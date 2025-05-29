Аренда квартир в Харькове — цены, динамика, самые дорогие и дешевые районы

Харьков. Фото: inkharkiv.com

Харьковский рынок аренды жилья в мае 2025 года демонстрирует умеренную стабильность, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Цены варьируются в зависимости от района, состояния жилья, наличия современного ремонта и близости к инфраструктуре. В то же время средняя стоимость аренды в городе остается одной из самых низких среди крупных городов Украины, что делает Харьков привлекательным для арендаторов.

По данным аналитического портала ЛУН, в мае 2025 года рынок аренды жилья в Харькове демонстрирует признаки стабилизации после периода колебаний, вызванных экономической нестабильностью и последствиями военных действий.

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Средняя стоимость аренды в Харькове. Графика: ЛУН

Средняя цена аренды квартиры в Харькове значительно отличается в зависимости от района и условий жилья:

однокомнатная квартира: 4 000 грн/мес;

Средняя цена аренды 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

двухкомнатная квартира: около 6 000 грн/мес;

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

трехкомнатная квартира: примерно 8 000 грн/мес.

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Районные различия

Самые дорогие районы для аренды

Центр (проспект Науки, ул. Сумская). Высокий спрос из-за развитой инфраструктуры, близости к метро и престижности района.

Алексеевка (Шевченковский район). Популярна среди семей и студентов благодаря близости к метро "Алексеевская" и университетам.

Павлово Поле. Привлекателен для тех, кто ищет комфортное жилье в новостройках с современным ремонтом.

Самые дешевые районы для аренды

Салтовка (особенно 533-й микрорайон). Большое предложение жилья и удаленность от центра снижают цены.

ХТЗ (Индустриальный район). Промышленный район с более низким спросом, что делает аренду более доступной.

Рогань. Самый отдаленный район с минимальными ценами из-за ограниченной инфраструктуры.

Динамика цен за последние полгода

За последние полгода рынок аренды в Харькове демонстрирует незначительный рост цен, обусловленный несколькими факторами:

увеличение спроса. После деоккупации Харьковщины в 2022 году спрос на аренду постепенно восстанавливается, что способствует росту цен. В частности, по данным ЛУН, количество объявлений об аренде в Харькове выросло на 36% по сравнению с 2023 годом;

инфляция и рост коммунальных тарифов. Общая инфляция в Украине в 2025 году составила 15,1%, что повлияло на повышение арендных ставок;

миграция населения. Харьков остается привлекательным для внутренне перемещенных лиц из прифронтовых зон, что поддерживает спрос на доступное жилье в периферийных районах.

Что влияет на цены

Инфраструктура и транспорт. Квартиры вблизи станций метро ("Научная", "Алексеевская", "Защитников Украины") стоят дороже из-за удобства. Состояние жилья. Квартиры с современным ремонтом, бойлерами, кондиционерами и новой мебелью (как в ЖК "Янтарный" или на пр. Героев Харькова) имеют более высокую цену. Безопасность. В прифронтовых регионах спрос на квартиры ниже, что сдерживает рост цен в отдаленных районах. Сезонность. Весна 2025 года показала рост спроса из-за возвращения студентов и миграции, что повлияло на цены.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду в Харькове на 3-5% до конца 2025 года, если ситуация с безопасностью будет оставаться стабильной. Однако в прифронтовых районах (ХТЗ, Рогань) цены могут остаться без изменений из-за низкого спроса.

Как сообщалось, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине продолжает расти. По данным Госстата, наибольшее подорожание зафиксировано в регионах, где жилье и так было самым дорогим. Эта тенденция указывает не только на общее увеличение спроса, но и на изменение миграционных и экономических приоритетов украинцев.

Также мы рассказывали, что договор аренды жилья — это важная юридическая сделка, которая устанавливает права и обязанности как арендодателя, так и арендатора. Однако, в жизни случаются разные ситуации, когда арендатор может потребовать досрочно расторгнуть это соглашение и уехать из квартиры раньше запланированного срока. В таких случаях важно понимать процедуру и возможные последствия.