерев’яні деталі — як у Зої: фон для природної краси рослини.

Рішення Зої Салдани — це не лише про моду чи ностальгію за 70-ми. Це про усвідомлений підхід до простору, де важлива не лише краса, а й внутрішній баланс. Її передпокій — приклад того, як один природний елемент може задати тон усьому дому. І тренд на кімнатні рослини, видається, залишиться з нами надовго — щонайменше до наступного десятиліття.

Зої Салдана. Фото: zoesaldana/Instagram

Декілька порад для передпокою

Вибирайте великі рослини — вони краще заповнюють простір і створюють wow-ефект.

Не забувайте про освітлення — навіть найкраща зелень тьмяніє без правильного світла.

Слідкуйте за гармонією текстур — дерево, камінь і зелень чудово поєднуються.

Не перевантажуйте простір — одна рослина може сказати більше, ніж десяток дрібних деталей.

Раніше відома голлівудська акторка та співачка Зоуї Дешанель показала свою вітальню, яка відображає її унікальний стиль. Цей простір гармонійно поєднує музичні елементи, ностальгічні деталі та сміливі дизайнерські рішення, що робить його таким же оригінальним, як і сама зірка. Вітальня Дешанель стала втіленням її яскравої особистості.

Також повідомлялось, що оселя Роберта Дауні-молодшого вражає відчуттям світла, простору та спокою. Дизайн вітальні відомого американського актора демонструє його вишуканий смак, де лаконічність набуває особливої естетичної цінності. Простота в інтер'єрі піднесена до рівня мистецтва, відображаючи харизму власника.