Уменьшение строительства жилых комплексов в Киеве — что будет с ценами на квартиры

Кран на стройке. Фото: Freepik

Первое полугодие 2025 года показало заметное снижение темпов строительства в Киеве. По официальным подсчетам, введено лишь 7380 квартир. Это на 22 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

На рынке сегодня доступно около 140-145 жилых комплексов, тогда как до начала войны их количество было на четверть выше, отмечают в группе компаний DIM.

Реклама

Читайте также:

По прогнозам аналитиков, если второе полугодие продемонстрирует те же темпы, то Киев по итогам 2025 года получит лишь 12-14 тысяч новых квартир. Это примерно на 15-20 % меньше, чем в прошлом году.

Ввод жилья в Киеве во 2-м квартале. Графика: ЛУН

Ограниченное предложение при стабильном спросе неизбежно подтолкнет цены вверх — до конца года первичный рынок может прибавить еще 10-15 %.

Основные факторы роста цен на первичном рынке в 2025 году:

дефицит новых объектов и меньшее количество введенных квартир;

стабильный спрос на жилье со стороны киевлян и внутренне перемещенных лиц;

инвестиционная привлекательность жилья на этапе строительства;

высокий спрос на комплексы с укрытиями и современной инфраструктурой.

Когда возобновится строительство новостроек в Киеве

Базовый сценарий развития рынка предусматривает возвращение к довоенным темпам строительства не ранее 2027 года. В то же время рынок остается очень чувствительным к военной ситуации.

Активность застройщиков в Киеве. Графика: ЛУН

В случае ее ухудшения темпы могут упасть еще больше. В таком случае наибольшее внимание покупателей привлекут готовые квартиры на вторичном рынке или новостройки, которые уже находятся на финальной стадии ввода в эксплуатацию.

Выбор между первичным и вторичным рынком в 2025 году

"Выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя. Если покупатель ценит формулу "заезжай и живи" — выбирает вторичку", — объясняет младший партнер DIM Арсений Насиковский.

Эксперт добавляет, что современные новостройки предлагают принципиально другой уровень жизни.

"Новостройки же предлагают принципиально другой уровень комфорта: в первую очередь — новый уровень безопасности, что очень важно в условиях войны, современные планировки, энергоэффективность, наличие укрытий и паркингов", — подчеркивает Насиковский.

Преимущества покупки квартиры на первичном рынке в 2025 году:

современные планировки и энергоэффективные решения;

наличие укрытий, паркингов и новых стандартов безопасности;

более низкая цена на этапе строительства по сравнению с готовым жильем;

возможность выбирать среди различных планировок и этажей.

Основные риски первички, которые следует учитывать покупателям:

задержки с введением дома в эксплуатацию;

зависимость строительства от военной ситуации;

дополнительные расходы на ремонт и обустройство квартиры;

меньший уровень ликвидности в краткосрочной перспективе.

Чего ожидать покупателям жилья в Киеве

Для столичного рынка недвижимости этот год — это баланс между дефицитом новостроек и спросом на вторичные квартиры. Снижение темпов строительства и дефицит качественных объектов удерживают цены на первичном рынке в растущем тренде. Вторичное жилье, в свою очередь, остается привлекательным для тех, кто хочет быстрого переезда и готовой инфраструктуры.

Таким образом, покупатели уже сегодня должны учитывать, что цены на квартиры будут расти, а выбор будет все более ограниченным, отмечают эксперты.

Как сообщалось, в 2025 году рынок новостроек Украины развивается неравномерно: западные и отдельные центральные области почти полностью возобновили строительство, тогда как в прифронтовых регионах наблюдается стагнация.

Также мы рассказывали, что выбор этажа — один из ключевых этапов при покупке квартиры, ведь от этого зависят ваш комфорт, безопасность и даже будущая цена жилья. Ошибки могут иметь серьезные последствия, поэтому важно учесть все недостатки еще до заключения сделки.