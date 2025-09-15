Ціни на однокімнатні квартири в Україні — в яких містах подорожчали найбільше

Жінка передає ключі. Фото: Freepik

Ринок однокімнатних квартир в Україні у 2025 році показав нову динаміку — у більшості міст ціни на однушки стали відчутно вищими, ніж минулого року. Медіанні значення зросли на 15-25%, а в окремих випадках навіть більше.

За даними OLX Нерухомість, це свідчить про стабільний попит на невеликі квартири, які залишаються доступнішими порівняно з дво- чи трикімнатними.

Міста з найбільшим зростанням цін на однушки

У серпні 2025 лідерами за подорожчанням однокімнатних квартир стали три міста:

Одеса — плюс 26% до 1,7 млн грн (41 тис. дол.);

Ужгород — плюс 25% до 2 млн грн (48 тис. дол.);

Вінниця — плюс 21% до 2,1 млн грн (50,6 тис. дол.).

Такі показники формуються завдяки поєднанню кількох факторів: привабливості регіонів для інвесторів, розвитку внутрішньої міграції та обмеженої кількості нових будівельних проєктів.

Зростання цін на однушки у великих містах

Суттєві зміни торкнулися і великих міст. У Харкові та Рівному медіанні ціни піднялися на 17%. Тепер однушка у Харкові коштує близько 857 тис. грн (20,6 тис. дол.), а у Рівному — 1,5 млн грн (36,1 тис. дол.).

У Києві, попри вже високі показники, також зафіксоване зростання — на 16%. Середня ціна однушки у столиці становить 3,1 млн грн (74,6 тис. дол.). Подібна ситуація у Чернівцях, де ціна також піднялася на 16% і тепер дорівнює 1,7 млн грн (41 тис. дол.).

Ринок однушок на заході України

Західні області продовжують показувати впевнене зростання. У Львові медіанна ціна однокімнатних квартир сягнула 2,3 млн грн (55,8 тис. дол.), що на 14% вище, ніж рік тому. В Івано-Франківську ціни зросли на 15% до 1,8 млн грн (43,7 тис. дол.), а у Тернополі — на 14% до 1,9 млн грн (46,1 тис. дол.).

Така динаміка зумовлена високим попитом на західні регіони, куди активно переїжджають українці з інших частин країни, а також стабільним інтересом інвесторів до цього регіону.

Міста з помірним подорожчанням однушок

Є й міста, де зростання було більш стриманим. У Черкасах, Хмельницькому та Луцьку ціни піднялися на 11-12%. Сьогодні медіанні показники виглядають так:

Черкаси — 1,6 млн грн (38,8 тис. дол.);

Хмельницький — 1,4 млн грн (34 тис. дол.);

Луцьк — 1,7 млн грн (41,3 тис. дол.).

У Житомирі та Чернігові зростання виявилося скромнішим — 10% та 9% відповідно. Вартість однокімнатних квартир становить 1,5 млн грн (36,4 тис. дол.) у Житомирі та 1,2 млн грн (29,1 тис. дол.) у Чернігові.

Де однушки подорожчали найменше

У кількох містах динаміка зростання виявилася помірною — у межах 3-5%. Йдеться про Кропивницький, Дніпро, Полтаву та Миколаїв. У серпні 2025 середні ціни на однушки виглядали так:

Кропивницький — 1,1 млн грн (26,7 тис. дол.);

Дніпро — 1,1 млн грн (26,7 тис. дол.);

Полтава — 1,2 млн грн (29,1 тис. дол.);

Миколаїв — 763 тис. грн (18,5 тис. дол.).

Аналітики пояснюють підвищення цін кількома чинниками. По-перше, зростає попит на невеликі квартири як найбільш доступний варіант для купівлі.

По-друге, однушки розглядають як вигідну інвестицію для здачі в оренду, адже попит на орендне житло у містах лише зростає. По-третє, на вартість впливають інфляційні процеси та здорожчання будівельних матеріалів.

Яким буде ринок однушок далі

Експерти очікують, що у 2026 році ціни на однушки продовжать зростати, хоча й більш помірно. Якщо нинішня динаміка збережеться, медіанні показники можуть додати ще 7-10%.

Найбільш привабливими для інвесторів залишаться Київ, Львів та Одеса, а також західні обласні центри, де попит стабільно високий.

