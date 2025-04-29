Дизайн интерьера квартиры Вадима Олейника в ЖК на Виноградаре: минимализм и уют (фото)

Царит уютное настроение — как выглядит квартира Вадима Олейника
После многих лет в шоу-бизнесе экс-участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник не кичится роскошью. Сегодня артист арендует двухкомнатную квартиру-студию площадью 45 кв. м в ЖК Dibrova Park в Киеве за 17 тысяч гривен в месяц. Это временный вариант: певец мечтает о собственном жилье, но уже сейчас уделяет максимум внимания уюту и функциональности своего пространства.
Как видно из видео проекта "По хатам", квартира оформлена в минималистическом стиле с преобладанием светло-серой палитры. Основной акцент — на простоте, свете и открытом пространстве. Визуально квартира выглядит больше благодаря отсутствию массивной мебели и правильному зонированию.
Мягкий диван, лаконичная кухня, большое зеркало, нейтральные шторы — все подобрано со вкусом и без излишеств. Пространство организовано так, чтобы у каждого предмета было свое место, а общая атмосфера способствовала отдыху и концентрации.
Быт в деталях: функциональность превыше всего
Вадим не просто живет в арендованной квартире — он обустроил ее под себя. Главный элемент в гостиной — беговая дорожка, на которой певец ежедневно тренируется. Это не только о спорте, но и о дисциплине и рутине, которая помогает держать форму.
В квартире есть еще два жителя — стильный вазон и пушистый кот, которые добавляют пространству жизни.
Несмотря на ограниченную площадь, квартира не выглядит тесной: тщательно подобранная мебель и текстиль создают впечатление глубины и чистоты.
Расходы на комфорт
Вадим не экономит на сервисах. Раз в две недели к нему приходит клининговая служба — уборка обходится в 1 500 гривен.
А вот коммунальные услуги, учитывая современность жилого комплекса, достигают 6 500 гривен ежемесячно.
Такое решение — сознательное. Олейник признает, что чистота и порядок помогают поддерживать производительность.
А еще это своего рода инвестиция в ментальное здоровье, ведь организованное пространство — это всегда спокойствие.
Актуальные советы для поклонников подобного стиля
- Не бойтесь серых тонов. Светло-серый — идеальный фон, который не давит и гармонирует с любыми акцентами.
- Зонирование — ключ к уюту. Даже небольшую площадь можно сделать многофункциональной благодаря правильно подобранной мебели и освещению.
- Тренажер дома — инвестиция в себя. Беговая дорожка в квартире — это не только практично, но и вдохновляет на дисциплину.
- Регулярный клининг — больше, чем роскошь. Чистота дома — это качество жизни, особенно в динамичном ритме города.
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