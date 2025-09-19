Видео
Новых ЖК в Киеве стало меньше — что будет с ценами на квартиры

Новых ЖК в Киеве стало меньше — что будет с ценами на квартиры

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:05
Уменьшение строительства жилых комплексов в Киеве — что будет с ценами на квартиры
Кран на стройке. Фото: Freepik

Первое полугодие 2025 года показало заметное снижение темпов строительства в Киеве. По официальным подсчетам, введено лишь 7380 квартир. Это на 22 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

На рынке сегодня доступно около 140-145 жилых комплексов, тогда как до начала войны их количество было на четверть выше, отмечают в группе компаний DIM.

Читайте также:

По прогнозам аналитиков, если второе полугодие продемонстрирует те же темпы, то Киев по итогам 2025 года получит лишь 12-14 тысяч новых квартир. Это примерно на 15-20 % меньше, чем в прошлом году.

 

Новых ЖК в Киеве стало меньше — что будет с ценами на квартиры - фото 1
Ввод жилья в Киеве во 2-м квартале. Графика: ЛУН

Ограниченное предложение при стабильном спросе неизбежно подтолкнет цены вверх — до конца года первичный рынок может прибавить еще 10-15 %.

Основные факторы роста цен на первичном рынке в 2025 году:

  • дефицит новых объектов и меньшее количество введенных квартир;
  • стабильный спрос на жилье со стороны киевлян и внутренне перемещенных лиц;
  • инвестиционная привлекательность жилья на этапе строительства;
  • высокий спрос на комплексы с укрытиями и современной инфраструктурой.

Когда возобновится строительство новостроек в Киеве

Базовый сценарий развития рынка предусматривает возвращение к довоенным темпам строительства не ранее 2027 года. В то же время рынок остается очень чувствительным к военной ситуации.

 

Новых ЖК в Киеве стало меньше — что будет с ценами на квартиры - фото 2
Активность застройщиков в Киеве. Графика: ЛУН

В случае ее ухудшения темпы могут упасть еще больше. В таком случае наибольшее внимание покупателей привлекут готовые квартиры на вторичном рынке или новостройки, которые уже находятся на финальной стадии ввода в эксплуатацию.

Выбор между первичным и вторичным рынком в 2025 году

"Выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя. Если покупатель ценит формулу "заезжай и живи" — выбирает вторичку", — объясняет младший партнер DIM Арсений Насиковский.

Эксперт добавляет, что современные новостройки предлагают принципиально другой уровень жизни.

"Новостройки же предлагают принципиально другой уровень комфорта: в первую очередь — новый уровень безопасности, что очень важно в условиях войны, современные планировки, энергоэффективность, наличие укрытий и паркингов", — подчеркивает Насиковский.

Преимущества покупки квартиры на первичном рынке в 2025 году:

  • современные планировки и энергоэффективные решения;
  • наличие укрытий, паркингов и новых стандартов безопасности;
  • более низкая цена на этапе строительства по сравнению с готовым жильем;
  • возможность выбирать среди различных планировок и этажей.

Основные риски первички, которые следует учитывать покупателям:

  • задержки с введением дома в эксплуатацию;
  • зависимость строительства от военной ситуации;
  • дополнительные расходы на ремонт и обустройство квартиры;
  • меньший уровень ликвидности в краткосрочной перспективе.

Чего ожидать покупателям жилья в Киеве

Для столичного рынка недвижимости этот год — это баланс между дефицитом новостроек и спросом на вторичные квартиры. Снижение темпов строительства и дефицит качественных объектов удерживают цены на первичном рынке в растущем тренде. Вторичное жилье, в свою очередь, остается привлекательным для тех, кто хочет быстрого переезда и готовой инфраструктуры.

Таким образом, покупатели уже сегодня должны учитывать, что цены на квартиры будут расти, а выбор будет все более ограниченным, отмечают эксперты.

Как сообщалось, в 2025 году рынок новостроек Украины развивается неравномерно: западные и отдельные центральные области почти полностью возобновили строительство, тогда как в прифронтовых регионах наблюдается стагнация.

Также мы рассказывали, что выбор этажа — один из ключевых этапов при покупке квартиры, ведь от этого зависят ваш комфорт, безопасность и даже будущая цена жилья. Ошибки могут иметь серьезные последствия, поэтому важно учесть все недостатки еще до заключения сделки.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
