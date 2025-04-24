Дизайн інтер’єру з характером: як живе блогерка Христина Горняк (фото)

Христина Горняк. Фото: kristygor/Instagram

Відома блогерка, нотаріуска та активна громадська діячка Христина Горняк мешкає в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки" у самому серці Києва. Інтер'єр оселі Христини — це гармонійне поєднання вишуканості, затишку та особистих деталей, які розповідають історію її життя.

Як зізналась блогерка проєкту "По хатах", житло було придбано у 2009 році за 133 тисячі доларів зі знижкою. Її двокімнатна квартира-студія стала справжнім втіленням смаку, індивідуальності та життєвих цінностей.

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Пастельна палітра: основа стилю Христини

Квартира Христини Горняк оформлена в ніжних пастельних відтінках — пудровому рожевому, м’ятному, бежевому та світло-сірому. За словами блогерки, такі кольори не лише створюють атмосферу спокою, але й залишаються актуальними з року в рік.

Кухня з вітальнею у Горняк. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Пастельні тони дозволяють уникнути візуального перевантаження, що особливо важливо для студійного простору, де кожна деталь має значення.

Вітальня Горняк. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Використання пастельної гами в інтер’єрі — це не просто модний тренд, а й практичне рішення. Такі відтінки легко комбінуються з іншими кольорами, створюючи гнучкий простір для експериментів із декором. Наприклад, Христина періодично додає акценти у вигляді золотих або мідних елементів, що надають квартирі сучасного шику.

Кухня Горняк. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Особисті деталі: родинні фото та мистецтво

Однією з ключових особливостей квартири Христини є велика кількість особистих речей, які додають оселі тепла та індивідуальності. На полицях і стінах розміщені родинні фотографії, які розповідають про важливі моменти її життя. Особливе місце займають картини, створені її вітчимом. Ці унікальні твори мистецтва не лише прикрашають простір, але й мають глибоке емоційне значення.

Фото у квартирі Горняк. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Крім того, у квартирі багато подяк від військових, що відображають активну громадську позицію Христини. Ці елементи гармонійно вписуються в інтер’єр, створюючи відчуття, що кожен предмет має свою історію.

Подяки від військових. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Затишок у деталях: свічки та посуд

Христина обожнює свічки, які створюють у квартирі атмосферу тепла та релаксу. Вони розміщені по всій оселі — від вітальні до спальні, і часто мають делікатні аромати, що доповнюють настрій. Ще однією пристрастю блогерки є красивий посуд. Колекція тарілок, чашок і склянок у пастельних тонах ідеально вписується в загальну естетику квартири.

Свічки у вітальні Горняк. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Такі деталі як свічки та посуд відіграють важливу роль у створенні затишку. Вони не лише функціональні, але й слугують декоративними елементами, що підкреслюють стиль оселі.

Спальня Горняк. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Поради для створення подібного інтер'єру

Обирайте пастельну базу для інтер’єру. Використовуйте пудрові, бежеві чи м’ятні відтінки для стін і основних меблів. Доповнюйте їх яскравими акцентами (подушки, штори, килими), які легко замінити для оновлення простору.

Додавайте особисті деталі. Розмістіть у домі сімейні фото, handmade-декор чи подарунки від близьких. Такі елементи роблять простір унікальним і наповненим вашою історією.

Інвестуйте в декор із функцією. Якісний посуд чи ароматичні свічки не лише прикрашають, але й створюють затишок. Обирайте предмети, які можна використовувати щодня.

Оптимізуйте простір у невеликих квартирах. Використовуйте багатофункціональні меблі, як-от дивани з ящиками чи складні столи, а також вбудовані шафи для зберігання.

Слідкуйте за трендами, але залишайтеся собою. Якщо пастельні кольори не для вас, оберіть нейтральну базу (білу, сіру) і додайте трендові акценти, наприклад, текстиль із натуральних матеріалів чи металеві деталі.

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