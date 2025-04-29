Дизайн інтер’єру квартири Вадима Олійника в ЖК на Виноградарі: мінімалізм і затишок (фото)

Вадим Олійник. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Після багатьох років у шоубізнесі ексучасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник не хизується розкішшю. Сьогодні артист орендує двокімнатну квартиру-студію площею 45 кв. м у ЖК Dibrova Park у Києві за 17 тисяч гривень на місяць. Це тимчасовий варіант: співак мріє про власне житло, але вже зараз приділяє максимум уваги затишку та функціональності свого простору.

Як видно з відео проєкту "По хатах", квартира оформлена у мінімалістичному стилі з переважанням світло-сірої палітри. Основний акцент — на простоті, світлі та відкритому просторі. Візуально квартира здається більшою завдяки відсутності масивних меблів і правильному зонуванню.

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М’який диван, лаконічна кухня, велике дзеркало, нейтральні штори — все підібрано зі смаком і без надмірностей. Простір організований так, щоб у кожного предмета було своє місце, а загальна атмосфера сприяла відпочинку та концентрації.

Кухня з вітальнею у квартирі співака. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Побут у деталях: функціональність понад усе

Вадим не просто живе в орендованій квартирі — він облаштував її під себе. Головний елемент у вітальні — бігова доріжка, на якій співак щоденно тренується. Це не тільки про спорт, а й про дисципліну та рутину, яка допомагає тримати форму.

Вітальня Вадима Олійника. Фото: YouTube/Радіо Люкс

У квартирі є ще два мешканці — стильний вазон і пухнастий кіт, які додають простору життя.

Кухня Вадима Олійника. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Попри обмежену площу, квартира не здається тісною: ретельно підібрані меблі та текстиль створюють враження глибини та чистоти.

Ванна Вадима Олійника. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Витрати на комфорт

Вадим не економить на сервісах. Раз на два тижні до нього приходить клінінгова служба — прибирання обходиться у 1 500 гривень.

У ванні співака панує білий колір. Фото: YouTube/Радіо Люкс

А от комунальні послуги, враховуючи сучасність житлового комплексу, сягають 6 500 гривень щомісяця.

Ліжко Вадима Олійника. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Таке рішення — свідоме. Олійник визнає, що чистота та порядок допомагають підтримувати продуктивність.

Дзеркало у спальні співака. Фото: YouTube/Радіо Люкс

А ще це свого роду інвестиція в ментальне здоров’я, адже організований простір — це завжди спокій.

У спальні Вадима Олійника є плазма. Фото: YouTube/Радіо Люкс

Актуальні поради для шанувальників подібного стилю

Не бійтеся сірих тонів. Світло-сірий — ідеальний фон, який не тисне та гармоніює з будь-якими акцентами.

Зонування — ключ до затишку. Навіть невелику площу можна зробити багатофункціональною завдяки правильно підібраним меблям і освітленню.

Тренажер вдома — інвестиція в себе. Бігова доріжка у квартирі — це не лише практично, а й надихає на дисципліну.

Регулярний клінінг — більше ніж розкіш. Чистота вдома — це якість життя, особливо в динамічному ритмі міста.

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