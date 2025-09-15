Цены на однокомнатные квартиры в Украине — в каких городах подорожали больше всего

Женщина передает ключи. Фото: Freepik

Рынок однокомнатных квартир в Украине в 2025 году показал новую динамику — в большинстве городов цены на однушки стали ощутимо выше, чем в прошлом году. Медианные значения выросли на 15-25%, а в отдельных случаях даже больше.

По данным OLX Недвижимость, это свидетельствует о стабильном спросе на небольшие квартиры, которые остаются более доступными по сравнению с двух- или трехкомнатными.

Города с наибольшим ростом цен на однушки

В августе 2025 года лидерами по подорожанию однокомнатных квартир стали три города:

Одесса — плюс 26% до 1,7 млн грн (41 тыс. долл.);

Ужгород — плюс 25% до 2 млн грн (48 тыс. долл.);

Винница — плюс 21% до 2,1 млн грн (50,6 тыс. долл.).

Такие показатели формируются благодаря сочетанию нескольких факторов: привлекательности регионов для инвесторов, развития внутренней миграции и ограниченного количества новых строительных проектов.

Рост цен на однушки в крупных городах

Существенные изменения коснулись и крупных городов. В Харькове и Ровно медианные цены поднялись на 17%. Теперь однушка в Харькове стоит около 857 тыс. грн (20,6 тыс. долл.), а в Ровно — 1,5 млн грн (36,1 тыс. долл.).

В Киеве, несмотря на уже высокие показатели, также зафиксирован рост — на 16%. Средняя цена однушки в столице составляет 3,1 млн грн (74,6 тыс. долл.). Подобная ситуация в Черновцах, где цена также поднялась на 16% и теперь равна 1,7 млн грн (41 тыс. долл.).

Рынок однушек на западе Украины

Западные области продолжают показывать уверенный рост. Во Львове медианная цена однокомнатных квартир достигла 2,3 млн грн (55,8 тыс. долл.), что на 14% выше, чем год назад. В Ивано-Франковске цены выросли на 15% до 1,8 млн грн (43,7 тыс. долл.), а в Тернополе — на 14% до 1,9 млн грн (46,1 тыс. долл.).

Такая динамика обусловлена высоким спросом на западные регионы, куда активно переезжают украинцы из других частей страны, а также стабильным интересом инвесторов к этому региону.

Города с умеренным подорожанием однушек

Есть и города, где рост был более сдержанным. В Черкассах, Хмельницком и Луцке цены поднялись на 11-12%. Сегодня медианные показатели выглядят так:

Черкассы — 1,6 млн грн (38,8 тыс. долл.);

Хмельницкий — 1,4 млн грн (34 тыс. долл.);

Луцк — 1,7 млн грн (41,3 тыс. долл.).

В Житомире и Чернигове рост оказался скромнее — 10% и 9% соответственно. Стоимость однокомнатных квартир составляет 1,5 млн грн (36,4 тыс. долл.) в Житомире и 1,2 млн грн (29,1 тыс. долл.) в Чернигове.

Где однушки подорожали меньше всего

В нескольких городах динамика роста оказалась умеренной — в пределах 3-5%. Речь идет о Кропивницком, Днепре, Полтаве и Николаеве. В августе 2025 года средние цены на однушки выглядели так:

Кропивницкий — 1,1 млн грн (26,7 тыс. долл.);

Днепр — 1,1 млн грн (26,7 тыс. долл.);

Полтава — 1,2 млн грн (29,1 тыс. долл.);

Николаев — 763 тыс. грн (18,5 тыс. долл.).

Аналитики объясняют повышение цен несколькими факторами. Во-первых, растет спрос на небольшие квартиры как наиболее доступный вариант для покупки.

Во-вторых, однушки рассматривают как выгодную инвестицию для сдачи в аренду, ведь спрос на арендное жилье в городах только растет. В-третьих, на стоимость влияют инфляционные процессы и подорожание строительных материалов.

Каким будет рынок однушек дальше

Эксперты ожидают, что в 2026 году цены на однушки продолжат расти, хотя и более умеренно. Если нынешняя динамика сохранится, медианные показатели могут добавить еще 7-10%.

Наиболее привлекательными для инвесторов останутся Киев, Львов и Одесса, а также западные областные центры, где спрос стабильно высокий.

