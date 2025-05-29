Оренда квартир у Харкові — ціни, динаміка, найдорожчі та найдешевші райони

Харків. Фото: inkharkiv.com

Харківський ринок оренди житла у травні 2025 року демонструє помірну стабільність, попри складну ситуацію в регіоні. Ціни варіюються залежно від району, стану житла, наявності сучасного ремонту та близькості до інфраструктури. Водночас середня вартість оренди в місті залишається однією з найнижчих серед великих міст України, що робить Харків привабливим для орендарів.

За даними аналітичного порталу ЛУН, у травні 2025 року ринок оренди житла в Харкові демонструє ознаки стабілізації після періоду коливань, спричинених економічною нестабільністю та наслідками військових дій.

Реклама

Читайте також:

Середня вартість оренди у Харкові. Графіка: ЛУН

Середня ціна оренди квартири в Харкові значно різниться залежно від району та умов житла:

однокімнатна квартира: 4 000 грн/міс.;

Середня ціна оренди 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

двокімнатна квартира: близько 6 000 грн/міс.;

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

трикімнатна квартира: приблизно 8 000 грн/міс.

Середня ціна оренди 3-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Районні відмінності

Найдорожчі райони для оренди

Центр (проспект Науки, вул. Сумська). Високий попит через розвинену інфраструктуру, близькість до метро та престижність району.

Олексіївка (Шевченківський район). Популярна серед сімей і студентів завдяки близькості до метро "Олексіївська" та університетів.

Павлове Поле. Привабливий для тих, хто шукає комфортне житло в новобудовах із сучасним ремонтом.

Найдешевші райони для оренди

Салтівка (особливо 533-й мікрорайон). Велика пропозиція житла та віддаленість від центру знижують ціни.

ХТЗ (Індустріальний район). Промисловий район із нижчим попитом, що робить оренду доступнішою.

Рогань. Найвіддаленіший район із мінімальними цінами через обмежену інфраструктуру.

Динаміка цін за останні пів року

За останні пів року ринок оренди в Харкові демонструє незначне зростання цін, зумовлене кількома факторами:

збільшення попиту. Після деокупації Харківщини у 2022 році попит на оренду поступово відновлюється, що сприяє зростанню цін. Зокрема, за даними ЛУН, кількість оголошень про оренду в Харкові зросла на 36% порівняно з 2023 роком;

інфляція та зростання комунальних тарифів. Загальна інфляція в Україні у 2025 році склала 15,1%, що вплинуло на підвищення орендних ставок;

міграція населення. Харків залишається привабливим для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових зон, що підтримує попит на доступне житло в периферійних районах.

Що впливає на ціни

Інфраструктура та транспорт. Квартири поблизу станцій метро ("Наукова", "Олексіївська", "Захисників України") коштують дорожче через зручність. Стан житла. Квартири з сучасним ремонтом, бойлерами, кондиціонерами та новими меблями (як у ЖК "Янтарний" чи на просп. Героїв Харкова) мають вищу ціну. Безпека. У прифронтових регіонах попит на квартири нижчий, що стримує зростання цін у віддалених районах. Сезонність. Весна 2025 року показала зростання попиту через повернення студентів та міграцію, що вплинуло на ціни.

Експерти прогнозують подальше зростання цін на оренду в Харкові на 3-5% до кінця 2025 року, якщо безпекова ситуація залишатиметься стабільною. Однак у прифронтових районах (ХТЗ, Рогань) ціни можуть залишитися без змін через нижчий попит.

Як повідомлялось, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні продовжує зростати. За даними Держстату, найбільше подорожчання зафіксовано у регіонах, де житло й так було найдорожчим. Ця тенденція вказує не лише на загальне збільшення попиту, а й на зміну міграційних та економічних пріоритетів українців.

Також ми розповідали, що договір оренди житла — це важлива юридична угода, яка встановлює права та обов'язки як орендодавця, так і орендаря. Однак у житті трапляються різні ситуації, коли орендар може потребувати достроково розірвати цю угоду і виїхати з квартири раніше запланованого терміну. У таких випадках важливо розуміти процедуру та можливі наслідки.