Оренда квартир у Харкові — ціни, динаміка, найдорожчі та найдешевші райони

Орендарі оновили ціни в Харкові — в чому причина та чого чекати
Харківський ринок оренди житла у травні 2025 року демонструє помірну стабільність, попри складну ситуацію в регіоні. Ціни варіюються залежно від району, стану житла, наявності сучасного ремонту та близькості до інфраструктури. Водночас середня вартість оренди в місті залишається однією з найнижчих серед великих міст України, що робить Харків привабливим для орендарів.
За даними аналітичного порталу ЛУН, у травні 2025 року ринок оренди житла в Харкові демонструє ознаки стабілізації після періоду коливань, спричинених економічною нестабільністю та наслідками військових дій.
Середня ціна оренди квартири в Харкові значно різниться залежно від району та умов житла:
- однокімнатна квартира: 4 000 грн/міс.;
- двокімнатна квартира: близько 6 000 грн/міс.;
- трикімнатна квартира: приблизно 8 000 грн/міс.
Районні відмінності
Найдорожчі райони для оренди
- Центр (проспект Науки, вул. Сумська). Високий попит через розвинену інфраструктуру, близькість до метро та престижність району.
- Олексіївка (Шевченківський район). Популярна серед сімей і студентів завдяки близькості до метро "Олексіївська" та університетів.
- Павлове Поле. Привабливий для тих, хто шукає комфортне житло в новобудовах із сучасним ремонтом.
Найдешевші райони для оренди
- Салтівка (особливо 533-й мікрорайон). Велика пропозиція житла та віддаленість від центру знижують ціни.
- ХТЗ (Індустріальний район). Промисловий район із нижчим попитом, що робить оренду доступнішою.
- Рогань. Найвіддаленіший район із мінімальними цінами через обмежену інфраструктуру.
Динаміка цін за останні пів року
За останні пів року ринок оренди в Харкові демонструє незначне зростання цін, зумовлене кількома факторами:
- збільшення попиту. Після деокупації Харківщини у 2022 році попит на оренду поступово відновлюється, що сприяє зростанню цін. Зокрема, за даними ЛУН, кількість оголошень про оренду в Харкові зросла на 36% порівняно з 2023 роком;
- інфляція та зростання комунальних тарифів. Загальна інфляція в Україні у 2025 році склала 15,1%, що вплинуло на підвищення орендних ставок;
- міграція населення. Харків залишається привабливим для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових зон, що підтримує попит на доступне житло в периферійних районах.
Що впливає на ціни
- Інфраструктура та транспорт. Квартири поблизу станцій метро ("Наукова", "Олексіївська", "Захисників України") коштують дорожче через зручність.
- Стан житла. Квартири з сучасним ремонтом, бойлерами, кондиціонерами та новими меблями (як у ЖК "Янтарний" чи на просп. Героїв Харкова) мають вищу ціну.
- Безпека. У прифронтових регіонах попит на квартири нижчий, що стримує зростання цін у віддалених районах.
- Сезонність. Весна 2025 року показала зростання попиту через повернення студентів та міграцію, що вплинуло на ціни.
Експерти прогнозують подальше зростання цін на оренду в Харкові на 3-5% до кінця 2025 року, якщо безпекова ситуація залишатиметься стабільною. Однак у прифронтових районах (ХТЗ, Рогань) ціни можуть залишитися без змін через нижчий попит.
Як повідомлялось, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні продовжує зростати. За даними Держстату, найбільше подорожчання зафіксовано у регіонах, де житло й так було найдорожчим. Ця тенденція вказує не лише на загальне збільшення попиту, а й на зміну міграційних та економічних пріоритетів українців.
Також ми розповідали, що договір оренди житла — це важлива юридична угода, яка встановлює права та обов'язки як орендодавця, так і орендаря. Однак у житті трапляються різні ситуації, коли орендар може потребувати достроково розірвати цю угоду і виїхати з квартири раніше запланованого терміну. У таких випадках важливо розуміти процедуру та можливі наслідки.
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