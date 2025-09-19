Зменшення будівництва житлових комплексів у Києві — що буде з цінами на квартири

Кран на будівництві. Фото: Freepik

Перше півріччя 2025 року показало помітне зниження темпів будівництва у Києві. За офіційними підрахунками, введено лише 7380 квартир. Це на 22 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

На ринку сьогодні доступно близько 140-145 житлових комплексів, тоді як до початку війни їх кількість була на чверть вищою, зазначають у групі компаній DIM.

Реклама

Читайте також:

За прогнозами аналітиків, якщо друге півріччя продемонструє ті ж самі темпи, то Київ за підсумками 2025 року отримає лише 12-14 тисяч нових квартир. Це приблизно на 15-20 % менше, ніж торік.

Введення житла у Києві у 2-му кварталі. Графіка: ЛУН

Обмежена пропозиція при стабільному попиті неминуче підштовхне ціни вгору — до кінця року первинний ринок може додати ще 10-15 %.

Основні фактори зростання цін на первинному ринку у 2025 році:

дефіцит нових об’єктів і менша кількість введених квартир;

стабільний попит на житло з боку киян і внутрішньо переміщених осіб;

інвестиційна привабливість житла на етапі будівництва;

високий попит на комплекси з укриттями та сучасною інфраструктурою.

Коли відновиться будівництво новобудов у Києві

Базовий сценарій розвитку ринку передбачає повернення до довоєнних темпів будівництва не раніше 2027 року. Водночас ринок залишається дуже чутливим до воєнної ситуації.

Активність забудовників у Києві. Графіка: ЛУН

У випадку її погіршення темпи можуть впасти ще більше. У такому разі найбільшу увагу покупців привернуть готові квартири на вторинному ринку або новобудови, які вже перебувають на фінальній стадії введення в експлуатацію.

Вибір між первинним і вторинним ринком у 2025 році

"Вибір між первинкою і вторинкою у 2025 році залежить від балансу між готовністю, ризиком і фінансовими можливостями покупця. Якщо покупець цінує формулу "заїжджай і живи" — обирає вторинку", — пояснює молодший партнер DIM Арсеній Насіковський.

Експерт додає, що сучасні новобудови пропонують принципово інший рівень життя.

"Новобудови ж пропонують принципово інший рівень комфорту: у першу чергу — новий рівень безпеки, що дуже важливо в умовах війни, сучасні планування, енергоефективність, наявність укриттів і паркінгів", — підкреслює Насіковський.

Переваги купівлі квартири на первинному ринку у 2025 році:

сучасні планування та енергоефективні рішення;

наявність укриттів, паркінгів та нових стандартів безпеки;

нижча ціна на етапі будівництва у порівнянні з готовим житлом;

можливість обирати серед різних планувань та поверхів.

Основні ризики первинки, які варто враховувати покупцям:

затримки з введенням будинку в експлуатацію;

залежність будівництва від воєнної ситуації;

додаткові витрати на ремонт і облаштування квартири;

менший рівень ліквідності у короткостроковій перспективі.

Чого очікувати покупцям житла у Києві

Для столичного ринку нерухомості цей рік — це баланс між дефіцитом новобудов і попитом на вторинні квартири. Зниження темпів будівництва й дефіцит якісних об’єктів утримують ціни на первинному ринку у зростаючому тренді. Вторинне житло, своєю чергою, залишається привабливим для тих, хто прагне швидкого переїзду та готової інфраструктури.

Таким чином, покупці вже сьогодні мають враховувати, що ціни на квартири зростатимуть, а вибір буде все більш обмеженим, зазначають експерти.

Як повідомлялось, у 2025 році ринок новобудов України розвивається нерівномірно: західні та окремі центральні області майже повністю відновили будівництво, тоді як у прифронтових регіонах спостерігається стагнація.

Також ми розповідали, що вибір поверху — один з ключових етапів при купівлі квартири, адже від цього залежать ваш комфорт, безпека та навіть майбутня ціна житла. Помилки можуть мати серйозні наслідки, тому важливо врахувати всі недоліки ще до укладення угоди.